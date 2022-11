J’étais “proche” de rejoindre Man City

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il était sur le point de signer pour ses rivaux amers Manchester City l’année dernière, mais l’ancien entraîneur Alex Ferguson lui a demandé de ne pas le faire.

Ronaldo a déclaré que Ferguson l’avait persuadé de rejoindre United pour un deuxième séjour à Old Trafford lorsqu’il a quitté la Juventus en août 2021 pour un contrat de deux ans, retournant au club où il a remporté huit trophées majeurs de 2003 à 2009.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Eh bien, honnêtement, c’était proche… C’est quelque chose dont ils ont parlé [about] beaucoup et [Manchester City manager Pep] Guardiola a dit il y a deux semaines, je suppose, qu’ils avaient tout fait pour m’avoir”, a déclaré Ronaldo à Piers Morgan dans une interview pour TalkTV, dont la première partie a été diffusée mercredi.

“Mais comme vous le savez, comme mon histoire [was] à Manchester United, votre cœur, votre feeling… font la différence. Et bien sûr aussi Sir Alex Ferguson.

“J’ai été surpris… Mais c’était une décision consciente. Parce que le cœur parle, parle fort à ce moment-là.”

Il a ajouté que l’intervention de Ferguson l’avait aidé à se décider à rejoindre United.

“Je pense que c’était la clé. C’était la différence à ce moment-là, mais je ne peux pas être loyal si je le fais, je ne dirais pas que Manchester City n’était pas proche”, a déclaré Ronaldo.

“J’ai parlé avec lui [Ferguson]… Il m’a dit : ‘C’est impossible que tu viennes à Manchester City’.

“Et je dis:” OK, patron “. J’ai donc pris les décisions et … c’était une bonne décision.”

– Ronaldo manquera l’échauffement de la Coupe du monde à cause d’un problème d’estomac

Dans un extrait de l’interview publiée dimanche, Ronaldo a déclaré que United l’avait trahi et allégué qu’il était expulsé du club.

L’attaquant portugais a également déclaré que United ne l’avait pas soutenu lorsque sa fille avait été hospitalisée en juillet, doutant de lui et montrant un manque d’empathie lorsqu’il n’était pas arrivé à temps pour l’entraînement de pré-saison.

United a déclaré lundi qu’il répondrait aux commentaires de Ronaldo selon lesquels il se sentait trahi par le club et n’était expulsé qu’après avoir établi tous les faits.

Le coprésident Joel Glazer, le directeur du football John Murtough, le directeur général Richard Arnold et le manager Erik ten Hag ont tenu une réunion lundi tandis que United a également demandé des conseils juridiques sur la meilleure façon de résoudre le problème.

Ten Hag, selon des sources d’ESPN, pense qu’il ne peut plus travailler avec Ronaldo après que l’attaquant a déclaré qu’il “ne respecte pas” le Néerlandais, et a communiqué ce point de vue aux Glazers, Arnold et Murtough.

Des sources ont également déclaré à ESPN que la majorité de l’équipe ne pense pas qu’il y ait un chemin de retour pour Ronaldo, en particulier parce que Ten Hag a adopté une telle ligne dure sur la discipline de l’équipe depuis qu’il a pris ses fonctions de manager cet été.

Les informations de Rob Dawson d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.