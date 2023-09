J’étais prisonnier de guerre après avoir explosé par les chars de Poutine. J’ai perdu un œil et trois doigts, mais la volonté de survivre m’a permis de rester en vie.

Un prisonnier de guerre UKRAINIEN a partagé son horrible supplice qui l’a vu être détenu dans un camp de prisonniers russe pendant 14 mois.

Oleksandr Didur, 30 ans, a perdu trois doigts, un bras et un œil alors qu’il défendait sa patrie contre l’armée de Poutine.

Il a défendu Marioupol jusqu’à ce qu’il soit grièvement blessé lors d’une frappe.

Oleksandr était au milieu du combat à Marioupol début 2022 Crédit : Reuters

Oleksandr a perdu un œil, trois doigts et son bras Crédit : Kyiv Post/Stefan Korshak

Le héros a maintenant parlé de son expérience dans la catastrophique Olenivka. prison camp et son combat pour survivre.

Après avoir survécu à une frappe directe d’un char russe, Oleksandr a été si grièvement blessé que ses camarades militaires l’ont d’abord qualifié de Cargo 200 – un vieux terme soviétique désignant les victimes du combat. champ de bataille.

L’explosion lui a arraché trois doigts, envoyé des éclats d’obus déchirant son corps et lui cassant le bras.

Mais Oleksandr a défié toute attente et a été soigné avant que les Russes ne capturent l’ensemble du groupe et ne l’emmènent dans un premier temps à l’hôpital.

Il a déclaré au Sun : « Ils ne nous ont pas torturés, mais il y a eu des abus moraux. Ils ont essayé de nous menacer, de menacer nos vies pour nous intimider.

« Ils ont en fait pointé une arme sur nous, nous ont mis une arme sur le front par exemple, ou ont menacé de nous assommer. dents ou bien ils nous approchaient parfois avec des pinces pour essayer de nous intimider (les patients). »

La véritable horreur a commencé lorsqu’Oleksandr a été transféré au camp de prisonniers d’Olenivka, où il n’a reçu aucun autre traitement pour ses douloureuses blessures.

La nourriture fournie en captivité russe était minuscule : de l’eau, des pommes de terre et quelques morceaux de pâtes.

Pour le dîner, les prisonniers recevaient des céréales avec un peu de poisson ou, s’ils avaient de la chance, du poulet.

Et ses horribles blessures ont mis environ 3 mois à guérir, mais les risques d’infection mortelle en prison restaient élevés.

Oleksandr a été détenu à la prison d’Olenivka pendant plus d’un an Crédit : AP/Twitter/Beltrew

Un char russe a tiré sur Oleksandr et son bataillon à seulement 300 mètres Crédit : Reuters

Alexandre était à Marioupol alors que les Russes faisaient pleuvoir des missiles sur des civils innocents Crédit : AP

Oleksandr a également survécu à une explosion déclenchée à l’intérieur du camp de prisonniers, qui a tué 50 prisonniers de guerre et en a blessé des centaines.

Tout au long de ses 14 mois d’emprisonnement, Oleksandr a déclaré avoir pensé à sa femme, à sa fille et à son jeune fils.

Il rayonnait : « Ma femme est la véritable héroïne. Mon fils est né le 16 mars, à l’époque où j’étais à l’aciérie et j’ai découvert qu’elle devait accoucher debout dans un bunker.

« Cela s’est produit sous un bombardement. Je pense que c’est un véritable acte d’héroïsme. »

Au début de la guerre, le bataillon d’Oleksandr est envoyé directement sur la ligne de front à Marioupol alors que des barrages de missiles pleuvent sur les civils ukrainiens.

Il a déclaré au Sun : « Nous pouvions voir tous ces missiles alors qu’ils volaient au-dessus de nous. Nous ne pouvions pas comprendre si le soleil se levait ou se couchait parce que le soleil se levait ou se couchait. ciel était en feu tout le temps. »

Des mois après le début du conflit, et sans munitions, Oleksandr et son bataillon ont été contraints de chercher refuge dans un immeuble de trois étages – où il a été attaqué et laissé avec ses blessures qui ont changé sa vie.

Mon fils est né le 16 mars, au moment où j’étais à l’aciérie et j’ai appris qu’elle devait accoucher debout dans un bunker. Alexandre Didour

Il se souvient : « Ce char russe, il se trouvait à environ 300 à 350 m de l’endroit où je me trouvais.

« Tous les gars sont allés au bunker, mais l’un des gars a désobéi à mon ordre et il a décidé de rester au premier étage alors que j’étais au deuxième étage.

« Puis le char a frappé à 2 m de l’endroit où je me trouvais. Le gars qui était à un étage de moi m’a probablement entendu crier – enfin, je ne sais pas ce qu’il a entendu.

« Mais c’est lui qui m’a sorti de cet endroit et m’a emmené au bunker. »

Une vidéo d’Oleksandr appelant sa mère peu après sa libération du camp de prisonniers est devenue virale sur Internet en juin.

Oleksandr a souri lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet : « Quand je suis revenu, j’entendais cette langue ukrainienne et même l’air, j’avais l’impression d’y appartenir. J’avais l’impression que c’était ma patrie.

« Mais à l’intérieur, c’était comme un incendie. Il y avait un incendie à cause de tous ces sentiments mitigés. Et soudain, une femme s’est approchée de moi et il m’a donné le téléphone pour appeler ma mère.

« On pouvait voir dans la vidéo que je ne comprenais pas vraiment ce que je disais, je ne savais pas quoi dire à cause de tous ces sentiments mitigés en moi. »

Des mois après son sauvetage, Oleksandr s’est bien réinstallé chez lui, malgré la perte de plusieurs doigts, ainsi que de toute sensation et mouvement dans son bras gauche et son œil gauche.

Une radiographie a révélé plus de 28 éclats d’obus dans tout son corps – et on a répété à plusieurs reprises à Oleksandr qu’il ne devrait pas être en vie.

J’entendais cette langue ukrainienne et même l’air, j’avais l’impression d’y appartenir. Je sentais que c’était ma patrie. Alexandre Didour

Grâce au Cœur d’Avstoval, une organisation qui soutient les défenseurs de Marioupol comme Oleksandr, il sera opéré de l’œil et recevra une prothèse.

Les médecins ont déclaré qu’ils pourraient très probablement faire fonctionner à nouveau sa paupière gauche et qu’une fois les opérations chirurgicales terminées, il pourrait choisir « n’importe quelle couleur d’yeux qu’il aime ».

Oleksandr a déclaré au Sun qu’il espérait créer une organisation qui aide les anciens combattants blessés dans le avenirmais pour l’instant, il est heureux d’être en famille et de se concentrer sur son retour à lui-même.

Oleksandr a déclaré : « Je suis sûr qu’une personne peut endurer n’importe quelle torture tant qu’elle reste en vie.

« Et je leur ai dit que si vous voulez réaliser quelque chose, vous pouvez le faire. Et j’essaie d’aider notre peuple à faire face à cette situation difficile. »

Oleksandr a trompé la mort à plusieurs reprises Crédit : Kyiv Post/Stefan Korshak

Oleksandr est désormais à la maison avec sa femme, sa fille et son nouveau-né.

Alexandre a souffert pendant 14 mois en captivité Crédit : AP

Il attend une opération à l’œil