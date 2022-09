J’étais nu dans mon lit et je me suis réveillé pour trouver un serpent de 3 pieds glissant sur mes jambes sous la couette

Un travailleur de nuit NU s’est réveillé d’un sommeil pour trouver un serpent rampant sur sa jambe.

Iain Robertson pensait que c’était son chat Socks jusqu’à ce qu’il repère le reptile de 3 pieds.

Un homme nu trouve un serpent de 3 pieds dans son lit… mais il n’y a pas de quoi se vanter

Iain Robertson, 56 ans, a eu le choc de sa vie lorsqu’il a réalisé que le serpent glissait sur sa jambe sous sa couette

Le directeur de Tesco, 56 ans, a déclaré: «J’ai jeté la couette et j’ai vu ce qui ressemblait à un morceau de corde, mais il a commencé à bouger et à me regarder. C’était un peu inquiétant. »

Iain l’a ramassé, l’a placé dans une grande boîte en plastique avec des trous d’aération et l’a mis dans son placard à air pour le garder au chaud.

Lui et sa femme Candi croient que le serpent des blés albinos inoffensif s’est échappé d’un voisin à Foulsham, Norfolk.

Ils l’ont nommé Clive et l’ont transmis au centre de secours Wild Touch.

Maman de deux enfants, Candi, 52 ans, a déclaré: «Mon mari est tellement décontracté. Il est juste retourné se coucher et a continué à dormir.

“Le pauvre a dû être vraiment stressé d’avoir vu Iain au lit.”

Le couple pense que le serpent aurait pu être dans la pièce quelques jours car leur chat agissait étrangement.

Candi a ajouté: «Les chaussettes sifflaient et fixaient quelque chose. Avec le recul, le serpent était peut-être même sous les couvertures dimanche soir quand j’étais au lit.

Jessica Walsh de Wild Touch vérifie l’affirmation d’un ancien villageois selon laquelle le serpent est son animal de compagnie et s’est échappé à la fin de l’année dernière.