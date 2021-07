La présentatrice de « Good Morning America », Robin Roberts, commence son tour en tant qu’hôte invitée dans « Jeopardy! » Lundi, le dernier journaliste à aider le jeu télévisé à continuer en l’absence de l’animateur de longue date Alex Trebek.

Roberts, 60 ans, suit Anderson Cooper, Katie Couric, Savannah Guthrie, Bill Whitaker et le dernier animateur de l’émission, son co-présentateur de « GMA » George Stephanopoulos. Roberts est la première femme noire à animer l’émission. L’actrice Mayim Bialik, la star de la NFL Aaron Rodgers et « Jeopardy! » le champion Ken Jennings est parmi d’autres qui ont aidé à compléter la gamme d’hôtes invités.

Le passage de cinq épisodes a mis Roberts mal à l’aise, d’une manière qu’elle s’est félicitée.

« Je me suis aventuré en dehors de ma zone de confort en tant qu’hôte invité pour « Jeopardy ! » et j’ai adoré », dit-elle. (Roberts a également une nouvelle série de discussions, « Turning the Tables With Robin Roberts » à paraître ce mois-ci sur Disney +.) « J’avais des papillons. Plus rien ne me secoue vraiment. Je fais ça depuis si longtemps. (Mais) je J’étais nerveux, et ça faisait du bien ! Ça faisait du bien d’avoir ces nerfs.

« Et laissez-moi juste dire – parce que je sais « Jeopardy ! » a beaucoup de fans – cette série est entre de bonnes mains », poursuit-elle. « Les producteurs, les scénaristes, l’équipe, ils adorent cette série ! Alex leur manque énormément. »

Roberts, un ancien « Celebrity Jeopardy! » candidat, admet « C’était difficile de tout maintenir, mais je me souviens de ce qu’Alex Trebek a dit : « Il ne s’agit pas de l’hôte ; il s’agit du candidat. » Je savais que ces gens avaient attendu toute leur vie pour être là. Je voulais donc faire tout ce que je pouvais pour m’assurer qu’ils avaient une expérience dont ils avaient rêvé.

S’émerveillant de la légende du jeu télévisé, elle ajoute: « Garçon, Alex a rendu les choses beaucoup plus faciles qu’elles ne l’étaient! Whoo! C’était du travail, mais c’était amusant. »

