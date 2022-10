J’étais mort pendant 90 minutes – voici ce que j’ai vu alors que les médecins tentaient désespérément de me ranimer

Un HOMME mort depuis 90 minutes a révélé ce qu’il a vu alors que les médecins tentaient désespérément de le ranimer.

Alistair Blake, 61 ans, a soudainement fait un arrêt cardiaque aux petites heures du matin en janvier 2019 alors qu’il dormait à côté de sa femme Melinda.

Alistair Blake est mort médicalement pendant 90 minutes tandis que sa femme Melinda pratiquait frénétiquement la RCR Crédit : facebook

Elle s’est réveillée vers 3 heures du matin pour trouver son mari “gargouillant” et insensible dans leur maison de plage à Victoria, en Australie.

Melinda a frénétiquement commencé à pratiquer la RCR sur son mari depuis 35 ans alors qu’elle attendait désespérément l’arrivée d’une ambulance.

Elle est passée à l’action, utilisant ses connaissances d’un récent cours de recyclage en secourisme et a essayé de faire revivre Alistair pendant 20 minutes.

Mais au moment où les secours sont arrivés, l’Australien était toujours sans vie – et techniquement mort.

Les ambulanciers ont travaillé sur Alistair pendant plus d’une heure, continuant à administrer la RCR et lui donnant huit chocs avec un défibrillateur.

Ils ont passé 90 minutes à essayer de redémarrer le cœur du patient, avant de trouver miraculeusement un pouls – bien qu’il soit décédé médicalement.

L’homme de 61 ans a déclaré au podcast I’ve Got News For You de news.com.au : “Techniquement, j’étais mort pendant 90 minutes.

“Je me souviens m’être couché le samedi soir – et la prochaine chose dont je me souviens, c’est de m’être réveillé jeudi matin sur un chariot allant des soins intensifs aux soins coronariens.

“Le cerveau humain a totalement bloqué ce qui s’est passé entre les deux.”

Il semble que le traumatisme d’avoir frappé à la porte de la mort ait effacé sa mémoire de l’incident terrifiant.

Mais Alistair a maintenant divulgué les détails de ce qu’il a vécu pendant qu’il était absent pour le décompte.

Il a expliqué: “Beaucoup de gens me demandent si j’ai vu quelque chose, et non, je n’ai rien vu. Pas de lumières vives, rien de tout ça.

“C’est un cas de ne pas savoir ce qu’il y a là-bas – mais cela ne me dérange pas, tant que je suis en forme et en bonne santé.”

Alistair, qui a des antécédents de maladie cardiaque dans sa famille, a été transporté d’urgence à l’hôpital Frankston où les médecins ont débouché son artère bloquée.

Il a ensuite été transféré à l’unité de soins intensifs pour refroidir son corps afin de protéger son cerveau – et s’est extraordinairement réveillé sans lésion cérébrale ni déficience physique.

C’est un cas de ne pas savoir ce qui existe – mais cela ne me dérange pas, tant que je suis en forme et en bonne santé. Alistair Blake

L’Australien a ensuite subi une opération pour se faire poser un stimulateur cardiaque par précaution et a été libéré après 12 jours.

Il a gagné le surnom de “Lazare” – un disciple de Jésus qui est ressuscité des morts – du personnel médical grâce à son remarquable rétablissement.

Bien qu’il n’ait fait face à aucun réveil spirituel ou à une expérience hors du corps alors qu’il basculait de l’autre côté, Alistair lui a donné une nouvelle vision de la vie.

Il a poursuivi: “Vous adoptez une approche totalement différente de la vie. Réduire le nombre d’heures de travail, essayer de se connecter davantage avec la famille et les amis.

“Mes habitudes alimentaires ont changé. Je mange plus sainement et je fais plus d’exercice.

“Si tu vas y aller, tu vas y aller. Si ça doit arriver, ça va arriver.”

Un arrêt cardiaque, également connu sous le nom d’arrêt cardiopulmonaire, se produit lorsque votre cœur arrête soudainement de pomper le sang dans votre corps.

Quelqu’un qui a eu un arrêt cardiaque s’effondrera inconscient.

Leur respiration sera irrégulière et peut s’arrêter, et ils ne répondront pas.

Il est préférable d’appeler une ambulance dès que possible et d’effectuer la RCR si vous le pouvez.