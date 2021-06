J’étais marié à Holloway Strangler du documentaire Netflix alors qu’il assassinait brutalement deux adolescentes en Espagne

Alors que son nouveau mari souriait avec amour pour leurs photos de mariage avec son bras musclé autour de sa taille, la vie de Cecilia King semblait être terminée.

Elle et le marié bodybuilder élégant Tony avaient déjà une belle fille de deux mois, Sabrina, et étaient sur le point de s’envoler pour une nouvelle vie sur la Costa del Sol espagnole.

Cecilia King le jour de son mariage en 1997 avec son mari Tony et leur fille, Sabrina

Pourtant, Tony King cachait un sombre secret qui aurait des conséquences tragiques dévastatrices après avoir trouvé sa place au soleil.

Car, à l’insu de Cecilia, elle venait d’épouser Holloway Strangler.

Le barman – de son vrai nom Tony Bromwich – avait passé cinq ans derrière les barreaux après avoir utilisé un câble électrique pour étouffer une série de victimes avant de les agresser.

Après son arrivée en Espagne, King prend un autre pseudonyme – le Costa Killer – après avoir sauvagement assassiné deux jeunes femmes, encore une fois à l’insu de sa femme.

Cecilia finirait par aider les flics à démasquer Tony en tant que tueur – une histoire choc racontée dans le nouveau doc ​​Netflix Murder By The Coast Crédit : Le Soleil

Lorsque la vérité est lentement apparue à Cecilia qu’elle avait épousé un meurtrier, elle a trouvé le courage d’aller voir la police.

« Vous vous sentez sale, trahi et menti », a déclaré en larmes Cecilia exclusivement au Sun de la trahison macabre de son mari.

« Vous ne voulez plus que personne vous touche. Vous vous lavez, vous coupez les cheveux, vous vous teignez les cheveux pour essayer de changer votre apparence afin que personne ne vous regarde.

Le chagrin brut gravé sur son visage, la mère a raconté comment elle avait eu du mal à expliquer ses crimes odieux à sa fille Sabrina.

Tony avec sa fille Sabrina – Cecilia a dû parler à sa fille de ses crimes vicieux

S’exprimant depuis sa modeste maison mitoyenne à Barnsley, elle a ajouté : « Deux jeunes filles innocentes… Comment puis-je expliquer cela à ma fille ? Comment puis-je expliquer tout cela?

«C’était son père, elle l’idolâtrait. Elle l’aimait tellement. J’avais l’habitude de dire à Sabrina : ‘Aime ton papa’. Alors je me sens coupable.

‘Il m’a semblé normal’

Le rôle courageux de Cecilia pour aider les détectives à attraper son mari psychopathe figure dans un nouveau documentaire Netflix intitulé Murder By The Coast qui est présenté en première aujourd’hui.

Née à Santiago, au Chili, en 1966, la famille de Cecilia est arrivée au Royaume-Uni en tant que réfugiée politique à l’âge de huit ans et s’est installée à Barnsley, dans le South Yorkshire.

Après un mariage raté, elle a déménagé à Londres à 28 ans en 1995 pour trouver du travail, d’abord comme réceptionniste.

Cecilia vivait dans la capitale britannique lorsqu’elle a rencontré Tony pour la première fois lors d’une soirée Crédit : Le Soleil

Sa vie a été gâchée à jamais un soir d’un an plus tard lorsqu’un charmant inconnu lui a souri et lui a demandé une cigarette dans une boîte de nuit du sud de Londres.

Rappelant cette rencontre inquiétante à la discothèque Goodfellas à Streatham, dans le sud de Londres, Cecilia a révélé : « Il a attiré mon attention.

«Je dansais et il demandait une cigarette et nous avons discuté. C’était Tony King.

«Physiquement, il avait l’air d’avoir travaillé mais j’ai regardé son sourire. C’est pourquoi je lui ai parlé. Je pensais qu’il ressemblait à un gars décent.

« Il m’a raconté, à moi et à mes amis, une histoire de malchance, qu’il n’avait pas d’argent pour rentrer chez lui.

Tony Bromwich, qui a changé son nom de famille en King, a attiré l’attention de Cecilia

«Nous lui avons donc offert un ascenseur et je l’ai laissé rester avec moi. Bientôt, nous sortions ensemble.

« Il semblait m’aimer, me respecter et vouloir faire le meilleur pour moi.

« Il me parait normal. Je l’ai pris pour argent comptant. Mais à mon insu, il était le Holloway Strangler.

Histoire de violence

En 1986, Tony Bromwich avait été condamné à dix ans de prison à l’Old Bailey pour avoir attaqué quatre femmes et une adolescente au cours d’un règne de terreur de cinq semaines.

Le juge Thomas Pigot a décrit l’ancien enfant de chœur King comme une figure «Jekyll et Hyde» motivée par l’inadéquation sexuelle et lui a dit que toutes les femmes qu’il a attaquées auraient pu mourir.

À peine cinq ans plus tard – après avoir changé son nom par acte de vote en Tony King – il était de retour dans la rue.

Ce n’est qu’après que Cecilia s’est marié avec Tony qu’elle a appris ses antécédents criminels Crédit : Le Soleil

Après que lui et Cecilia ont commencé à sortir ensemble, King est devenu jaloux de la vie dans une maison partagée à Croydon.

Caressant son animal de compagnie Pomeranian Chico, Cecilia a révélé : « Il est vite devenu boudeur, il n’aimait pas que j’habite là-bas. J’ai donc emménagé avec lui chez lui à Carshalton Beeches.

« Ensuite, je suis tombée enceinte trop rapidement. C’est à ce moment-là que j’ai découvert qu’il avait été en prison.

« Quand je lui ai parlé de la grossesse, il a dit qu’il avait été en prison pour vol à main armée. Il n’y avait aucune mention de ses attaques sexuelles.

« J’ai pensé : « Oh mon Dieu, dans quoi me suis-je embarqué ? » Mais je lui ai donné une chance à cause de ma fille.

Cecilia a décidé de rester avec Tony malgré ses soucis à cause de leur fille, Sabrina

Sa fille Sabrina est née en avril 1997. Deux mois plus tard, King et Cecilia se sont mariés au bureau d’enregistrement de Sutton, dans le sud de Londres, avec une réception pour 50 personnes au pub The Woodman dans la ville voisine de Carshalton.

Aujourd’hui, Cecilia admet qu’elle n’a jamais aimé King mais l’a épousé par devoir envers sa fille.

En septembre, la jeune famille s’est envolée pour la Costa del Sol pour une nouvelle vie au soleil. King avait initialement repoussé l’idée, mais Cecilia pense que son changement d’avis soudain était dû au fait qu’il voulait échapper à l’examen de la police.

Elle découvrira plus tard qu’il était recherché par la police du Surrey pour une attaque contre un étudiant hongrois à la gare de Leatherhead en août 1997, quelques semaines seulement après leur mariage.

Le corps d’un adolescent massacré retrouvé

Arrivé à Fuengirola, en Espagne, avec 1 000 £ en poche, King a trouvé du travail en vendant des multipropriétés tandis que Cecilia travaillait à temps partiel dans le bar et le ménage tout en s’occupant de Sabrina.

Lorsqu’on lui a demandé si King l’avait maltraitée physiquement, Cecilia a insisté : « Il n’a rien fait d’anormal.

« Je n’avais pas peur de lui – jusqu’à ce que je trouve qui il était vraiment. »

Cecilia est restée dans l’ignorance des vraies couleurs de Tony même après leur déménagement en Espagne Crédit : Le Soleil

Puis, le 9 octobre 1999, la jolie adolescente Rocio Wanninkhof a disparu après avoir quitté la maison de son petit ami à La Cala de Mijas près de Fuengirola pour rentrer chez elle à pied.

Le corps défiguré du jeune homme de 19 ans, poignardé à neuf reprises, a été retrouvé le 2 novembre de la même année par un club de tennis à 25 minutes de route entre Marbella et San Pedro.

L’ex-amante de la mère de Rocio, Dolores Vasquez, a été arrêtée et reconnue coupable du meurtre sauvage lors d’un procès devant jury avant d’être innocentée après une série d’erreurs policières et judiciaires qui ont laissé de profondes cicatrices sur le système judiciaire espagnol.

Cecilia – qui vivait alors avec King à Riviera del Sol près de Fuengirola – a ajouté : « Quand Rocio a disparu, tout a fait les manchettes, tout le monde était tellement choqué.

Rocio Wanninkhof a disparu de Fuengirola en 1999 – elle a été poignardée à mort Crédit : Rex

« J’ai lu un article dans un journal de langue anglaise qui indiquait qu’ils cherchaient quelqu’un comme Tony avec une Ford Fiesta.

« La nuit de la disparition de Rocio, Tony avait emprunté la voiture de mon ami qui était une Ford Fiesta.

«Quand il est revenu ce soir-là, il est allé aux toilettes. Je regardais la télévision.

«Il avait des années là-dedans. Au lieu de laisser la salle de bain en désordre comme il le faisait normalement, il la laissa toute propre et bien rangée.

« J’ai pensé : ‘C’est bizarre’. Cela m’est resté à l’esprit. »

« J’étais très méfiant »

Elle avait fait part de ses soupçons à propos de King à sa famille et à ses amis proches qui pensaient qu’elle était « idiote ».

« J’étais très méfiante mais je n’avais aucune preuve », a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas allé à la police parce que je n’avais aucune preuve.

Cecilia se méfiait de Tony mais n’a pas été en mesure de prouver qu’il avait été impliqué dans le meurtre

« Je n’ai jamais demandé à Tony à ce sujet, mais je l’ai quitté et je suis allé vivre seul dans un camping. »

Elle a commencé une relation avec David Cooze avec qui elle a eu un fils, Thomas.

Cecilia dit que l’abuseur de cocaïne King – qui rendait toujours visite à Sabrina – était « jaloux » de sa nouvelle relation.

Puis, quatre ans après le meurtre de Rocio, les restes en décomposition d’un deuxième adolescent ont été retrouvés dans sa ville natale de Coin, à 30 minutes de route au nord de Marbella.

Sonia Carabantes, 17 ans, avait été enlevée le 14 août 2003, à quelques mètres de la porte d’entrée de sa maison familiale, à dix minutes en voiture du trou de serrure de King, alors qu’elle se dirigeait vers le lit après une soirée.

Sonia Carabantes a disparu quatre ans après que Rico a été retrouvé mort Crédit : Rex

Cecilia a révélé: « David et moi regardions la télévision à la maison à Fuengirola et c’était aux informations sur Sonia.

« Nous nous sommes regardés et nous avons dit ‘Tony !’ tout de suite.

« J’ai dit : ‘Comment le savez-vous ! et il a répondu: « Je pense qu’il est louche depuis longtemps ».

« Il s’est avéré que David avait vu des coupures sur le poignet de Tony et son bras bandé et une lumière s’est éteinte sur sa voiture quand il est venu chercher Sabrina. »

Tueur psychopathe pris au piège

David a conseillé à Cecilia d’aller voir la police.

« Quand j’ai dit à Scotland Yard que j’étais mariée à ce type, ils ont dit qu’ils le cherchaient et m’ont demandé de contacter immédiatement la police espagnole », a-t-elle déclaré.

Après son arrestation, le tueur sadique, décrit comme un psychopathe par des experts, a admis avoir commis les deux crimes à la police, mais a ensuite tenté de se soustraire à ses aveux.

Cecilia avec David Cooze, qui se méfiait également de Tony lorsque Sonia a disparu

Cecilia a alors trouvé la force de témoigner contre son mari devant un tribunal espagnol.

Elle se souvient : « C’était horrible. Mon cœur explosait. Je pouvais l’entendre dans mes tempes.

« J’ai essayé de ne pas le regarder et je me suis concentré sur les réponses aux questions. »

King a été condamné à 55 ans pour les deux meurtres d’adolescents et à sept ans supplémentaires pour un viol sans rapport.

Tony conduit devant un tribunal en Espagne lors de son procès en 2005 – il a été condamné à 55 ans Crédit : Rex

Il passe désormais presque trois heures par jour dans sa cellule de la prison de haute sécurité Herrera de La Mancha, dans la province de Ciudad Real, à deux heures de route au sud de Madrid.

Puis en 2007, Sabrina, 10 ans, s’est noyée dans une piscine, laissant Cecilia complètement dévastée.

L’agonie de la « mort cruelle »

Aujourd’hui, âgée de 55 ans, Cecilia est de retour à Barnsley et vit avec son fils Thomas, 18 ans.

Sans emploi, elle se sépare de son partenaire David bien qu’ils restent des amis proches.

Cecilia vit maintenant avec son chien Chico et son fils Thomas à Barnsley, South Yorks. Crédit : Le Soleil

Elle n’a divorcé de King qu’en 2019 en raison du coût « prohibitif » de la dissolution formelle de leur mariage en Espagne.

Cecilia a ravivé son amour de l’art et du dessin et rêve de retourner au Chili.

«Je ne suis plus la personne que j’étais, malheureusement», dit-elle. « J’ai peur de construire une relation et je me méfie beaucoup des gens que je ne connais pas.

« Avant, j’étais très extravertie et amicale. Tony King m’a enlevé ça.

« Même si j’ai perdu ma propre fille, je ne peux pas imaginer comment vous pouvez faire face en tant que parent sachant que votre bien-aimé a subi une mort aussi cruelle et douloureuse que ces deux filles.

« Heureusement, je suis toujours en vie et je peux continuer ma vie. C’est tragique que ces filles ne puissent pas, mais avec le recul, j’aurais pu être l’une d’entre elles.