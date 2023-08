J’étais maigre après avoir été limogé pour m’être déshabillé au travail… maintenant je suis millionnaire après avoir créé une entreprise de déménagement de célébrités

COURANT dans les couloirs d’un hôtel cinq étoiles nu lors d’une fête de Noël de travail, Anthony Ward Thomas savait qu’il avait de gros ennuis.

Le vendeur, de Thaxted, Essex, avait été ivre convaincu de vaporiser le patron et sa femme avec un extincteur – et a poussé la farce un peu plus loin en se déshabillant.

Anthony Ward-Thomas a démarré son entreprise à l’âge de 27 ans Crédit : Les Wilson

Le lendemain, Anthony a été licencié du London Metal Exchange – mais insiste sur le fait que c’était « l’une des meilleures choses qui soient jamais arrivées ».

C’est parce que cela l’a mis sur la voie de la création d’une entreprise de déménagement qui est maintenant l’une des plus grandes du Royaume-Uni, avec des clients célèbres et un chiffre d’affaires de 50 millions de livres sterling.

Anthony, dont la société Anthony Ward-Thomas Removals réalise plus de 5 millions de livres sterling de bénéfices par an, a côtoyé Simon Cowell, Keira Knightley et a même déplacé l’ancien Premier ministre Boris Johnson.

C’est une réussite incroyable pour quelqu’un qui admet qu’il a « raclé » l’école et qu’il rêvait de devenir un joueur de cricket professionnel.

Adolescent, il a passé sept mois dans l’armée avant de décider que ce n’était pas pour lui.

Anthony a ensuite rejoint le London Metal Exchange, où il a gravi les échelons de commis à revendeur junior, avant d’être licencié pour son travail de fête de Noël au Grosvenor House cinq étoiles à Mayfair.

« J’étais assez jeune et je suis sorti déjeuner avec un de mes patrons, qui pouvait boire plus que moi et qui osait faire quelque chose de stupide », a-t-il déclaré au Sun.

« L’idée était que je fasse gicler le président et sa femme avec un extincteur lorsqu’ils sont entrés, mais je suis allé plus loin en enlevant tous mes vêtements.

Un jeune Anthony avant de démarrer son entreprise de plusieurs millions de livres Crédit : fourni

L’entreprise d’Anthony génère plus de 50 millions de livres sterling par an Crédit : Times Newspapers Ltd

« Quand j’ai utilisé l’extincteur, tout le monde s’est fait gicler et j’ai couru. Je n’avais pas de vêtements et j’ai été poursuivi dans la grande salle et attaqué par des membres du personnel.

« J’ai été emmitouflé sans ménagement et, après avoir remis mes vêtements, j’ai été expulsé. Le lendemain, j’ai perdu mon emploi – mais c’était la meilleure chose qui soit jamais arrivée.

Cela a poussé Anthony à réfléchir plus sérieusement à sa future carrière – et après un passage en tant que vendeur itinérant d’aluminium, il a décidé de créer sa propre entreprise.

« Je savais que je devais me libérer et devenir maître de mon destin », explique-t-il.

« Quand j’ai dit à mon employeur que je partais pour faire quelque chose par moi-même et démarrer une entreprise de déménagement, ils ont pensé que je plaisantais et se sont moqués de moi.

« Le lendemain, j’ai rendu ma Vauxhall Cavalier. C’était un sentiment tellement euphorique de s’en débarrasser et de savoir que je ne dépendais plus d’une entreprise.

‘Ouvre les yeux’

Anthony devait d’abord apprendre le métier. Il travaillait pour deux entreprises de déménagement, gagnant environ 30 £ par semaine.

Il dit que cela a été une véritable révélation parce que certains des déménageurs avec lesquels il travaillait ont volé leurs clients.

« À l’époque, ce n’était qu’un ticket pour voler », explique Anthony. «Ces gars entraient, remplissaient leurs poches, et rien ne manquait jusqu’à des semaines plus tard, quand il était trop tard.

« Ils ont volé des téléviseurs, des bijoux, des montres, de l’argent et des baladeurs Sony – ils ont même pris les clés de voiture des clients pour qu’ils puissent revenir voler la voiture des semaines plus tard.

« Je me souviens qu’à une livraison, une deuxième camionnette est arrivée et les déménageurs ont commencé à y décharger des articles. La camionnette a disparu peu de temps après.

Cela a incité Anthony à lancer son entreprise, à l’âge de 17 ans, en 1985 – en espérant qu’il pourrait en faire un succès « juste en étant honnête ».

Pari

Avec seulement 1 000 £ à son nom, Anthony est allé à une vente aux enchères de voitures pour acheter une camionnette de déménagement – et après avoir découvert qu’il lui manquait 4 000 £, il a pris un pari très risqué.

Il nous raconte : « J’ai téléphoné à mon directeur de banque et je lui ai demandé un prêt. Je lui ai dit que je n’avais pas 5 000 £ pour la camionnette et que je venais de déposer une caution de 1 000 £.

« J’ai dit: » À moins que vous ne me donniez 4 000 £, j’aurai perdu 1 000 £. Alors décidez-vous, s’il vous plaît. Il m’a dit : ‘Eh bien, tu ne me laisses pas beaucoup de choix.’

« C’était une façon très inhabituelle de demander un prêt, mais je savais que je n’obtiendrais pas un prêt commercial de la manière normale parce que je n’avais pas de plan d’affaires, donc je devais être un peu inventif. »

Premier boulot « d’horreur »

L’entreprise effectue environ 50 déménagements par semaine et dispose également d’installations de stockage. Crédit : Anthony Ward-Thomas Déménagements

Peu de temps après, Anthony a décroché son premier emploi en déplaçant les affaires d’un rédacteur en chef de magazine en cours d’exécution à Finsbury Park – mais il était loin de sa profondeur.

Il se souvient : « Le client pensait que j’avais des années d’expérience alors que ce n’était pas le cas. Je ne savais pas ce que je faisais, alors je me suis promené dans sa maison avec un bloc-notes en écrivant des choses pour m’amuser.

« Je lui ai envoyé un devis de 560 £ pour un déménagement de trois jours, y compris tout emballer et à ma grande horreur, il a répondu » J’aimerais beaucoup vous utiliser « . »

Anthony a réussi à convaincre des amis et des connaissances de l’aider à déménager et malgré quelques mésaventures, il a réussi le coup.

« Chacun est devenu plus facile à partir de là », se souvient-il.

« Le bouche à oreille a été la clé de notre succès – nos clients ont été tellement impressionnés que nous n’avons pas eu à faire de publicité pendant environ 12 ans. »

Clients fortunés

Trois ans plus tard, Anthony avait suffisamment d’employés pour arrêter de faire les déménagements lui-même et s’est concentré sur la croissance de l’entreprise.

Son entreprise a continué de croître et a pu traverser la récession des années 90 grâce à sa «bonne réputation» et à de gros clients réguliers, dont le Carlton Towers Hotel et une riche divorcée qui «a beaucoup déménagé».

En 2003, Anthony s’est rendu compte que pour poursuivre la croissance de l’entreprise, il devait acquérir de nouvelles entreprises.

Il a commencé à racheter de plus petites entreprises de déménagement rivales, dont Aussie Man & Van en 2012.

L’entreprise a également complété ses revenus avec d’autres services, notamment le stockage et le transport d’objets précieux, comme les beaux-arts.

En 2004 – l’année où la société a enregistré son premier bénéfice de 1 million de livres sterling – Anthony a autorisé le personnel à acheter des actions dans la société. Elle compte aujourd’hui près de 50 actionnaires.

Clients célèbres

L’entreprise d’Anthony a déménagé Simon Cowell Crédit : Getty

La société effectue désormais environ 50 déménagements par semaine – avec des prix allant de 600 £ pour un petit appartement à 4 000 £ pour un cinq lits à Chelsea, et 60 000 £ payés par les propriétaires d’un château près de Kidderminster.

Ses clients précédents incluent les politiciens Matt Hancock, qu’il a déménagé deux fois cette année, Boris Johnson avant qu’il ne devienne Premier ministre, Jacob Rees-Mogg et Michael Gove.

Parmi les gestes les plus amusants, il y avait celui d’aider l’ancien archevêque de Cantorbéry, Rowan Williams, à quitter Lambeth Place lorsqu’il a démissionné en 2012.

En 2018, Anthony a déclaré au Times : « Nous avions quelques gars australiens qui ne comprenaient pas vraiment qui il était.

« L’un d’eux s’est approché de lui et lui a dit: » Bravo, mon pote, tu as dû travailler très dur pour avoir une maison comme celle-ci « . »

La société a également été embauchée par de nombreuses célébrités, dont Cate Blanchett, qu’elles ont aidé à déménager en Australie, et d’autres grandes stars.

Anthony se souvient : « À l’époque, nous avons déplacé Simon Cowell et il traitait les gars avec tant de respect et de générosité.

« Lorsque nous avons déménagé Keira Knightley, elle s’est assise dans le camion jusqu’à l’adresse de livraison parce que c’était une personne gentille et les garçons étaient ravis de pouvoir discuter avec elle. »

Ils ont également eu quelques mouvements délicats, dont un qui a nécessité le transport aérien des biens d’un client dans un penthouse suisse par hélicoptère, et un autre en Italie où ils ont été forcés d’utiliser un âne et une charrette.

D’autres travaux mémorables incluent la manipulation de peintures de Matisse pour Sotheby’s et l’installation d’une cheminée du Vatican dans l’ouest de Londres.

» Oubliez le plan B «

À un moment donné, Anthony possédait quatre chevaux de course Crédit : fourni

Anthony, qui est millionnaire, a des maisons à Londres et dans le Hampshire et dit que sa plus grande folie est la course National Hunt.

Il était jockey amateur jusqu’en 2014 et possédait à un moment donné quatre chevaux de course – il en a acheté un pour 10 000 £ pour célébrer l’acquisition d’Aussie Man & Van.

En réfléchissant au succès de son entreprise, Anthony dit qu’il n’aurait jamais pu imaginer à quel point ils réussiraient.

Il dit : « Je ne marque pas mon succès par des livres, des shillings ou des pence, mais quand le téléphone sonne et que c’est quelqu’un que j’ai déménagé il y a 30 ans qui me demande de le déplacer à nouveau. »

Pour ceux qui envisagent de créer leur propre entreprise, Anthony conseille de ne pas « trop ​​chercher » car « l’anxiété tue l’esprit d’entrepreneur », et de choisir quelque chose que vous aimez.

Il ajoute : « Si vous décidez de faire cavalier seul, n’ayez pas de plan B.

« Si vous avez un plan B, vous regarderez toujours derrière ou sur le côté de vous. Concentrez-vous, concentrez-vous, soyez étroit d’esprit et ne regardez pas en arrière.