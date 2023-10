Une série télévisée STAR de Sky, Dream Team, a cessé de jouer pour un rôle de réalisateur derrière la caméra.

Daymon Britton a joué un rôle principal dans le drame sportif, incarnant le personnage de Sean Hocknell.

Au cours de ses deux années dans l’émission, les téléspectateurs ont vu Sean suivre son frère aîné dans l’équipe de jeunes de Harchester United.

Mais la tragédie a frappé le personnage de Daymon lorsqu’il a pris un avion privé pour rentrer chez lui avec son agent après que son vol initial ait été retardé à la suite d’un match.

L’avion n’est jamais revenu en Angleterre et s’est écrasé, tuant le jeune footballeur.

Après avoir quitté Dream Team, Daymon a travaillé sur Byker Grove pendant 100 épisodes entre 2002 et 2006.

Bien qu’il apparaisse également dans Hollyoaks, Casualty et Emmerdale, Daymon a décidé d’abandonner le métier d’acteur pour la réalisation.

Aujourd’hui âgé de 45 ans, il a réalisé de nombreuses émissions de télévision à succès et a même remporté des prix pour son travail.

Daymon a travaillé sur la comédie de la BBC Two Doors Down, sur Wire in Blood d’ITV et sur la série télévisée pour enfants The Dumping Ground.

Son site officiel révèle comment il est tombé amoureux du théâtre alors qu’il était à l’école.

Il dit : « Après avoir été inspiré lorsqu’il était enfant en regardant des films classiques et des séries télévisées, une étincelle s’est allumée en lui pour faire partie de ce monde créatif.

« Daymon est tombé amoureux du théâtre à l’école, où il excellait dans le théâtre. Cette ambition précoce de devenir acteur, combinée à une détermination et une résilience inébranlables, a permis à Daymon de se forger une carrière très réussie, s’étalant sur plus de deux décennies et réalisant plus de 200 heures de générique de diffusion.

