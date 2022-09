J’étais l’un des 2000 à l’abbaye de Westminster pour les funérailles de la reine – je n’oublierai jamais le regard triste sur le visage du roi Charles

L’ensemble du service d’une heure s’est déroulé en un éclair et, au moment où j’écris, la musique joue toujours dans ma tête.

Des millions de personnes ont vu le cercueil de la reine lors de son voyage de Balmoral à Londres.

La pompe et la cérémonie de la reine tout au long de cette journée exceptionnelle étaient meilleures que je n’avais jamais vues

Seulement 2 000 personnes se trouvaient à l’abbaye de Westminster et j’ai été honoré d’être l’un d’entre eux, écrit Arthur Edwards

Je n’oublierai pas le regard triste sur le visage du roi alors qu’il suivait de si près le cercueil de sa mère, écrit The Sun’s Royal Photographer

Il ne pensait qu’à sa merveilleuse mère, la femme qu’il appelait maman Crédit : PA

Mais seuls 2 000 d’entre eux se trouvaient à l’abbaye de Westminster et j’ai été honoré d’être l’un d’entre eux.

Lorsque je photographie la famille royale, j’ai toujours essayé d’être impartial.

Mais je n’ai pas honte de dire que deux fois au cours de ce service d’État inoubliable, je me suis étouffé et j’ai dû m’essuyer les yeux.

J’ai d’abord lu l’ordre de service profondément émouvant qui reflétait sa vie.

Et j’ai de nouveau versé une larme lorsque le cercueil de la reine est passé devant mon poste d’observation dans l’Abbott’s Pew.

La femme remarquable au beau sourire que j’ai photographiée pendant 40 ans — et qui m’a donné mon MBE — était partie. Je ne la verrais plus.

Le taux de participation d’outre-mer a été incroyable, ce qui témoigne de l’estime dont jouissait la reine dans le monde entier et dont j’ai été témoin à maintes reprises lors de tournées royales.

Voir les rois et les reines d’Europe et le président américain, ainsi que les premiers ministres des royaumes du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, est de bon augure pour l’avenir.

La pompe et la cérémonie tout au long de cette journée exceptionnelle étaient meilleures que je n’avais jamais vues.

Chaque soldat, marin et membre de l’armée de l’air qui a participé a dû être si fier. Pour le reste de leur vie, ils diront qu’ils étaient là lorsque la reine Elizabeth a fait son dernier voyage.

Je n’oublierai pas non plus le regard triste sur le visage du roi alors qu’il suivait de si près le cercueil de sa mère.

Mon Dieu, Charles III a du pain sur la planche mais il a pris un excellent départ. Je suis convaincu qu’il est tout à fait capable de le faire en tant que dernier roi d’une lignée qui remonte à Guillaume le Conquérant.

Pendant quelques heures hier, je suis sûr que l’avenir était la dernière chose qu’il avait en tête. Il ne pensait qu’à sa merveilleuse mère, la femme qu’il appelait Maman.

Mais l’avenir était là aussi, sous la forme de Prince George.

C’est mon plus grand espoir que la monarchie constitutionnelle britannique que nous avons vue à son meilleur hier ne sera jamais remplacée.

Que Dieu sauve le roi.