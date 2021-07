J’étais l’équipe Meghan mais tout s’est effondré… elle est la principale source du chaos royal

LA préparation d’une fête d’anniversaire est toujours meilleure que l’événement lui-même.

Choisissez le lieu, envoyez les invitations et imaginez-vous tourbillonnant sur la piste de danse entouré de hordes de vos meilleurs amis.

Meghan Markle est la principale source du chaos de la famille royale, écrit Dulcie Pearce Crédit : Getty

Dulcie était une fan de Meghan mais elle dit que, comme beaucoup de Britanniques, elle s’est sentie déçue

Puis le jour arrive et vous vous réveillez avec 12 messages de copains qui sont soudainement « malades », votre robe ne ressemble pas à ce qu’elle était sur Internet et la salle ne trouve pas le fil dont ils ont besoin pour jouer votre liste de lecture soigneusement organisée.

Après toute cette excitation avant la fête, vous vous retrouvez soudain dans une pièce très éclairée à regarder la porte tout en discutant avec votre étrange cousin germain, qui était la seule personne à prendre au sérieux l’heure de début de 19 heures.

La déception de la fête est ce que je ressens – et beaucoup de Britanniques – à propos de Meghan Markle.

Lorsqu’elle est entrée en scène il y a cinq ans, nous étions tous ravis d’être invités par cette belle actrice, qui s’est soudainement fiancée à Harry après un voyage de camping.

La paire aimée n’avait pas fait la «rencontre» habituelle et soigneusement organisée que la plupart des membres de la famille royale font. Mais alors, Harry n’était pas comme beaucoup de membres de la famille royale.

Il était l’enfant star rebelle de la famille. Peut-être avait-il besoin de cette actrice américaine entêtée pour le mettre en ligne ?

PAIRE FAIM DE PUISSANCE

Elle allait être amusante à regarder – une débutante qui écrivait sur des bananes, serrait les gens dans ses bras et ne savait pas que vous n’étiez pas autorisé à vous asseoir les jambes croisées.

Elle était un peu de nous tous – ou du moins de ceux qui n’avaient jamais été près des dortoirs poussiéreux d’un pensionnat britannique.

J’étais l’équipe Markle. J’ai jailli quand je l’ai vue sortir de la voiture, et j’ai crié et j’ai fait du bruit pendant que l’évêque Michael Curry tapait dessus. Je portais littéralement le t-shirt Meghan.

Puis tout s’est effondré. Non seulement nous n’étions pas invités à la fête, mais nous étions malmenés par la porte arrière et tabassés par le videur.

Avant que le merch de mariage ringard n’ait le temps d’être donné à un magasin de charité, nous avons été surnommés racistes, misogynes et anti-américains par le couple avide de pouvoir – et pas un seul d’entre nous n’avait demandé si Meghan allait « OK ».

C’est devenu une période très déroutante. Ils ont déménagé à LA, mais l’ont appelé Canada. Ils ont fait une interview avec Oprah regardée par des millions de personnes, mais ont demandé la confidentialité. Ils utilisaient des jets privés mais s’inquiétaient du changement climatique. Ils ne voulaient pas d’intrusion des médias, mais ont signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix.

Nous, les Britanniques, avons été repoussés par les critiques, les querelles familiales, les accusations brutales et Piers Morgan s’enfuyant du plateau.

Autant que cela me fasse mal de le dire, il semble y avoir une source principale de ce chaos : Meghan.

Je comprends parfaitement pourquoi cette actrice américaine a plongé son orteil dans la vie royale étouffante et s’est rendu compte qu’il faisait beaucoup trop froid pour elle.

Qui veut ouvrir un centre sportif qui sent les pieds moites à Bognor alors que vous pouvez serrer Beyoncé dans vos bras et vous vanter pour un travail de voix off sur le tapis rouge ?

Ou avoir à discuter avec le grand public au lieu de dîner dans un club réservé aux membres avec un meilleur ami ?

Autant nous aimons la reine, autant nous ne pouvons pas prétendre que sa vie est pleine de moments amusants et frivoles.

L’idée de devenir une princesse peut ressembler à un film de Disney, mais Meghan a semblé jeter un coup d’œil aux tâches douloureusement ennuyeuses – et aux palais équipés de couvertures rêches, de radiateurs électriques et de céréales servis dans Tupperware – et a décidé que LA était l’endroit pour elle.

Et maintenant, elle nous a rejetés si violemment, c’est un peu comme si nous avions allumé toutes les bougies pour elle et qu’elle les avait soufflées, nous laissant dans le noir.

Mais bon, c’est la fête de Meghan. Et nous pleurerons si nous le voulons.

