J’étais le voisin de Jeffrey Dahmer – nous trouvions des chats empalés sur des arbres, des têtes de chien sur des pointes et il dissolvait des os dans de l’acide

Les voisins HORRIFIÉS de Jeffrey Dahmer ont déclaré que la fascination du tueur pour les morts et la pourriture avait commencé à un âge précoce.L

Les habitants qui partageaient un quartier avec le garçon qui est devenu un meurtrier impitoyable ont raconté comment des chats seraient trouvés empalés sur des arbres et des têtes de chien sur des pointes à quelques mètres de chez lui.

Jeffrey Dahmer a montré une fascination morbide pour les animaux morts dès son plus jeune âge

Dahmer deviendrait l’un des pires tueurs en série au monde

Il avait un lieu de sépulture d’animaux à côté de la maison de sa famille dans l’Ohio 1 crédit : Keller Williams Realty

La famille a déménagé du Wisconsin à l’Ohio alors que Dahmer n’était qu’un enfant – et peu de temps après, les animaux de compagnie ont commencé à disparaître de leurs jardins.

Selon les enfants qui vivaient dans sa rue, il a développé un “intérêt intense” pour les animaux morts dès son plus jeune âge – en commençant par les insectes, puis “tuer sur la route”.

Jamais, dans leurs rêves les plus fous, ils n’avaient imaginé que cette obsession malsaine se propagerait aux humains.

Dahmer découpait de manière inquiétante des animaux et les gardait dans une série de bocaux dans ce qu’il appelait une “cabane” à l’arrière de la maison de sa famille.

Lui et ses copains parcouraient les routes de campagne du canton de Bath à la recherche de tamias, de porcs et d’autres créatures qui avaient été écrasées.

Un voisin a déclaré à Arizona Republic en 1991 : « Il ramassait ces animaux, les démembrait, les séparait par parties de corps et les mettait dans des bocaux.

“La hutte contenait des tonnes et des tonnes de bocaux d’animaux et de morceaux d’animaux. Et il semblait fasciné par la décomposition.”

À l’époque où Dahmer était dans le quartier, de nombreux rapports ont fait état de la disparition de chats et de chiens.

Au moment où Dahmer avait 15 ans, son voisin Jim Klippel a fait une macabre découverte à seulement 300 mètres de chez lui.

Il a raconté comment lui et sa petite amie ont trouvé la tête d’un chien empalée sur un bâton, avec sa carcasse – écorchée et éviscérée – clouée à un arbre.

Klippel a déclaré au journal: “À environ 100 mètres, il y avait eu un grand incendie et 13 petits incendies autour.

“Cela ressemblait tellement à un culte de culte que cela nous a fait peur à mort.”

Dahmer avec son père Lionel, sa mère Joyce et son jeune frère David Crédit : WIKIMEDIA

Il a été emprisonné pour avoir tué 17 personnes entre 1978 et 1991 Crédit : Getty

Eric Tyson, qui a grandi en face de Dahmer, a révélé des horreurs similaires.

Il a dit que le malade avait un cimetière d’animaux à côté de sa maison, avec des tombes et des petites croix.

Tyson a ajouté: “Un certain nombre de voisins se sont souvenus d’avoir vu des animaux, comme des grenouilles et des chats, empalés ou plantés dans des arbres.”

La propre famille de Dahmer était consciente de sa passion anormale, et son père Lionel a raconté comment il était “étrangement ravi” par le bruit d’os d’animaux tombant dans un seau alors qu’il aidait à nettoyer sous leur maison.

À seulement dix ans, il a demandé à son père pendant le dîner ce qui se passerait si des os de poulet étaient jetés dans de l’eau de Javel.

Son obsession bizarre pour les animaux ne s’est cependant pas arrêtée après son adolescence.

Au début de la vingtaine, il a emménagé chez sa grand-mère paternelle à Milwaukee.

Il y resta plusieurs années, jusqu’au jour où elle se plaignit un jour d’une odeur nauséabonde provenant du garage à son fils.

“C’EST BIZARRE”

Dahmer a avoué: “J’avais juste trop de temps libre et je voulais juste voir quels produits chimiques décomposeraient le poulet que j’ai acheté.”

Son père a répondu: “Dieu, Jeff, c’est étrange. C’est bizarre.”

Dahmer a utilisé ses méthodes tordues sur ses victimes, les hachant et même versant de l’acide sur leur cerveau après avoir percé des trous dans leur crâne..

Il a drogué, violé, assassiné, démembré et mangé 17 hommes et garçons de 1978 à 1991.

Dahmer découpait la plupart de ses victimes et stockait des parties du corps dans son congélateur en tant que trophées malades, dans un sombre reflet de ce qu’il faisait avec les animaux, mangeant même des morceaux de chair pour satisfaire ses pulsions dépravées.

Il attirait ses victimes – presque toutes issues de minorités ethniques ou de communautés LGBT – dans son appartement, leur proposant souvent de les payer en échange de photographies de nus.

Une fois là-bas, il droguerait leurs boissons avant de commettre ses actes pervers.

Il a dit plus tard au tribunal qu’une fois drogué, il perçait un petit trou dans le crâne de certaines de ses victimes “juste assez pour ouvrir un passage vers le cerveau”.

Dahmer a déclaré qu’il injecterait alors de l’acide chlorhydrique dans leur cerveau pour induire un “état de type zombie”.