J’étais le psychothérapeute du spin-off de Big Brother – les candidats seront moins vulnérables à son retour, déclare Gladiators ‘Jet

AVEC Big Brother prévu pour un retour sensationnel sur les écrans l’année prochaine, le débat fait rage pour savoir s’il serait préférable ou non de le confier au cimetière de la télévision.

La psychothérapeute de Bit On The Side, Diane Youdale, estime que le concept est toujours fascinant et que les patrons veilleront à ce que les futurs candidats soient moins vulnérables que les années passées.

La star des gladiateurs, Diane, est une psychothérapeute qualifiée[/caption]

S’adressant exclusivement à The Sun, l’ancienne star des Gladiators a déclaré: “J’étais la thérapeute de Big Brother’s Bit on the Side pendant plusieurs années quand Emma [Willis] et Rylan [Clark] présentaient, et j’ai pu voir une grande partie de la dynamique et de l’arrière-plan qui se passait.

«Le soutien à la santé mentale, les producteurs ont finalement réussi.

“Vous avez une expérience sociale unique qui se déroule sous nos yeux tous les soirs. J’aime ça parce que je suis fasciné par le comportement, la dynamique et les relations humaines.

L’émission, qui n’est pas diffusée au Royaume-Uni depuis 2018, a fait l’objet d’un examen minutieux au cours de ses près de deux décennies d’allégations selon lesquelles elle aurait exploité des candidats vulnérables tels que Pete Bennett, atteint du syndrome de Tourette, et Shahbaz Chauhdry, qui a menacé de se suicider. dans la maison.

Cependant, le régulateur de diffusion Ofcom a statué en faveur de l’émission en 2006 après que plusieurs organisations caritatives de santé mentale ont déposé des plaintes.

Son rapport a déclaré: «En incluant des scènes mettant en scène des individus bouleversés et en conflit avec d’autres colocataires, Channel 4 a offert aux téléspectateurs un aperçu des colocataires.

“De l’avis de l’Ofcom, cela correspond à la fois aux attentes du public et des candidats.”

Diane pense que les séries ultérieures ont atteint un meilleur équilibre entre les concurrents et est convaincue que si la même équipe est impliquée dans la nouvelle série, elle continuera à bien faire les choses.





Elle dit: «Le gros mais ce sont les gens qui s’y inscrivent. Leur capacité à choisir des personnes qui ne sont pas vulnérables s’est beaucoup améliorée. Ils ont un bon groupe de psychologues derrière eux. S’ils utilisent les mêmes gars, espérons-le, croisons les doigts, nous n’obtiendrons pas la vulnérabilité que nous avons vue jusqu’à présent dans d’autres émissions.

« Le problème est que, le côté le plus sombre de la nature humaine, nous voulons en quelque sorte voir le crash et brûler, n’est-ce pas ? Pour moi, ce sont des drapeaux rouges, partout. Il y en a eu beaucoup trop qui ont été trop vulnérables. Ils seront donc si stricts à l’avenir en raison du devoir de diligence et de toute la responsabilité qui peut l’accompagner.

Diane a travaillé en partenariat avec la British Association for Counseling and Psychotherapy pour lancer la nouvelle initiative Therapy talks qui vise à éduquer les gens sur l’efficacité du counseling.

Alors que le pays est aux prises avec une crise de santé mentale qui a vu près de 70 % de la population éprouver un problème au cours des cinq dernières années, Diane pense que l’impact de la thérapie peut changer la vie.

Elle dit : « Nous n’avons pas besoin d’être en crise pour tendre la main. Parlez simplement à quelqu’un qui est complètement en confiance et loin de notre famille et de nos amis, car ce n’est pas le lieu pour commencer à déballer des choses qui peuvent être lourdes et qui pèsent sur nous à ce moment-là parce que vous obtenez trop de projection, trop d’interférences, ce qui peut il suffit d’ajouter au problème en premier lieu.

«Parfois, les gens peuvent, en une seule séance, ouvrir tellement de choses que cela déclenche en fait un processus naturel de guérison pour eux. Vous ne savez pas jusqu’à ce que vous y arriviez réellement.

« Il n’y a aucun engagement. Aucun thérapeute ne vous obligera à quoi que ce soit parce que cela va dans les deux sens. Ce doit être un espace confortable pour que quelqu’un sente qu’il peut être qui il est à ce moment-là avec ce qui se passe pour lui sans rien d’autre, il a besoin de cette neutralité et il y a un ajustement pour tout le monde.

Elle ajoute : « La culture populaire peut donner aux gens une mauvaise impression de la thérapie et de ce que vous pourriez attendre d’une séance de thérapie, mais les entretiens thérapeutiques aident à brosser un tableau plus clair de ce qu’est exactement la thérapie et à quel point elle peut être formidable pour nous. Mon temps en tant que gladiateur a suscité mon intrigue pour devenir thérapeute, je suis donc ravi de prêter maintenant mon nom à une campagne qui vise à sensibiliser à un sujet aussi important.

Si vous souhaitez parler à un thérapeute, vous pouvez trouver des milliers de professionnels de la santé mentale enregistrés dans le répertoire BACP qui vous permet de rechercher par problème, lieu et si un thérapeute travaille en personne ou en ligne.

Pour regarder le film et en savoir plus, visitez www.bacp.co.uk/therapytalks

