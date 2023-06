J’étais le plus jeune plongeur à avoir exploré le Titantic à 13 ans et j’ai perdu connaissance – les gens ne réalisent pas les dangers

LA plus jeune personne à avoir exploré l’épave du Titanic a révélé qu’il avait perdu connaissance lors de sa plongée record dans un avertissement aux autres sur les dangers inhérents à l’exploration en haute mer.

Sebastian Harris, fils du chef de l’expédition du Titanic, G. Michael Harris, est devenu le plus jeune à plonger sur le site du tristement célèbre naufrage en 2005, alors qu’il n’avait que 13 ans.

Sebastian Harris (photo de gauche en 2005 avec son père GM Harris) est la plus jeune personne à avoir jamais plongé sur le site de l’épave du Titanic Crédit : Sebastian Harris

Des fragments du submersible Titan d’OceanGate ont été retrouvés jeudi matin Crédit : AFP

On pense que le navire a subi une implosion catastrophique Crédit : AFP

Avec son père, Harris a voyagé à 12 850 pieds sous la surface de l’océan Atlantique Nord glacé dans un submersible russe Mir II.

Au total, le voyage a duré 12 heures – dont environ la moitié a été consacrée à l’exploration de l’épave du Titanic – et lui a valu une place dans le Livre Guinness des records du monde.

Le record est toujours en place aujourd’hui et une plaque placée sur le pont du navire commémore l’accomplissement.

Cependant, tout n’a pas été simple : la catastrophe a failli frapper lors de la descente initiale de Harris.

Il a expliqué: « Pendant notre plongée, nous avons eu un petit problème de sécurité. Soudain, nos niveaux d’oxygène ont commencé à baisser et je suis tombé inconscient pendant que nous plongeions.

« Heureusement, mon père et notre pilote n’ont pas eu le même problème, sinon cela aurait pu être fatal, et heureusement, nous avions des compteurs d’oxygène à l’intérieur du sous-marin qui affichaient des niveaux d’oxygène inférieurs à la normale. Nous l’avons donc augmenté puis je suis revenu. dans le jeu.

« Mais ce genre de petits problèmes peut arriver et arrive régulièrement, donc la certification et la sécurité de ces véhicules sont si importantes.

« Ces activités sont intrinsèquement dangereuses. Un enfant de 13 ans n’a pas vraiment le sens de sa propre moralité, donc j’étais parfaitement ignorant dans une certaine mesure, mais dans des circonstances différentes, cela aurait pu se terminer en tragédie. »

SIGNES D’AVERTISSEMENT IGNORÉS

Harris s’est entretenu avec The US Sun lors d’une recherche d’un submersible disparu qui a disparu le 17 juin près de l’épave du Titanic avec cinq personnes à bord.

Au cours de l’interview, il a émis l’hypothèse que le sous-nommé Titan, et créé par OceanGate Expeditions, avait probablement subi une implosion catastrophique lors de sa descente, tuant instantanément tous ceux à bord.

En moins de 48 heures, l’hypothèse de Harris s’est avérée correcte : jeudi, des débris ont été découverts par les autorités au fond de l’océan à 1 600 pieds de la proue du Titanic, dont il a ensuite été confirmé qu’ils appartenaient au navire disparu.

Dans les jours qui ont suivi la première perte de contact du sous-marin, des questions et des préoccupations historiques concernant la sécurité et la conception du Titan ont été révélées.

OceanGate ne propose des visites du site du Titanic que depuis 2021, cependant, des experts internes et externes à l’entreprise ont fait part de leurs inquiétudes concernant le submersible dès 2018.

Il semble qu’ils ne prenaient peut-être pas toutes les précautions disponibles et je pense que beaucoup de gens dans l’industrie trouveront cela incroyablement frustrant. Sébastien Harris

Un ancien employé d’OceanGate Expeditions embauché pour protéger la sécurité des submersibles, de leurs passagers et de leur équipage a affirmé il y a des années que le PDG Stockton Rush – décédé dans le sous-marin – et d’autres dirigeants de l’entreprise avaient ignoré les signes avant-coureurs selon lesquels le Titan pourrait être dangereux.

Des préoccupations similaires, ainsi que l’affirmation selon laquelle l’entreprise avait ignoré les normes de sécurité à l’échelle de l’industrie, ont été reprises dans une lettre remise à l’entreprise la même année par la Marine Technology Society.

Dans la lettre, obtenue par le New York Times, le groupe a averti que « l’approche » expérimentale « actuelle adoptée par OceanGate… pourrait entraîner des résultats négatifs (de mineurs à catastrophiques) ».

Avec plus d’informations encore révélées, Harris a déclaré qu’il pensait que certains coins avaient peut-être été coupés par OceanGate dans leur conception du Titan.

« Il semble qu’ils n’aient peut-être pas pris toutes les précautions disponibles et je pense que beaucoup de gens dans l’industrie trouveront cela incroyablement frustrant », a-t-il déclaré.

« Quand vous regardez la totalité des preuves et la construction du submersible, cela ne leur semble pas bon.

« Le Mir dans lequel j’ai plongé avait une écoutille pour chien au sommet du sous-marin, qui, d’après ce que j’ai compris, est là si vous avez besoin de l’ouvrir à la surface et qu’il y a suffisamment de temps pour que deux ou trois personnes sortent.

« Mais ce à quoi nous avons affaire dans le Titan, il n’y a pas de trappe pour chien, vous êtes placé dans un cylindre ouvert puis boulonné en place.

« Ce n’est pas conforme aux normes de sécurité des submersibles et cela aurait rendu [any potential] sauvetage très, très difficile.

« Ils n’ont pas les mêmes dispositifs de suivi que vous trouveriez sur un Mir I ou un Mir II et c’est donc très frustrant de voir tout ce qui s’est passé. »

Le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, est décédé sur le navire

La victime Hamish Harding vue le matin où il a rejoint l’expédition

Shahzada Dawood, le vice-président du conglomérat Engro, dont le siège est à Karachi, et son fils Suleman étaient également à bord. Crédit : AFP

Paul-Henry Nargeolet, un plongeur légendaire du Titanic, était la cinquième victime Crédit : AP

Des e-mails ont également été révélés depuis, montrant que Rush ignore ouvertement les problèmes de sécurité du principal spécialiste de l’exploration en haute mer, Rob McCallum.

McCallum a exhorté Rush à cesser d’utiliser le sous-marin jusqu’à ce qu’un organisme indépendant l’évalue, selon des courriels obtenus par BBC News. Il a en outre averti que Rush pourrait mettre la vie de ses clients en danger.

« Je pense que vous vous placez potentiellement, vous et vos clients, dans une dynamique dangereuse », écrivait-il à Rush en mars 2018. « Dans votre course au Titanic, vous reproduisez ce fameux cri : ‘Elle est insubmersible' ».

Rush a répondu qu’il était « fatigué des acteurs de l’industrie qui essaient d’utiliser un argument de sécurité pour arrêter l’innovation ».

« Nous avons trop souvent entendu les cris sans fondement de » vous allez tuer quelqu’un « », a rétorqué Rush. « Je prends cela comme une grave insulte personnelle. »

McCallum a déclaré à de nombreuses reprises qu’il avait exhorté l’entreprise à demander la certification du Titan avant de l’utiliser pour des tournées commerciales.

Cependant, le navire n’a jamais été certifié ou classé. Au lieu de cela, les passagers ont été invités à signer de longues renonciations, reconnaissant le manque de certification de l’engin et leurs risques de décès, ont déclaré deux anciens passagers au US Sun.

L’échange tendu entre McCallum et Rush a pris fin après que les avocats d’OceanGate ont menacé de poursuites judiciaires contre lui, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Harris a déclaré qu’il n’aurait jamais mis les pieds sur le Titan – même au premier coup d’œil du navire.

« Je ne peux pas dire que je continuerais, non », a-t-il déclaré. « Le submersible Mir sur lequel j’ai embarqué avait enregistré plusieurs centaines de plongées avant notre départ.

« En 2000, mon père et certains de ses collègues ont failli avoir un incident catastrophique en plongeant sur le Titanic, mais ils ont finalement été récupérés avec succès.

« Ce qui s’est passé, c’est qu’ils sont remontés à la surface dans une mer très agitée et le gros navire – leur navire principal – a atterri au-dessus du sous-marin et c’était une très mauvaise affaire.

« Mais même face à cela, je me sentais en sécurité en plongeant dans les submersibles Mir. Mais je ne pouvais pas monter à bord du Titan.

« Je ne connais pas les spécifications complètes du sous-marin, mais je comprends qu’il s’agissait de fibre de carbone avec essentiellement un bol de six pieds à chaque extrémité.

« Il n’y avait aucun moyen de sortir du sous-marin, ce qui me poserait un problème.

« Et je ne pense tout simplement pas que le tourisme à ces types de profondeurs soit nécessairement justifié. »

SOUS CATASTROPHE

Alors que Harris a déclaré qu’il aimerait voir un jour le tourisme en haute mer décoller, l’industrie en est encore à ses balbutiements et la technologie a besoin de temps pour rattraper son retard afin de garantir l’expérience la plus sûre possible.

« La façon dont j’y penserais, c’est que plus de gens sont allés dans l’espace que dans cette profondeur de l’océan », a-t-il déclaré, « et nous en sommes encore aux tout premiers stades du tourisme spatial.

« Je pense que le plus gros avantage de tout cela est que toute personne intéressée par ce type de tourisme doit faire preuve de diligence raisonnable et prendre en quelque sorte sa sécurité en main et avoir une compréhension très claire de ce à quoi elle a affaire.

« Il n’y a aucun blâme à blâmer sur les quatre individus [aboard the Titan] de quelque manière que ce soit, forme ou forme, mais je pense que s’il y a une bonne chose qui ressort de tout cela, c’est comme si le naufrage du Titanic avait eu un impact considérable sur les règles de sécurité maritime, que quelque chose de similaire se produit ici aussi. »

Des experts de l’intérieur et de l’extérieur d’OceanGate ont fait part de leurs inquiétudes quant à la sécurité de son submersible Titan des années avant sa disparition Crédit : AP

Le navire est utilisé pour emmener les touristes voir l’épave du Titanic Crédit : Getty

L’implosion présumée du sous-marin Titan d’OceanGate a été annoncée par John Mauger, contre-amiral des garde-côtes américains, lors d’une conférence de presse à Boston, MA, jeudi après-midi.

Les cinq passagers à bord du navire ont été confirmés morts.

Ils ont été nommés PDG et fondateur d’OceanGate Stockton Rush; le milliardaire britannique Hamish Harding ; le légendaire plongeur français Paul-Henry Nargeolet ; Le magnat pakistanais Shahzada Dawood, basé au Royaume-Uni, et son fils de 19 ans, Suleman Dawood.

Les responsables n’ont pas été en mesure de confirmer si la récupération de leurs restes sera possible.

« C’est un environnement incroyablement impitoyable là-bas au fond de la mer et les débris sont compatibles avec une implosion catastrophique du navire », a déclaré Mauger.

« Et donc on va continuer à travailler et continuer à fouiller la zone là-bas, mais je n’ai pas de réponse pour les prospects [of finding their remains] en ce moment. »

Les débris du Titan implosé ont été retrouvés jeudi matin par un véhicule télécommandé du navire Horizon Arctic.

Les débris comprenaient le cadre d’atterrissage et le capot arrière du navire.

« En consultation avec des experts du commandement unifié, les débris sont cohérents avec la perte catastrophique de la chambre de pression », a ajouté Mauger.

« Sur cette décision, nous avons immédiatement informé les familles.

« Au nom des garde-côtes des États-Unis et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles. Je ne peux qu’imaginer ce que cela a été pour eux.

« Et j’espère que cette découverte apportera un peu de réconfort pendant cette période difficile. »

« ILS COUPENT LES COINS »

Dans une interview accordée à la BBC vendredi, James Cameron, le réalisateur du film Titanic de 1997 qui s’est rendu sur l’épave plus de 30 fois, a également accusé Rush et OceanGate de prendre des raccourcis.

Cameron a affirmé qu’OceanGate n’avait pas fait certifier le Titan car ils savaient qu’il ne passerait pas les tests nécessaires.

« J’étais très suspect de la technologie qu’ils utilisaient. Je ne serais pas entré dans ce sous-marin », a-t-il déclaré.

« J’ai ressenti dans mes os ce qui s’était passé. Que l’électronique du sous-marin tombe en panne et que son système de communication tombe en panne, et que son transpondeur de suivi tombe en panne simultanément – le sous-marin est parti. »

Cameron a également suggéré qu’il y avait une « terrible ironie » dans la perte du Titan et de son équipage, la comparant au naufrage du Titanic lui-même en 1912.

« Nous avons maintenant une autre épave qui repose malheureusement sur les mêmes principes de ne pas tenir compte des avertissements », a-t-il déclaré.

« OceanGate a été prévenu. »