J’étais le plus grand fan de Salt Bae – mais son comportement grossier quand je l’ai finalement rencontré signifie que je lui tourne le dos pour toujours

Le plus grand fan de SALT Bae a critiqué le célèbre chef et a déclaré qu’il n’était “plus son héros” après avoir été ignoré lorsqu’ils se sont finalement rencontrés.

L’utilisateur de TikTok, Masala Bae, a déclaré que son idole, dont le vrai nom est Nusret Gokce, l’avait “blessé” par son comportement grossier et l’avait snobé parce qu’il n’était “pas assez célèbre”.

Dans une vidéo publiée sur son profil sur les réseaux sociaux, le fan méprisé peut être vu en train de parler à Gokce et de le louer comme une source d’inspiration.

Il a déclaré: “J’essaie littéralement d’être comme vous.

“J’ai tout appris de toi, je fais mes propres vidéos comme toi car tu es mon inspiration.

“Vous m’avez aidé à créer ma propre entreprise.”

Malgré le discours émouvant de Masala, Salt Bae se tourne simplement vers la caméra et lève un double pouce avant de dire “profite” et se détourne vers la cuisine de son restaurant.

Le texte sur l’écran disait : “Ne rencontrez jamais vos héros.

“Ignoré, pas assez connu pour lui, ça n’en vaut pas la peine.”

Pendant ce temps, l’ancien fan dévasté a légendé le clip: “Il m’a fait mal … plus mon héros.”

Cela survient après que le chef turc controversé a été critiqué par les fans de football du monde entier, et même la star de YouTube Jake Paul, pour ses bouffonneries lors de la finale de la Coupe du monde en décembre 2022.

Le célèbre chef affamé a été fustigé après avoir harcelé Messi pour un selfie, ainsi que des vidéos grinçantes avec le capitaine argentin, Kylian Mbappe et Robert Lewansowski.

Sa feuille de route comprend également ramasser le trophée de la Coupe du monde, un privilège réservé aux joueurs vainqueurs, aux chefs d’État et aux responsables de la FIFA, et saisir et mordre la médaille d’un joueur.

Cela l’a conduit à être banni d’événements tels que le tournoi de football US Open Cup et le festival de musique Rolling Loud.

Après la finale de la Coupe du monde, la FIFA a été forcée de faire un aveu humiliant qu’il n’aurait jamais dû être sur le terrain en premier lieu.

Ce n’est pas la première fois que le célèbre chef met le porc à l’honneur tout en côtoyant des stars du football.

Ses followers ont critiqué une vidéo Instagram “inconfortable” refait surface avec Kylian Mbappe.

Assis à côté du magnat du steakhouse, on peut entendre Mbappe dire : “C’était une bonne nuit.

“Un plaisir de venir avec mon homme.”

Salt Bae répond: “Toujours.”

Le couple se serre la main et Mbappe fait un clin d’œil à la caméra avant que Salt Bae n’embrasse le footballeur sur la joue.

Les partisans du chef ont déclaré que Mbappe semblait “mal à l’aise” dans les images maladroites de juillet 2021.

Cependant, il semble que la publicité ne fasse pas autant de mal à Salt Bae que la sensation virale alors qu’il exploite sa chaîne de restaurants à prix élevé et vit dans un palais de 36 millions de livres sterling à Istanbul.

