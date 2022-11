J’étais le garçon le plus gros du monde qui pesait 30 ans et ne pouvait pas entrer dans la douche – maintenant je suis méconnaissable et les gens m’appellent beau

UN ADOLESCENT autrefois surnommé le plus gros garçon du monde a montré sa transformation spectaculaire après avoir perdu plus de la moitié de son poids corporel et a même été surnommé “beau”.

Arya Permana d’Indonésie pesait autrefois 30 pierres et était si gros qu’il a dû être lavé à l’extérieur dans une piscine spécialement construite.

Arya Permana à l’hôpital avec le député indonésien Dedi Mulyadi, à gauche Crédit : Instagram

Il pesait plus de 30 pierres à son plus lourd Crédit : Barcroft Media

Arya était si grand qu’il a dû être baigné à l’extérieur dans une piscine spécialement conçue Crédit : Barcroft Media

Mais après s’être lancé dans un régime intense et une routine d’entraînement avec un entraîneur personnel célèbre, le jeune de 16 ans a maintenant un poids santé pour son âge.

Le député indonésien Dedi Mulyadi, qui a rencontré Arya pour la première fois en 2016 lorsqu’il est devenu viral pour sa taille énorme, a partagé des photos de la transformation sur ses réseaux sociaux.

À son poids le plus élevé, Arya, alors âgée de neuf ans, pesait 190 kg, plus qu’un bébé éléphant d’Afrique.

Dedi a déclaré sur son Instagram qu’il avait rendu visite au petit potelé lorsqu’il avait reçu des soins médicaux à l’hôpital Hasan Sadikin de Bandung, dans l’ouest de Java.

Il a été vu allongé dans un lit d’hôpital accompagné de ses parents alors qu’il jouait à PlayStation.

Une autre photo partagée par Dedi montre le jeune Arya se préparant à être lavé par sa mère dans une piscine spécialement construite dans leur jardin arrière après qu’il soit devenu trop grand pour tenir dans la douche.

Les deux dernières photos montrent Arya récemment.

Il semble avoir un poids santé pour un jeune de 16 ans et serre les poings alors qu’il montre ses réalisations.

Dedi a écrit: “Le 12 juillet 2016, j’ai rendu visite à Arya Permana qui reçoit des soins médicaux à l’hôpital Hasan Sadikin de Bandung.

“Arya pesait 420 livres à ce moment-là. Maintenant que j’ai lu dans les médias, il s’avère que le corps d’Arya est revenu à la normale comme les enfants en général.

“Le gamin a l’air beau avec des lunettes et il s’avère qu’il est beau aussi. Reste en bonne santé, fils, un avenir radieux t’attend. Bon dimanche à tous les gentils internautes où que tu sois.”

Arya a été remise en forme par le célèbre entraîneur personnel et bodybuilder Ade Rai.

Rai, qui compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram, a commencé à travailler avec Arya en 2016.

Il a posté une vidéo d’Arya depuis le moment où il l’a rencontré pour la première fois et maintenant.

Aujourd’hui, Arya est méconnaissable

Il a perdu plus de la moitié de son poids corporel

Rai a déclaré au Jakarta Post à l’époque: “Je ne fais que le soutenir. Il aime le sport. Quand il était encore très gros, il aimait le football.

“Le genre de soutien que je peux lui apporter est de partager avec ses parents l’importance de suivre une bonne alimentation et leur motivation à soutenir Arya.

“Arya est maintenant un symbole d’espoir. Les gens disent maintenant : “Même Arya peut perdre du poids, alors pourquoi pas moi ?””

En plus de l’exercice et d’un nouveau régime, Arya a également subi une chirurgie bariatrique pour réduire la taille de son estomac et freiner son vaste appétit.

Aujourd’hui, il pèse environ 87 kg, soit 13 pierres et demie, moins de la moitié de ce qu’il pesait le plus lourd.

Les parents d’Arya ont déclaré que son appétit avait commencé à devenir incontrôlable en 2014 après l’âge de huit ans.

En seulement deux ans, il a pris un poids incroyable de 11 pierres, ce qui lui a valu le surnom de “l’enfant le plus gros du monde”.

Son père, Ade Somantri, a déclaré que des traitements médicaux, un régime alimentaire et des programmes d’exercices stricts avaient contribué à transformer son fils.

“Arya a réussi à perdre du poids grâce à la chirurgie bariatrique, à un régime alimentaire et à des exercices réguliers”, a-t-il déclaré. “Pour moi, ils sont tous bons et se soutiennent les uns les autres.”