J'étais le directeur de la prison de Charles Bronson - voici à quoi ressemble VRAIMENT le décalage... et la chose la plus effrayante qu'il ait jamais faite

Un ANCIEN directeur de prison a révélé ce qui se passait dans la tête de Charles Bronson – “le prisonnier le plus violent de Grande-Bretagne”.

David Wilson était chargé de vérifier chaque jour le tristement célèbre décalage et ses expériences avec l’homme mythique étaient étonnamment troublantes.

Les nouvelles émissions de Channel 4 de David Wilson enquêtent sur de célèbres cas de meurtres non résolus 1 crédit

Maintenant professeur de criminologie de premier plan qui apparaît dans “Sur les traces des tueurs” de Channel 4, Wilson a déclaré au Sun : “Je devais vérifier le bien-être de Bronson tous les jours.”

“Et j’étais accompagné de deux membres du personnel pendant que je faisais ça… Et je disais quelque chose comme ça va ? Avez-vous quelque chose à demander ?”, explique-t-il.

“Et un jour, l’officier a ouvert la porte et a dit:” Défendez le gouverneur. Bronson était déjà debout.

“Il était nu. Et il était complètement recouvert de cirage noir. Il avait aiguisé les extrémités de sa moustache en petits points”, a déclaré Wilson.

“Et il a dit – alors que la porte s’ouvrait – il a dit ‘Je vais te poignarder avec ma moustache’.”

Wilson poursuit : “J’ai dit au surveillant de la prison : ‘Fermez la porte’, mais le surveillant de la prison a été transpercé par cette image extraordinaire et cette déclaration extraordinaire.

“Et j’ai dû crier” ferme la putain de porte “. À ce moment-là, la porte s’est fermée sur Bronson.”

Bronson a été initialement condamné à sept ans en 1974, mais le criminel a passé plus de 50 ans en prison en raison de l’ampleur de la violence qu’il a infligée aux gardiens de prison et aux autres détenus.

À Broodmoor en 1983 par exemple, il a causé 250 000 £ de dégâts tout en organisant une rébellion de 3 jours sur le toit.

Dès lors, il a rebondi entre les prisons et a commencé à se forger une solide réputation de “prisonnier le plus notoire de Grande-Bretagne” – semant le chaos et la violence dans chacune d’elles.

À la prison de Wandsworth, il a tenté d’empoisonner un codétenu.

En 1999, il a pris en otage un éducateur de la prison et a été condamné à perpétuité.

Il a en outre été condamné en 2000 à une peine d’emprisonnement à perpétuité discrétionnaire, avec un minimum de quatre ans, pour avoir pris en otage un enseignant de la prison pendant 44 heures au HMP Hull.

Bronson, 69 ans, qui utilise désormais le nom de Salvador, purge sa peine à vie au HMP Woodhill dans le Buckinghamshire.

Et en novembre de l’année dernière, il a obtenu une audience de la Commission des libérations conditionnelles qui aura lieu cette année.

La Commission des libérations conditionnelles a déclaré qu’elle avait accordé une demande faite par ses avocats pour que son dernier examen de cas soit entendu en public.

Dans son livre de poèmes de 2000, Bronson a déclaré : “Je suis un gars sympa, mais parfois je perds tous mes sens et je deviens méchant.

“Cela ne me rend pas méchant, juste confus”.

Malgré tout cela, Wilson prend soin de souligner : “Bronson n’est pas du tout l’image publique qu’il s’est construite de qui il est.”

