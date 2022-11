J’étais “le cow-boy de la reine” et j’entraînais des dizaines de ses chevaux – pourquoi les plans du roi Charles pour eux seront très différents

C’était une relation improbable qui s’est étendue sur plusieurs continents pendant des décennies – la reine et le cow-boy.

Le « chuchoteur de chevaux » californien Monty Roberts a eu « une relation extrêmement étroite » avec la défunte monarque qui a duré 33 ans, et il a même été invité à ses funérailles.

Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1989, lorsque la reine Elizabeth II l’a invité au château de Windsor pour analyser comment il rendait les chevaux de course utilisables sans recourir à la violence.

À l’époque, de nombreux experts ont remis en question le travail de Monty, mais après avoir dressé 23 des animaux de Sa Majesté sans les «casser», elle était impressionnée et a même proposé de le payer pour qu’il écrive un livre.

Ce fut le début d’une amitié qui a conduit à 200 réunions, des visites à Sandringham et Monty a même reçu un Ordre royal de Victoria pour ses services en 2011.

Leur connexion était si importante que le cow-boy autoproclamé, 87 ans, se tenait aux côtés de dirigeants mondiaux, de courtisans et d’amis proches lors des funérailles de la reine en septembre.

Monty a déclaré au Sun: “Je pense que j’étais le seul citoyen américain au château de Windsor lors de la dernière session.

“Je n’arrêtais pas de me dire:” Tu ne peux pas pleurer, la reine ne voudrait pas que tu pleures “… la reine et moi avons parlé de pleurer, entre autres choses, et elle n’était pas du genre à pleurer.

“Personne sur cette terre n’a aimé la reine d’Angleterre plus que moi et je me fiche de qui vous mentionnez, pas plus que moi.

“C’était le genre d’amour le plus profond que l’on puisse imaginer et rien à voir avec l’amour typique, mais un amour profond et respectueux.”

L’avenir des chevaux royaux

Depuis le décès de la reine, beaucoup se sont demandé ce qu’il adviendrait du reste des chevaux de course du roi après que 14 ont été vendus aux enchères par le roi Charles pour plus d’un million de livres sterling.

Monty n’a pas été surpris par la décision d’en vendre certains, expliquant que Sa Majesté “aimait” les animaux mais ne s’était jamais aussi investie que sa mère.

Il a déclaré: «J’étais à peu près sûr que Camilla et le roi Charles s’éloigneraient de bon nombre des complications de l’énorme opération de reproduction que la reine a réussi à avoir.

“C’est un peu triste mais je ne crois pas que Charles va faire quoi que ce soit de négatif pour ces chevaux… c’est leur affaire.”

Alors que le prince Philip et Charles étaient plus dans le polo, Monty dit que la reine “aimait les chevaux à l’envers et en arrière et jusqu’au milieu”.

Il insiste sur le fait qu’elle n’avait pas de favori, mais qu’elle avait un faible pour une famille de chevaux de peinture américains – identifiables par leurs taches colorées et souvent vues dans les films de cow-boy.

“Au fil des ans, il y avait un favori après l’autre et son dernier favori [Emma] était ce poney qui se tenait à ses funérailles avec son foulard sur la selle », a expliqué Monty.

“C’était son petit poney, maintenant c’était plus facile pour elle de monter et descendre et elle l’a monté dans les semaines avant sa mort!”

Mission d’infiltration des Royals

Monty est venu sur le radar de la reine après avoir lu des articles sur son travail dans des magazines équins.

Sa technique se concentre sur la psychologie et le comportement équins plutôt que sur les compétences d’équitation ainsi que sur le langage non verbal, qu’il appelle «Equus».

Il est rapporté que Monty utilise le mouvement et les sons pour conduire le cheval autour du périmètre de l’enclos, ce qui permet à l’animal de faire confiance à l’entraîneur.

Il dit que l’écuyer du monarque, Sir John Miller, a qualifié ses techniques de “foutaises” et a insisté sur le fait que “cela ne peut pas être fait” et que “le gars trompe les gens”.

La reine l’a envoyé sous couverture en Californie en 1988 pour observer le travail de Monty et après avoir vu deux chevaux en train de s’entraîner, il était toujours dans le doute.

L’entraîneur se souvient : « Il a demandé d’en choisir un lui-même dans les champs et que je fasse celui-là. J’ai accepté et c’était en fait le meilleur de la journée.

En avril de l’année suivante, il était au château de Windsor à la demande de la reine et elle l’a regardé entraîner le premier de ses 23 chevaux en 26 minutes.

Après l’avoir observé depuis «une cabine insonorisée», la reine mère a été envoyée avec certains de ses préposés pour monter l’un des animaux.

Monty se souvient : “Elle avait des larmes qui coulaient sur son visage et j’ai tendu les mains pour la consoler, puis j’ai réalisé que je ne devais pas la toucher et les gars se sont un peu raidis et j’ai reculé.”

Soupçons de palais

Monty a finalement entraîné les 23 chevaux de course en cinq jours, mais il y avait toujours du scepticisme parmi les “dizaines et des dizaines d’amis, de parents et de militaires” qui regardaient.

Il dit avoir été accusé d’avoir travaillé sur les animaux la nuit sur le terrain ou d’avoir secrètement utilisé une poudre tranquillisante – mais la reine a démenti les rumeurs.

Monty se souvient: “Elle a dit:” Ma parole, s’il y a de la poudre que vous pouvez mettre dans votre poche, accrochez-la avec votre pouce et faites-la exploser le nez du cheval et ils deviennent tranquilles et le cheval pèse 1 200 livres, qu’est-ce que ça ferait lui faire ? Et l’homme n’a pas pu répondre à cela.

“Elle a dit qu’elle était un peu en colère à ce moment-là parce qu’il y avait pas mal de gens qui disaient:” Ce n’est pas réel, il se passe quelque chose ici, il a fait quelque chose “.

“Je ne les blâme pas pour cela, car cela fait 6 000 ans que nous avons traité des chevaux en les battant à moitié à mort et en appelant cela” casser le cheval “.”

Plus tard, il a été invité à déjeuner avec le défunt monarque et le prince Philip, lorsqu’elle “a secoué son doigt” à l’Américain et lui a dit: “Cela doit avoir un livre.”

Monty affirme que la reine voulait qu’il “l’apporte au monde” et a expliqué, “si vous avez besoin d’argent pour vos dépenses, vous pouvez l’avoir”.

Son autobiographie ultérieure, L’homme qui écoute les chevaux, vendu dans 41 pays à travers le monde.

“Les animaux aimaient la reine”

Monty a entretenu une amitié avec la reine, dont il a reçu plusieurs lettres ainsi que des cadeaux, notamment des tire-bouchons sauvés de l’incendie du château de Windsor.

Il dit aussi avoir visité Sandringham “chaque année pendant des dizaines et des dizaines d’années”.

“Je ne crois pas que quiconque dans l’industrie du cheval ait été plus proche de la reine Elizabeth II que moi et la perdre a été très, très difficile”, a déclaré Monty.

Réfléchissant à l’amour de la reine pour les animaux, il a déclaré: «Les corgies et tous les autres animaux venaient à sa rencontre chaque fois qu’elle traversait l’écurie.

“Ils pouvaient sentir sa compréhension des animaux et son amour pour les animaux.”

Il prétend avoir été si proche de la reine qu’il a remarqué que sa personnalité avait considérablement changé au cours de la dernière année de sa vie.

Il a dit: “Il ne faisait aucun doute qu’elle était une femme différente après le départ du prince Philip.”

Reine et le cow-boy

Malgré le travail effectué par Monty pour la reine, il dit que certains membres de la famille royale – qu’il ne nommerait pas – ont éloigné le monarque de son travail.

“‘Ce n’est pas un ami de mes grands-mères’ et ‘Ce n’est pas un ami de notre famille’ ont été utilisés à maintes reprises”, a-t-il expliqué.

« Je ne veux pas blâmer ces gens pour ça… c’est une chose naturelle pour la famille royale de dire : ‘Quoi ? La reine a pris un cow-boy pour avoir crié à haute voix ? Nous ne pouvons pas avoir ça ! »

Monty revendique la relation et l’histoire de sa vie est en cours d’adaptation dans un film avec le titre proposé The Cowboy And The Queen.

Il se concentrera sur les difficultés qu’il a rencontrées dans son enfance aux mains de son père violent, qui, selon lui, s’est régulièrement cassé les os.

Aujourd’hui âgé de 87 ans, Monty réfléchit à sa vie et espère retrouver un jour la reine.

Il a dit : « S’il y a un ciel, il y a un Dieu et j’ai gagné mon droit d’y aller, je la reverrai et cet amour existera à perpétuité.