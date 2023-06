J’étais le copain d’enfance du flic tueur Wayne Couzens – il nous tourmentait avec des jeux d’esprit tordus… mais aurais-je pu l’arrêter ?

Un ANCIEN ami d’enfance de Wayne Couzens a révélé comment le PC maléfique joué à des jeux de merde avec des copains et s’est mis à blesser des victimes innocentes dès son plus jeune âge.

Mais Warwick Lewis, 50 ans, dit que le flic tueur était un « lâche » qui a demandé l’aide d’un tyran de l’école pour faire son sale boulot.

Warwick Lewis avait l’habitude d’aller à l’école avec le tueur de Sarah Everard, Wayne Couzens 1 crédit

Sarah a été violée et assassinée par le méchant PC Crédit : PA

L’ex-officier de police métropolitain a violé et assassiné Sarah Everard, 33 ans, après l’avoir enlevée dans une rue du sud de Londres en mars 2021 en organisant une fausse arrestation de Covid.

Le père de deux enfants Warwick, qui s’exprime avant un nouveau documentaire de Channel 5, Wayne Couzens: Killer in Plain Sight, qui est diffusé ce soir, admet qu’il se sent « physiquement malade » que Couzens ait continué à tuer Sarah parce qu’il sent qu’il pourrait ont fait quelque chose pour l’arrêter.

Dans une interview exclusive avec The Sun, il déclare : « Si j’avais pensé, ‘merde ça’ quand il s’est retourné contre moi et a commencé à riposter, peut-être que cela aurait arrêté le développement de son personnage ?

« Nous regardons tous notre passé et pensons, ‘peut-être que si j’avais fait ça différemment, peut-être que j’aurais pu changer ceci ou changer cela ou vous savez?’

« S’il n’avait jamais obtenu le poste qu’il a occupé dans la police, il n’aurait pas été en mesure de l’utiliser comme moyen pour amener quelqu’un à se rendre volontairement.

« Si j’avais eu la confiance nécessaire pour le cacher, alors il n’aurait peut-être pas eu la confiance nécessaire pour faire ce genre de choses.

« Ces choses tournent dans ma tête. C’est presque comme si je sentais qu’il y avait quelque chose que je pouvais faire pour arrêter une chose aussi horrible et cela me rend physiquement malade.

« Je ne le saurai jamais. Je me suis donné une claque mentale pour avoir ressenti cela. »

Tendances violentes

Couzens a leurré sa victime sous prétexte d’une arrestation Covid 1 crédit

CCTV a montré la paire debout à côté d’un véhicule à Clapham Crédit : PA

Le travailleur de soutien pour adultes Warwick a rencontré Couzens, 50 ans, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour ses crimes horribles, lors de leur premier jour à l’école secondaire Castlemount à Douvres, dans le Kent.

Même en tant que jeune, ses tendances violentes étaient évidentes. Quand il ne se battait pas, il trompait l’intimidateur de l’école, qui était un champion de boxe, pour faire ce qu’il voulait.

Warwick se souvient : « En fait, je me suis disputé avec [Wayne]. On sortait de classe et il m’a dit quelque chose. Je ne me souviens pas ce que c’était, mais à l’école, si quelqu’un dit quelque chose de difficile, tu dis quelque chose en retour pour montrer que tu ne vas pas te faire bousculer.

«Et il vient de s’allonger sur moi. Il m’a plaqué contre une porte. Il n’a fait aucun dégât parce qu’il était un lâche. Sa force résidait dans la manipulation des gens et dans l’enrôlement de « muscle », comme ce garçon.

Warwick, qui vit maintenant à Middle Chinnock, Somerset, admet qu’il a été choqué par la rapidité avec laquelle cela a dégénéré, mais il a refusé de riposter.

Malgré cela, le couple est devenu plus tard des amis proches car ils partageaient tous les deux les mêmes intérêts et Warwick se rendait souvent chez Couzens, qui se trouvait à 20 mètres de leur école.

Warwick dit que Couzens était obsédé par les films d’action et a réussi à mettre la main sur une copie pirate de Rambo, avec Sylvester Stallone.

Il dit: «Il avançait rapidement vers les scènes de combat. Vous pourriez regarder un film avec Wayne en dix minutes.

Ses parents étaient aisés et son père Ray dirigeait un garage prospère. Sa mère dévouée lui a fait un costume de ninja « à partir d’un drap de lit et l’a teint en noir » et Warwick se souvient qu’il faisait constamment des « poses de ninja classiques » à la maison et à l’extérieur.

Warwick dit: «Ils étaient une famille aimante et attentive. Cette maison a toujours été très belle et propre.

« Il ne voulait rien. »

Il se souvient que Couzens pouvait être « assez exigeant » et lui a rappelé Cartman du dessin animé South Park qui n’apprécie pas à quel point sa mère raffole de lui.

Warwick dit: « Elle l’aimait vraiment beaucoup. C’est ce que je ne comprends pas, ce n’était pas comme s’il avait des parents qui s’en moquaient. C’était une si belle famille. Sa mère et son père étaient si gentils. «

Monde fantastique

Dans le documentaire, des images de la caméra corporelle montrent comment Couzens a menti aux détectives au sujet d’un gang le pressant de kidnapper Sarah.

Warwick dit que son ancien ami a toujours été un menteur compulsif qui vivait dans un monde fantastique.

Une fois, le cadet de l’armée Couzens était à Douvres vêtu d’un équipement militaire complet avec un masque à gaz sur la hanche et Warwick se souvient qu’il a dit à une dame âgée qu’il faisait partie des cadets SAS.

Warwick raconte : « Il a commencé à raconter toute cette histoire qu’il a inventée sur place. Il est sorti avec cette charge de merde de cheval. Mais il était si convaincant que même moi j’ai commencé à le croire et je savais que ce n’était pas vrai.

Il se souvient également de la fois où Couzens l’a conduit, ainsi que d’autres camarades de classe, dans une chasse à l’oie sauvage aux falaises blanches de Douvres à la recherche d’un arsenal secret.

Warwick à l’époque de l’école Crédit : C5

Un policier dépose des fleurs laissées par des membres du public Crédit : PA

Warwick dit : « Il inventait toujours une mission. Il a dit que son père lui avait donné cette carte et qu’il y avait une cachette secrète, des centaines et des centaines d’armes à feu, de grenades, de lance-roquettes laissés par la guerre.

« Il vivait juste un fantasme. »

Warwick dit que lorsque Couzens a tiré sur un autre copain dans les testicules avec un pistolet BB, cela faisait partie d’un plan de « pouvoir exact » pour montrer que les gens ne devraient pas « s’amuser avec lui ».

Warwick dit : « Il n’aurait pas pu physiquement mettre la main sur ce garçon et le faire couiner.

« C’était un autre outil pour obtenir ce qu’il voulait. »

Piège malade

Même quatre décennies plus tard, Warwick a du mal à parler d’un horrible incident au cours duquel Couzens l’a piégé à l’âge de 14 ans.

Après que le couple soit devenu copain, il a commencé à apprécier les soirées passées chez les Couzens, après avoir été terrorisé toute la journée à l’école par l’intimidateur.

Warwick se souvient: « À l’époque, j’étais minuscule. Cet autre garçon était énorme. C’était un champion de boxe des gants d’or. C’était un poids lourd U16.

« Ce garçon avait fait de ma vie une misère pendant longtemps. Wayne le savait. Il a enrôlé cet autre gars.

« Wayne m’a piégé. J’imagine que cet autre garçon lui a dit : « Tu es ami avec lui, alors fais-le venir chez toi. Wayne et moi étions amis depuis un moment. »

Warwick dit que Couzens a fermé la porte quand il est arrivé – et quand il a vu le garçon musclé, il a pensé « Je vais me faire battre à mort ».

Il dit: « Wayne était tout à fait d’accord avec ça. »

Et il ajoute : « Il a pris le pouvoir. »

Warwick a réussi à s’échapper et « a couru pour sauver sa vie ».

Sarah a été vue sur CCTV avant de disparaître en mars 2021 Crédit : PA

Counzens devant le tribunal de l’Old Bailey Crédit : PA

Il dit: « Après avoir pensé, ‘pourquoi aurait-il fait ça?’ Nous étions les meilleurs amis, nous avons passé du temps ensemble. Je n’arrivais pas à comprendre. Au bout d’un moment, j’ai arrêté d’essayer.

« Mes convictions personnelles sur la raison pour laquelle il a fait ce qu’il a fait, c’est qu’il m’a utilisé comme un tremplin dans sa propre échelle sociale parce qu’il était un lâche. C’est l’un des plus grands lâches que j’ai rencontrés dans ma vie.

« Il ne voulait pas faire ce travail lui-même, il voulait un outil capable de faire exactement ce qu’il voulait faire parce qu’il n’en était pas capable lui-même donc il a dû utiliser d’autres moyens.

« Les gens ne s’en prendraient pas à lui à cause des répercussions de son copain. »

Il a mis fin à son amitié avec Couzens, qui a ensuite disparu de l’école après avoir été si violemment battu par l’intimidateur de Warwick qu’il s’est retrouvé en soins intensifs.

Warwick dit : « Au bout d’un moment, il a dû penser qu’il contrôlait l’autre homme. Il est devenu un peu trop confiant. Tout son pouvoir.

« Il aimait manipuler, faire en sorte que certaines circonstances lui passent par la tête.

«Le gars a simplement piétiné sa tête jusqu’à ce qu’il arrête de bouger. Et il a été en soins intensifs pendant un certain temps.

Warwick, qui a déménagé dans le Somerset avec sa mère à l’âge de 16 ans, n’a plus jamais revu son ancien ami.

Emploi policier

À 17 ans, Couzens a commencé à travailler pour son père dans son garage et a continué à y travailler jusqu’en 2002, date à laquelle il a rejoint l’armée territoriale, servant pour le 3e bataillon, le Princess of Wales’s Royal Regiment, pendant deux ans.

Il a ensuite rencontré sa femme ukrainienne Elena, une technicienne de laboratoire, sur Internet et le couple s’est marié en 2006, ayant plus tard deux enfants.

Le couple, qui vit dans une maison de trois chambres de 200 000 £ à Deal, dans le Kent, s’est marié dans son pays d’origine en 2006 et y est en vacances avec leurs deux enfants.

Mais la prédilection de Couzens pour les sites Web classés X et la violence est passée inaperçue auprès de ses collègues de la police de Kent lorsqu’il a rejoint en tant que gendarme spécial en décembre 2006.

Le flic ignoble a tenté de rejeter la responsabilité de la disparition de Sarah sur les gangs Crédit : PA

Une veillée à Clapham après la mort de Sarah a vu à nouveau la police protester Crédit : PA

Puis, en 2018, Couzens a rejoint la police métropolitaine, gardant les VIP de Westminster.

En surface, il était un père de famille dévoué et un policier dévoué, mais en réalité, il était un pervers dépravé obsédé par les armes à feu et le porno qui abusait de sa position de pouvoir.

Warwick admet qu’il n’a pas été choqué lorsque son ancien ami d’école a été nommé suspect de la disparition de Sarah, car les signes étaient là depuis son enfance.

Il dit: «J’étais plus choqué qu’il ait une femme et des enfants. Il n’a jamais rien eu à faire avec les filles. Je ne l’ai jamais entendu parler de filles.

Warwick, qui travaille avec des adultes vulnérables, dit qu’il a décidé de parler pour aider les autres à repérer les signes avant-coureurs afin que quelque chose comme ça ne se reproduise plus.

Il dit : « Quand vous regardez ces comportements qui sont tous sociopathiques ou psychopathiques, ils sont tous un signe révélateur.

« Si vous avez quelqu’un qui se comporte d’une certaine manière, montrant des tendances sociopathiques qui sont considérées comme tout sauf un comportement normal pour un enfant, il ne devrait pas pouvoir rejoindre quelque chose comme la police.

«Ce sont des caractéristiques sérieuses qui doivent être prises en compte. Peut-être qu’ils s’en sortiront, mais pouvons-nous nous permettre de prendre ce risque ? Je pense que ce genre de chose prouve que nous ne pouvons pas.

Wayne Couzens: Killer in Plain Sight diffusé ce soir à 21h sur Channel 5 et My5