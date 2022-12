J’étais le candidat le plus plaint de Love Island – maintenant j’ai trop peur d’aller faire les magasins toute seule, dit Faye Winter

ELLE a été dépeinte comme un cauchemar hurlant sur Love Island – et son infâme explosion sur Movie Night a reçu plus de 25 000 plaintes Ofcom.

Mais Faye Winter et Teddy Soares ont défié les pronostics et sont le dernier couple debout de la série 2021, où ils ont atteint la finale.

Olivia West

Faye Winter s’est entretenue en exclusivité avec The Sun[/caption]

instagram/@fayhiver

Faye et son petit ami Teddy Soares avec leur chiot Bonnie – qui, selon elle, lui a sauvé la vie[/caption]

La jeune femme de 27 ans du Devon a admis plus tôt cette année qu’elle ne pouvait pas quitter la maison toute seule – et cherchait une thérapie – en raison de l’anxiété que les gens la jugeaient pour la façon dont elle se comportait dans la villa.

C’était jusqu’à ce qu’elle obtienne son chiot, Bonnie, cinq mois, à qui elle attribue le changement dans sa vie.

“Elle m’a absolument sauvé la vie, elle est une sur un million”, jaillit Faye de Bonnie – un frère direct de l’un des trois golden retrievers de sauvetage de ses parents.

“Je suis vraiment mal avec mon anxiété, mon anxiété sociale et mes situations sociales”, nous dit-elle.

Érotème

« Il y a eu un moment, et il y a encore un moment, où je ne sortirais pas en public de moi-même. En fait, je ne quittais pas ma maison à un moment donné.

Même si Faye n’ira toujours pas seule dans les magasins, elle commence progressivement à gagner en confiance.

Elle a récemment participé à un club de déjeuner, aux côtés de volontaires du Royal Voluntary Service, pour notre campagne Helping Hands at Christmas la semaine dernière.

Faye – qui élève des chiots chiens-guides depuis des années – ajoute : « Je n’irai toujours pas seule chez B&M, Home Bargains ou Tesco.

« Je ne fais pas ça, mais je vais emmener Bonnie faire une promenade. Nous ne donnons pas assez de crédit à nos animaux pour cela parce que sans elle, je ne ferais pas ça.

«Je serais littéralement assis entre quatre murs toute la journée, à regarder les médias sociaux… à me juger, car je suis mon plus grand critique.

«Vous pouvez vous retrouver dans un endroit vraiment sombre et j’y suis allé. Maintenant, je suis de l’autre côté et je lui dois tout !”

Dernier couple debout

Rex

Faye et Teddy ont terminé troisièmes de Love Island l’année dernière et sont le seul couple encore ensemble après la séparation des vainqueurs Millie Court et Liam Reardon en juillet.

Elle a déménagé dans sa ville natale de Londres depuis le Devon, et Faye insiste sur le fait qu’ils vont “de plus en plus fort” – bien qu’il soit souvent absent, ayant voyagé en Californie et en Arabie saoudite pour travailler au cours des trois derniers mois.

“C’est bien quand il est là, il n’est jamais à la maison !” elle dit.

“Ces trois derniers mois, je l’ai à peine vu, mais cela me fait aussi grandir en tant que personne parce que je comptais tellement sur lui quand je suis sorti de la villa, avec tout le contrecoup que j’ai eu et tout le jugement sur notre relation.

C’est bien quand il est là – il n’est jamais à la maison !

Faye Hiver

“C’est lui qui m’a tenu ensemble, m’éloignant de ma famille et de mes amis et n’ayant pas ce réseau de soutien.

“Alors maintenant qu’il est parti, j’ai dû me débrouiller seul – pas très bien, je l’admets!”

Alors que beaucoup ont accusé Faye de sa réaction dramatique au comportement de Teddy à Casa Amor lorsqu’il a été montré à la villa pendant Movie Night, elle pense que cela fait partie de la raison pour laquelle ils sont toujours ensemble.

“Il a vu le pire de moi dans cette émission, le pire absolu”, dit-elle.

« C’était tellement sous pression que je n’avais jamais été dans un environnement comme celui-là. Je l’ai perdu. Et vous ne pouvez vraiment que monter à partir de ça !

Instagram

Faye admet que cela ne la dérangerait pas qu’il propose[/caption]

Faye ajoute que le fait que Teddy n’ait pas cédé à la tentation à Casa Amor – bien qu’elle essaie constamment de le repousser – lui a fait implicitement confiance.

Et tandis que d’autres couples de Love Island ont été secoués par des allégations de tricherie lors de soirées avec des filles dans des clubs, ce n’est pas quelque chose qui déroute Fay.

Elle explique : « Je le repousse dans la série, et en voyant qu’il se soucie vraiment de moi, c’est quelque chose que je n’ai jamais eu de ma vie.

«Pour moi, la confiance était une chose si importante. Ma confiance avait été brisée tellement de fois que je ne pensais pas vraiment pouvoir faire confiance à quelqu’un.

“Je lui fais confiance pour ma vie. Il sort et fait ce qu’il veut. Je peux lui faire confiance.

«Quand vous sortez de l’émission, vous voyez des vidéos de votre partenaire et elles sont sorties, et il y a des filles, mais je ne m’inquiète jamais pour ça, parce que je sais toujours qu’il revient à la maison.

“Notre relation vient de se renforcer. Nous sommes aux antipodes [but] ça marche tout simplement.

Alors, le mariage pourrait-il être sur les cartes?

Faye rit : « Nous avons encore beaucoup de choses à vivre ensemble et nous avons Bonnie. Nous voulons en profiter. Nous ne subissons aucune pression. »

Elle ajoute avec un sourire : “Mais s’il veut m’offrir une bague à n’importe quel moment, ce serait bien.”