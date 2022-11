J’étais le candidat le plus mémorable d’une célébrité – je sais quel compagnon de camp est le plus réel

Gillian McKeith de I’M A Celebrity a révélé le candidat “le plus réel” de la série actuelle dans une conversation exclusive avec The Sun Online.

La présentatrice de télévision, 63 ans, est bien placée pour flairer les faussaires du camp après avoir elle-même fait sensation dans la jungle lors de son passage en 2010.

Brian Roberts – Le soleil

La star de I'm A Celeb, Gillian McKeith, s'est ouverte sur la "plus vraie" star du camp

Gillian, 63 ans, était connue pour ses évanouissements lors de son passage en 2010

Gillian, l’animatrice de You Are What You Eat, était notoirement connue pour s’être évanouie lors des défis de son temps Down Under.

Pourtant, cela ne semble pas avoir refroidi son enthousiasme pour I’m A Celeb, après qu’elle ait été confirmée dans le line-up pour I’m A Celeb All Stars, qui sera diffusé l’année prochaine.

Elle a maintenant parlé exclusivement à The Sun pour lui donner son avis sur le dernier groupe de camarades de camp.

Maman de deux enfants, Gillian, qui soutient Mike Tindall pour le succès, nous a dit : “J’aime aussi Owen, il est si naturel, beau et gentil.

“Je pense qu’il est le plus réel du camp. Il est juste lui-même.

Gillian a ensuite ajouté: “Je pense que Jill est incroyable aussi et une candidate à la victoire.”

Plus tôt dans la semaine, Gillian a été la première à affirmer que Matt Hancock « manipulait » le camp.

Elle nous a dit qu’elle pensait que le politicien Matt “manipulait” les autres stars.





Elle a déclaré: «Vous avez l’impression qu’il manque de conscience de soi, mais quand il s’agit de politiciens, ils sont si intelligents, ils sont très bons pour tisser les gens dans leur toile et se faire paraître extrêmement aimables, gentils et attentionnés.

“Il démontre toutes ces qualités dans la série, alors bien sûr, il pourrait nous manipuler parce que les politiciens ne sont-ils pas comme ça?”

Sans se retenir, Gillian a ajouté: «C’est totalement le spectacle de Matt Hancock, à 100%.

«Je ne suis pas d’accord avec le fait que des députés en exercice quittent leur travail pour aller faire un autre travail et abandonnent leur circonscription pour laquelle ils sont payés pour faire du travail. Cela n’a aucun sens pour moi.

« C’est complètement faux, je ne comprends pas pourquoi il ne voit pas ça. Il faut être complètement sourd pour ne pas comprendre cela, surtout à la lumière d’où nous venons.

Mais dans un moment de réflexion, elle a déclaré: “Cela dit, Matt Hancock se présente également très bien, il est tellement aimable, il est comme le gars que vous voudriez connaître.

« Il est très doué pour faire ça. Je pense que s’il n’est pas sorti le premier, il a une chance de gagner.

“Ce sera extrême – il sera soit le premier à sortir, soit en lice pour gagner.”

Érotème

Elle a raconté au Sun comment Owen Warner, 23 ans, était le « plus réel » du camp

Gillian a raconté comment elle pensait que la star du savon était juste "être elle-même"

Gillian a été cinquième à être éliminée au cours de sa saison