J’étais le candidat de télé-réalité le plus détesté de Grande-Bretagne, mais les stars de Love Island et de Married at First Sight sont encore pires que moi.

AYANT pénétré dans la première maison Big Brother en tant qu’inconnu et type ordinaire, l’ancien agent de change Nick Bateman est devenu si célèbre qu’il a partagé le tapis rouge avec Brad Pitt.

C’est son double jeu astucieux lors de la série de lancement de l’émission Channel 4 en 2000 qui lui a valu le titre Nasty Nick – et le plus d’attention de tous les colocataires d’origine.

En opposant les candidats les uns aux autres et en se faisant passer pour leurs amis, il a réussi à éviter d’être nominé pour l’expulsion.

On lui a finalement demandé de quitter la série après 34 jours pour avoir interféré avec le processus de vote des colocataires.

Mais Nick, 55 ans, qui vit maintenant en Australie, pense que sa « méchanceté » est apprivoisée par les standards actuels de la télé-réalité.

Dans une interview exclusive, il a déclaré au Sun : « J’étais dans le bon genre, au mauvais moment, dans la mauvaise émission.

«J’étais probablement plus adapté aux Traîtres. Écrire des noms sur des bouts de papier et discuter des nominations semble tout à fait insignifiant par rapport à ce qui se passe actuellement.

« Je ne serais pas considéré comme déplacé sur quelque chose comme Married At First Sight ou Love Island. »

Pourtant, Nick n’a clairement pas perdu le côté méchant qui l’a rendu si tristement célèbre.

Très surréaliste

Il rejette les Love Islanders comme n’ayant « rien entre les oreilles » et voulant uniquement vendre des vêtements et des cosmétiques.

Alors que Big Brother revient, après être passé de Channel 4 à Channel 5 et maintenant d’ITV2, les nouveaux concurrents espèrent régénérer l’enthousiasme des trois premières séries.

Lorsque le spectacle fly-on-the-wall a été lancé il y a 23 ans, il est devenu le discours de la nation, avec environ trois millions de personnes qui surveillent chaque mouvement des colocataires, chaque nuit.

Les acteurs n’étaient pas autorisés à communiquer avec quiconque à l’extérieur de la maison dans l’Est de Londres – et ils ne s’attendaient pas à ce que le programme soit un succès.

Nick se souvient : « C’était tard dans la nuit sur Channel 4, à 22 heures. Je me suis dit : « Personne ne surveillera dix personnes que personne ne connaît ». Comment cela pourrait-il être intéressant ?’

Il a donc eu un réveil brutal lorsqu’il est sorti de la maison et a découvert que Big Brother était devenu un phénomène – et tout à coup, il est devenu l’une des personnes les plus tristement célèbres de Grande-Bretagne.

Le Sun l’a inscrit et l’a emmené dans un véhicule noirci à la première fastueuse du film de gangsters de Guy Ritchie, Snatch.

Nick a passé dix minutes à Leicester Square à Londres, à signer des autographes sur le tapis rouge qu’il partageait avec Brad, l’idole d’Hollywood.

Avec le recul, il est toujours étonné de s’être retrouvé en première page de The Sun aux côtés du célèbre réalisateur Guy et du footballeur devenu acteur Vinnie Jones, qui a joué le gangster Bullet Tooth Tony dans le film.

Il se souvient : « C’était ma première vraie sortie. Quand je suis arrivé dans ce SUV et que toutes les caméras clignotaient et que tout le monde criait et criait, c’était très surréaliste.

« Pour réveiller le suivant matin et me voir dans le journal avec Brad Pitt, Vinnie Jones et Guy Ritchie, on ne peut pas se préparer à ça – être personne un jour et quelqu’un le lendemain.

« Tout cela a été un tourbillon. Je pense que Brad était très perplexe à l’idée que toute cette attention soit portée sur quelqu’un.

« Il ne savait pas qui j’étais. »

La réaction positive de la foule a apaisé certaines des craintes initiales de Nick après avoir quitté la maison, à savoir que les gens seraient à sa recherche.

Bientôt, l’ancien écolier public né dans le Kent découvrit qu’il avait un armée de fans – certains avec des désirs étranges.

Il se souvient : « J’ai reçu beaucoup de demandes pour parler lors de mariages ou pour signer des soutiens-gorge dans des boîtes de nuit.

«J’ai grandi dans une famille très victorienne. J’ai trouvé la plupart de ces demandes très étranges.

La peur de nouveaux gros titres signifiait que le stylo de Nick ne s’approchait jamais de cette lingerie, et il dit : « J’ai toujours pensé que c’était un piège. »

Mais sa notoriété lui a permis d’écrire un livre, How To Be A Right Bastard, et de présenter le jeu télévisé Trust Me sur Channel 4, ainsi que d’apparaître dans plusieurs autres émissions, dont Célébrité Maillon le plus faible et 8 chats sur 10.

En 2010, il était l’un des 11 anciens colocataires choisis pour participer à la dernière série de l’émission de Channel 4, Ultimate Big Brother – dans laquelle il est arrivé cinquième – et il est également apparu dans une pantomime de Big Brother.

Mais finalement, le travail dans le showbiz a commencé à se tarir et il a émigré à Sydney pour commencer une nouvelle vie.

Il déclare : « J’adore l’Australie : le soleil brille et la bière est froide.

« Le Royaume-Uni ne me manque pas vraiment, même si je suis parfois nostalgique lorsque j’y retourne. Je travaille dans les ventes et le marketing. Je suis consultant indépendant.

Nick, divorcé, qui est en couple mais ne s’est pas remarié, ajoute : « Je suis content et heureux. »

Mais même aux antipodes, il est toujours repéré par les fans de Big Brother, et il en est venu à accepter qu’il ne perdra jamais le label Nasty Nick.

Il déclare : « Une fois que vous avez une étiquette, elle restera toujours. Même si j’allais en Somalie et donnais du riz à des enfants affamés, cela ne changerait pas.

Avant la nouvelle série, des rumeurs ont circulé selon lesquelles certains anciens candidats de Big Brother reviendraient pour ajouter un peu de piquant au programme, mais Nick insiste sur le fait qu’il n’est pas intéressé à être à nouveau enfermé avec une bande d’étrangers.

Il dit : « Ce n’est pas quelque chose que je ferais. C’est comme retourner auprès d’une ancienne petite amie. C’est une bonne idée sur le moment, mais une fois que vous y retournez, vous réalisez probablement que c’est une très mauvaise idée.

«J’ai réalisé trois Big Brothers, la pantomime Big Brother, Ultimate Big Brother et la première série. Trois suffisent.

Nick admet qu’il n’était pas si intéressant à regarder lorsqu’il est apparu dans Ultimate Big Brother, qui a vu des colocataires des versions célébrité et régulière s’affronter pour être nommé candidat n°1 au Royaume-Uni de tous les temps, et a été remporté par l’Irlandais Brian Dowling.

Il dit : « J’étais beaucoup plus prudent, en essayant de ne pas trop polémiquer. »

Mais il estime que ce sont des gens comme lui qui font le divertissement dans les émissions de télé-réalité, et il poursuit : « Comme toutes ces émissions, les plus ennuyeux arrivent en finale et les plus énigmatiques sont expulsés très vite. »

Bien qu’il ait eu de nombreuses opportunités de gagner de l’argent après Big Brother, il pense que les dernières émissions de téléréalité sont des vaches à lait encore plus importantes.

En effet, les candidats deviennent instantanément des stars des médias sociaux, capables de gagner des fortunes en branchant des produits.

Il déclare : « J’aurais probablement eu 20 millions de followers sur Instagram si les réseaux sociaux avaient existé lorsque j’étais sur Big Brother.

« La différence avec les émissions de téléréalité d’aujourd’hui, c’est que les gens ne le font que pour une seule raison : la célébrité et les abonnés Instagram.

« Une fois qu’ils auront suffisamment d’abonnés, ils pourront vendre de la crème pour le visage ou de l’après-rasage et se retirer à Ibiza. »

Et il craint que les producteurs de la relance de Big Brother sur ITV2 fassent l’erreur d’essayer de copier la très populaire Love Island de la chaîne.

Nick n’est pas resté en contact avec ses anciens colocataires, comme le vainqueur Craig Phillips et les finalistes Anna Nolan et Darren Ramsay.

Et il ajoute : « Je ne sais pas si je vais regarder la nouvelle série.

« Si ITV choisit un casting de type Love Island, avec de belles femmes et de beaux hommes sans rien entre les oreilles, et essaie de forcer les choses, cela pourrait échouer.

« Mais s’ils font le bon casting et les bonnes tâches, le bon mixage, cela a le potentiel d’être formidable pour le public qui les regarde.

«Je ne pense pas que les gens veulent un Big Brother de Love Island. Ils veulent Big Brother tel qu’il était.

Big Brother : le lancement est sur ITV1, ITV2 et ITVX à 21 heures le 8 octobre.

Il est réapparu dans Ultimate Big Brother et n’a pas l’intention de revenir dans la nouvelle série.[/caption]