J’étais le bambin le plus potelé du monde qui fumait 40 par jour à la chaîne – je me suis gavé de nourriture quand j’ai arrêté mais maintenant je suis méconnaissable

L’enfant en bas âge le plus potelé du monde qui fumait à la chaîne 40 cigarettes par jour et se gorgeait de nourriture a abandonné ses habitudes excessives et est maintenant méconnaissable.

Ardi Rizal avait deux ans lorsqu’il a été surpris en train de tirer sur une cigarette dans le jardin de sa famille à Sumatra, en Indonésie.

Le père d’Ardi l’a initié à la cigarette à l’âge de 18 mois Crédit : AFP-Getty

Le petit Ardi avait la tête qui tournait et faisait des crises de colère quand ses cigarettes étaient jetées Crédit : Barcroft Media

Avec l’aide de professionnels, Ardi a pu abandonner ses mauvaises habitudes et mener une vie plus saine Crédit : Getty

Sept ans plus tard, le jeune Ardi a l’air complètement différent après avoir perdu du poids et abandonné ses mauvaises habitudes.

Le jeune glutineux buvait trois boîtes de lait concentré gras par jour, mais vit maintenant avec un régime de poisson frais, de fruits et de légumes.

Il a déclaré à CNN que fumer était le vice le plus difficile à abandonner.

“C’était difficile pour moi d’arrêter. Si je ne fume pas, j’ai un goût amer dans la bouche et j’ai des vertiges dans la tête”, a-t-il déclaré à la chaîne.

“Je suis heureux maintenant. Je me sens plus enthousiaste et mon corps se sent frais.”

C’est grâce à l’intervention du gouvernement et à des soins spécialisés intensifs que les parents d’Ardi ont pu le sevrer de la nicotine.

Sa mère Diana a déclaré que le jeune ferait des crises de colère chaque fois qu’elle jetait ses cigarettes et ignorait les craintes de sa mère à propos de sa mort.

“Il (commencerait) à se fracasser la tête contre le mur. Il était fou, se blessant s’il ne prenait pas une cigarette”, a déclaré Diana.

Selon ses parents, Ardi a commencé à fumer lorsque son père lui a donné sa première cigarette alors qu’il n’avait que 18 mois.

Après avoir abandonné les ciggies, Ardi a rapidement développé un amour pour la malbouffe et a pris du poids, forçant ses parents à faire appel à une aide professionnelle.

Maintenant, avec l’aide de spécialistes de l’alimentation, Ardi n’a plus de dépendance et excelle à l’école.