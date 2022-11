J’étais l’adolescent le plus lourd du monde et j’ai dû être treuillé hors de ma chambre après avoir pesé 96 PIERRE mais je suis méconnaissable maintenant

“L’adolescent le plus lourd du monde” a dû être treuillé hors de sa chambre après avoir pesé 96 pierres – mais maintenant il est méconnaissable.

Khaled Mohsen Al Shaeri aurait marché pour la première fois depuis des années après avoir perdu une énorme pierre de 86 et suivi un régime strict et un régime d’exercice à l’hôpital.

Khaled Mohsen Al Shaeri pesait 96 pierres alors qu’il n’avait que 17 ans

Il a été expulsé de son domicile en Arabie saoudite sous les ordres de feu le roi Abdallah pour y être soigné. Crédit : Reuters

Il a documenté son incroyable transformation en présentant les différentes étapes de son parcours de perte de poids après avoir explosé pendant son adolescence.

L’Arabie saoudite, aujourd’hui âgée de 31 ans, a partagé un clip de lui marchant avec un cadre Zimmer près de trois ans après avoir été hissé de chez lui à Jizan pour un traitement vital.

Le défunt roi Abdallah avait organisé l’incroyable sauvetage en 2013 après avoir été ému par la lutte contre le poids de Khaled.

Près de 30 membres du personnel médical et des hommes de la défense civile ont travaillé ensemble pour soulever l’adolescent de l’époque avec une grue spéciale importée des États-Unis.

Khaled n’avait pas quitté son lit pendant trois ans avant d’être enlevé de sa maison par un chariot élévateur, dont une partie a dû être démolie pour le récupérer, selon des informations.

Il a été emmené par hélicoptère médicalisé à la King Fahd Medical City dans la capitale de Riyad pour y être soigné après son éloignement extraordinaire.

Le ministre saoudien de la Santé, le Dr Abdullah al Rabeeah, a déclaré que le roi Abdallah avait ordonné le sauvetage en tant que “geste humanitaire”.

L’adolescent a été photographié au visage pierreux et avec des lunettes de soleil pendant l’énorme opération, alors que la foule regardait le sauvetage.

Après avoir été admis à l’hôpital, sa santé et ses mouvements ont continué à s’améliorer après avoir été laissé piégé chez lui pendant des années.

Un énorme fauteuil roulant sur mesure a été construit par des médecins pour l’aider à devenir plus mobile et à faciliter sa thérapie physique.

Khaled a rapidement réussi à perdre plus de la moitié de son poids corporel en seulement six mois après avoir suivi le régime intense.

En 2016, Khaled, surnommé l’adolescent le plus lourd du monde, a partagé une vidéo inspirante de lui-même réussissant à se promener avec un cadre Zimmer après avoir perdu du poids.

Le rétablissement remarquable de Khaled a continué de se renforcer, avec les photos les plus récentes de lui regardant une pierre 10 mince et soignée.

Il aurait même subi des opérations chirurgicales finales pour retirer l’excès de peau de son corps en janvier 2018.

Le joueur de 29 ans ressemble à peine à son plus grand moi près de huit ans après le début de son parcours de perte de poids.

TRANSFORMATIONS TOTALES

Cela vient après que nous ayons raconté comment le garçon le plus gros du monde a perdu 17 pierres après une opération d’anneau gastrique, un exercice régulier et un régime strict.

Arya Permana, maintenant âgé de 14 ans, pesait un incroyable 30 livres à seulement 11 ans et pouvait à peine marcher quelques pas sans s’essouffler, ce qui signifie qu’il n’a pas pu aller à l’école.

La famille du jeune ne pouvait pas trouver de vêtements qui lui allaient, alors il s’est enveloppé dans un paréo tout en passant ses journées à se gaver de malbouffe, y compris son repas préféré de nouilles instantanées.

Mais il est maintenant descendu à 13 pierres et est capable de jouer au basket, de grimper aux arbres et de faire de la moto après sa perte de poids exténuante.

L’adolescent a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour retirer l’excès de peau de ses bras et espère avoir d’autres procédures pour couper plus de graisse après la pandémie.

Le Sun a également rendu compte de l’incroyable transformation des frères les plus forts du monde qui ont commencé la musculation à l’âge de deux ans seulement.

En 2010, Giuliano, six et quatre ans, Claudiu Stroe a suscité la controverse lorsque des images sont apparues d’eux grondant, fléchissant leurs muscles et soulevant des poids.

Les deux garçons soulevaient des haltères de 4 kg et des poids lourds pour gonfler leurs biceps et développer leurs muscles de la poitrine.

Mais 11 ans plus tard, les garçons ont l’air moins musclés que lorsqu’ils étaient petits – mais sont toujours en forme comme un violon après que le couple ait commencé la boxe.