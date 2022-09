J’étais la voix de Barney The Dinosaur – les téléspectateurs ont essayé de me TUER après avoir détesté la série

Un nouveau documentaire SHOCKING révélateur est sur le point de révéler les secrets les plus profonds et les plus sombres derrière l’émission américaine pour enfants Barney le dinosaure.

Une nouvelle bande-annonce du documentaire Peacock présente des scènes de panique et de désarroi et un membre de la distribution craignant pour sa vie.

Getty

Le monde sombre de Barney va être dévoilé[/caption]

Paon/YouTube

La voix du personnage révèle les menaces de mort qu’il a subies dans l’émission[/caption]

Le documentaire honnête est destiné à montrer le contrecoup de la façon dont le personnage le plus aimant et le plus attentionné de la télévision a souvent suscité la réaction opposée du public.

La bande-annonce récemment publiée taquine une variété de séquences dramatiques et ne manque pas de moments remarquables.

Dans un cas particulièrement choquant, David Joyner, la voix derrière le personnage, dit à la caméra : “Ils allaient me trouver et ils allaient me tuer.”

Ailleurs, la menace à la vie est évoquée une fois de plus lorsqu’une autre personne dit: “Je ne pense pas que vous puissiez jamais aller et penser que quelqu’un irait et tirerait sur quelqu’un.”

En savoir plus sur le paon TRAHISON ULTIME Les fans de Real Housewives furieux après que Peacock ait retardé Ultimate Girls Trip CLASSE AJOURNÉE Ce que vous devez savoir sur le redémarrage de Saved by the Bell

Je t’aime, tu me détestes plongera dans la façon dont un personnage et un programme télévisé qui représentait la gentillesse et l’inclusion en ont souffert négativement.

Le producteur exécutif Joel Chiodi, responsable des documentaires et vice-président du développement stratégique chez Scout Productions, a déclaré dans un communiqué : ‘Je t’aime, tu me détestes déballe comment un personnage pour enfants qui représentait l’inclusion, la compréhension et la gentillesse a donné naissance à un mouvement de colère et de critique qui a menacé la série, ses créateurs et leur avenir.

Il a poursuivi: «Alors qu’il met en lumière les débuts de la culture de la haine moderne, ce documentaire retrace la création du personnage et comment il a eu un impact sur les personnes les plus proches, examinant l’impact surprenant et persistant que le Big Purple Dinosaur a laissé sur American société.”

Dans une tournure surprise des événements, le documentaire a été réalisé par un haineux réformé autoproclamé de « Barney », Tommy Avallone.





Tommy a déclaré: « Barney est sorti à la télévision alors que j’avais à peine 10 ans, et je l’avoue, je ne le comprenais pas.

« À l’adolescence, pour un de mes anniversaires, j’ai demandé à ma tante de me confectionner un costume de Barney, pour que mes amis et moi puissions le tabasser devant la caméra.

“Plusieurs années plus tard, en créant ces docu-séries, ça fait du bien d’être de l’autre côté et de ne plus détester Barney.

“Maintenant que j’ai moi-même des enfants, je comprends tout l’amour qui a été consacré à la fabrication du dinosaure violet.”

Alamy

Le spectacle était l’un des plus grands spectacles pour enfants[/caption]

Paon/YouTube

Le documentaire raconte les histoires de ceux qui sont au cœur du personnage[/caption]

I Love You, You Hate Me devrait sortir le 12 octobre sur Peacock aux États-Unis. Une date de sortie au Royaume-Uni doit être confirmée.