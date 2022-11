J’étais la star la plus controversée de I’m A Celebrity – les essais prennent des HEURES et voici ce que Ant et Dec préparent hors caméra

GILLIAN McKeith a expliqué ce que c’est vraiment de participer à I’m A Celebrity Get Me Out Of Here.

Le camarade de camp controversé, 63 ans, a joué dans la série 2010 et a récemment terminé le tournage de l’édition All Stars, qui sera diffusée l’année prochaine.

Gillian a révélé ce que c'est vraiment de participer à I'm A Celebrity

Elle a également affirmé qu'Ant et Dec n'étaient pas autorisés à parler aux stars hors caméra

La star de You Are What You Eat, Gillian, a fait sensation lors de sa première apparition dans la série.

Elle s’est évanouie deux fois pendant les essais, mais a été appelée pour son “théâtrisme” après que les téléspectateurs l’aient aperçue en train de baisser son haut alors qu’elle était supposée inconsciente.

S’adressant exclusivement à The Sun, Gillian a révélé combien de temps les tristement célèbres Bushtucker Trials prennent vraiment pour tourner.

Elle a déclaré: «J’étais à peine au camp, car je faisais des essais tous les jours. Ce que tu ne vois pas si quand tu pars faire un essai, tu es absent pendant des heures. Cela prend presque toute la journée.

«Ils vous marchent sur des kilomètres. Je serais emmené pour une promenade qui durerait environ une heure.

« C’était comme ça de toute façon, je n’avais pas ma montre pour me rendre au procès. Vous ne seriez pas autorisé à parler à qui que ce soit, vous pourriez essayer de parler aux gardes qui vous conduiraient au procès, mais ils ne vous répondraient jamais. C’était très isolant.

Et Gillian affirme que, même lorsque les campeurs arrivent au procès, les hôtes Ant McPartlin et Declan Donnelly ne sont pas très bavards jusqu’à ce que les caméras tournent.

Elle a poursuivi: “Ant et Dec ne vous parlent pas hors caméra. Vous arrivez pour votre procès, vous serez briefé par les producteurs afin que vous sachiez ce qui va se passer





«Ensuite, vous voyez Ant et Dec, puis le tournage est déjà en cours. Je souhaite qu’ils interagissent avec vous [off camera]. Je les voulais aussi car je sentais que cela m’aurait aidé un peu plus mais ils n’y sont pas autorisés.

“Ils donnent juste les instructions, vous ne tirez certainement pas la brise avec Ant et Dec.”