J’étais là quand : l’IA maîtrisait les échecs

Commentateur 2 : Deep Blue ! Kasparov, après le déménagement C4, a démissionné !

[Applause]

Jenifer : Je suis Jennifer Strong, et voici J’étais là quand– un projet d’histoire orale présentant les histoires de percées et de moments décisifs dans l’IA et l’informatique, racontées par ceux qui en ont été témoins. Cet épisode, nous rencontrons l’homme de l’autre côté de cet échiquier, Garry Kasparov.

Gary Kasparov : Il était inévitable que quelque chose décrit sur la couverture de Newsweek car le dernier rempart du cerveau et dans des livres aussi gros que l’atterrissage sur la lune impliquerait beaucoup de mythologie. J’avoue que j’ai moi-même été pris dans beaucoup de ce battage médiatique. Il a fallu des années de réflexion et d’examen pour faire le tri entre mes impressions d’alors et la vérité. J’ai écrit sur ce processus douloureux dans mon livre de 2017, Réflexion profonde: Lorsque l’intelligence artificielle prend fin et que la créativité humaine commence, c’est facile pour une machine à échecs, après tout. Peu leur importe de gagner ou de perdre. Ils ne savent même pas qu’ils jouent aux échecs. Mais en tant qu’humain et champion du monde, j’ai ressenti beaucoup d’émotions assis face à une machine.

Gary Kasparov : Jouerait-il comme les machines précédentes ou jouerait-il comme Dieu ? J’avais l’habitude de lire le langage corporel de mes adversaires. Pas vraiment utile, assis en face d’un ingénieur en informatique faisant des mouvements qu’il ne comprenait pas pour la machine qu’il avait construite. J’avais aussi l’habitude de me préparer en profondeur pour mes adversaires en fonction de leurs matchs précédents et de leurs tendances. Contre Deep Blue, c’était aussi par la fenêtre car ils gardaient secrets leurs matchs d’entraînement. Et bien sûr, ils pourraient améliorer ses atouts et changer sa personnalité d’échecs en quelques frappes. Si seulement je pouvais. C’était difficile d’expliquer mon expérience parce que j’étais vraiment le premier travailleur du savoir à voir mon travail menacé par une machine.

Gary Kasparov : La plupart des IA et des expériences antérieures étaient des canulars ou assez primitives. Par exemple, le remplacement des opérateurs humains d’élévation par des ascenseurs automatiques à poussoir était très alarmant pour les gens dans les années 1940. En fait, la technologie des ascenseurs automatiques existait depuis des décennies, mais les gens en avaient peur. De plus, les opérateurs d’ascenseur avaient un syndicat fort. Aujourd’hui, il existe de nombreuses comparaisons faciles. S’asseoir en face de Deep Blue était en un sens tout à fait normal. Je me nourrissais sur un échiquier depuis l’âge de six ans, et techniquement, c’était un peu différent pour moi, et pourtant c’était complètement différent. J’avais l’impression que la plupart des gens ressentiraient la première fois qu’ils monteraient dans une voiture autonome ou qu’ils recevraient un diagnostic d’un médecin spécialisé en intelligence artificielle.

Gary Kasparov : Ces nouvelles merveilles sont bien au-delà de mon ennemi juré. Bien sûr, la machine contre laquelle j’ai perdu lors du match revanche de 1997, parfois appelée Deep Blue, était aussi intelligente que votre réveil – un réveil à 10 millions de dollars, mais rien de ce qui avait été imaginé par les générations précédentes. Il ne s’agit pas de minimiser leur exploit, qui était un mont Everest de l’informatique : vaincre le champion du monde d’échecs. Il y avait une raison pour laquelle il a attiré l’attention mondiale. Je veux seulement mettre en contexte ce que nous voulons dire quand nous disons intelligent. Deep Blue a très bien fait une chose avec des centaines de chefs spécialisés, mais c’était suffisant pour concourir au niveau des champions du monde car les échecs sont profonds mais pas assez profonds. Deep Blue n’a pas eu à résoudre les échecs. Il n’avait qu’à mieux jouer sur six jeux et l’analyse de la force brute à des vitesses rapides s’est avérée suffisante. Il m’a fallu un certain temps pour absorber les leçons les plus importantes de ma perte, et elles n’avaient rien à voir avec les échecs et tout à voir avec l’avenir de la relation homme-machine.

Gary Kasparov : La période pendant laquelle nous sommes en concurrence avec des machines intelligentes est très courte, presque insignifiante, et pourtant nous y accordons tellement d’importance au lieu de la suprématie alternative de la machine qui s’ensuit, ce qui compte vraiment. L’automatisation de l’IA remplace les emplois humains, par exemple, et il y a un bref moment d’égalité des performances avec les humains. Mais cela ne dure pas longtemps, et pour toujours les machines le feront mieux, moins cher et de manière plus sûre. C’est le progrès humain. Cela rend nos vies meilleures. Il ne s’agit pas d’être insensible à ceux qui perdent leur emploi, mais même là, étude après étude, les industries avec plus d’automatisation et d’IA réussissent mieux avec plus d’emplois et des salaires plus élevés. L’alternative est la stagnation.