J’étais là quand : l’IA a aidé à créer un vaccin

Et tout ce processus de bout en bout peut être extrêmement coûteux, coûter des milliards de dollars et prendre, vous savez, jusqu’à une décennie pour le faire. Et dans de nombreux cas, cela échoue encore. Vous savez, il existe actuellement d’innombrables maladies pour lesquelles il n’y a pas de vaccin, pour lesquelles il n’y a pas de traitement. Et ce n’est pas comme si les gens n’avaient pas essayé, c’est juste qu’ils sont, ils sont difficiles.

Et donc nous avons construit l’entreprise en pensant : comment pouvons-nous réduire ces délais ? Comment pouvons-nous cibler beaucoup, beaucoup plus de choses ? Et c’est comme ça que je suis entré dans l’entreprise. Vous savez, j’ai une formation en génie logiciel et en science des données. J’ai en fait un doctorat en ce qu’on appelle la physique de l’information, qui est très étroitement liée à la science des données.

Et j’ai commencé quand l’entreprise était très jeune, peut-être une centaine, 200 personnes à l’époque. Et nous construisions ce premier moteur préclinique d’une entreprise, c’est-à-dire comment pouvons-nous cibler un tas d’idées différentes à la fois, mener des expériences, apprendre très vite et recommencer. Faisons une centaine d’expériences à la fois et apprenons rapidement, puis amenons cet apprentissage à l’étape suivante.

Donc, si vous voulez faire beaucoup d’expériences, vous devez avoir beaucoup d’ARNm. Nous avons donc construit ce traitement robotique massivement parallèle de l’ARNm, et nous devions intégrer tout cela. Nous avions besoin de systèmes pour piloter toutes ces, euh, robotiques ensemble. Et, vous savez, à mesure que les choses évoluaient au fur et à mesure que vous capturez des données dans ces systèmes, c’est là que l’IA commence à apparaître. Vous savez, au lieu de simplement capturer, vous savez, voici ce qui s’est passé dans une expérience, maintenant vous dites qu’il faut utiliser ces données pour faire des prédictions.

Éloignons la prise de décision, vous savez, aux scientifiques qui ne veulent pas simplement regarder et regarder les données encore et encore et encore. Mais profitons de leurs idées. Construisons des modèles et des algorithmes pour automatiser leurs analyses et, vous savez, faisons un travail bien meilleur et beaucoup plus rapide pour prédire les résultats et améliorer la qualité de nos, nos données.

Donc, quand Covid est apparu, c’était vraiment, euh, un moment puissant pour nous de prendre tout ce que nous avions construit et tout ce que nous avions appris, et les recherches que nous avions faites et de les appliquer vraiment dans ce scénario vraiment important. Euh, et donc quand cette séquence a été publiée pour la première fois par les autorités chinoises, il ne nous restait que 42 jours pour passer de la prise de cette séquence à l’identification, vous savez, ce sont les mutations que nous voulons faire. C’est la protéine que nous voulons cibler.

Quarante-deux jours à partir de ce moment pour mettre en place une fabrication, un lot et une expédition de qualité clinique, sans danger pour l’homme, et l’expédier à la clinique, ce qui est totalement sans précédent. Je pense que beaucoup de gens ont été surpris par la vitesse à laquelle il s’est déplacé, mais c’est vraiment… Nous avons mis 10 ans à en arriver là. Nous avons passé 10 ans à construire ce moteur qui nous permet de faire avancer la recherche le plus rapidement possible. Mais cela ne s’est pas arrêté là.

Nous avons pensé, comment pouvons-nous utiliser la science des données et l’IA pour vraiment informer la meilleure façon d’obtenir les meilleurs résultats de nos études cliniques. Et donc l’un des premiers grands défis que nous avons eu était de faire ce grand essai de phase trois pour prouver en grand nombre, vous savez, il y avait 30 000 sujets dans cette étude pour prouver que cela fonctionne, n’est-ce pas ?