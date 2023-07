J’étais la plus grande star des Gladiators – maintenant je vis en Nouvelle-Zélande et je suis plus en forme que jamais à 70 ans, dit Wolf

La superstar de GLADIATORS, Wolf, est toujours en forme 23 ans après la fin de la série originale.

Aujourd’hui âgé de 70 ans, Michael Van Wijk pompe le fer quotidiennement en Nouvelle-Zélande où il a émigré avec sa famille il y a 18 ans.

Michael Van Wijk, alias Wolf, vit en Nouvelle-Zélande avec sa femme et ses enfants[/caption] Rex

La légende de la télé, dont le personnage de mauvais garçon a rapidement fait de lui un personnage hors du commun, fait honte aux hommes de la moitié de son âge avec des charges lourdes et des sprints épuisants, et il insiste sur le fait qu’il est en meilleure condition maintenant qu’il ne l’était au programme dans la quarantaine.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Michael a déclaré: « Si quoi que ce soit, je suis en meilleure forme maintenant que lorsque je faisais Glads parce que j’ai plus de temps pour m’entraîner.

« Je garde toujours la forme. Je faisais du sprint l’autre jour : six sprints de 15 secondes et une marche d’une minute entre les deux. Je ne sais pas combien de septuagénaires font du sprint à pleine vitesse sur une machine en marche. Je continue de soulever très lourd et de profiter de mes entraînements.

Michael aime aussi nager dans la mer, qui se trouve à deux minutes à pied de sa maison de vacances – connue sous le nom de bach – à Auckland.

Il a dit : « C’est très beau ici. Il y a beaucoup de palmiers. je suis à mon bac [holiday house]. Le rêve de tout le monde en Nouvelle-Zélande est d’avoir sa maison et un bach. Ils sont assez standard, rien de clinquant, mais c’est à côté de la plage.

«Je sors de ma porte latérale et je peux voir l’eau. Deux minutes à pied de l’eau.

« C’est adorable. Notre maison est à 25 minutes du bach à la campagne. Je viens normalement ici vendredi, samedi, dimanche.

L’ancien propriétaire d’une salle de sport s’est créé une belle vie pour lui et sa famille, sortant de la pauvreté pour devenir un propriétaire d’entreprise prospère et une star de la télévision.

Il dit : « Nous sommes à l’aise, nous ne sommes pas riches. J’aimerais l’être. J’aimerais être riche mais avec tous les enfants à l’école et toutes les dépenses, on ne devient jamais riche. [laughs].”

Michael a vendu ses quatre gymnases au Royaume-Uni pour aider à financer son déménagement en Nouvelle-Zélande où il en a ouvert deux autres.

Il est tombé amoureux du pays après avoir passé un mois de vacances pour rendre visite à des amis au début des années 2000 et il n’a pas regardé en arrière depuis.

C’est loin de sa propre enfance qui l’a vu avoir faim et éviter les fêtes d’anniversaire parce que sa famille n’avait pas les moyens d’offrir des cadeaux à ses amis.

« J’étais le gamin à l’école qui n’avait pas les moyens d’acheter des chaussures », dit-il. « J’ai dû les sortir de l’aide sociale. J’étais l’enfant à l’école qui n’avait pas de repas à l’école. Si ce n’était pas pour l’aide sociale qui nous donnait ces petits bons, ce qui était assez embarrassant. Quand il était temps de jouer, les enfants qui n’avaient pas les moyens de payer leur déjeuner mettaient leurs jetons dans la boîte devant tous les autres enfants et ils se moquaient de vous.

« Vous verriez d’autres enfants à la confiserie et vous passeriez devant parce que vous n’avez pas d’argent. Je ne suis jamais allé à une fête d’anniversaire à l’école. J’étais invité mais je n’ai pas pu leur acheter de cadeau. Je devais trouver des excuses pour expliquer pourquoi je ne pouvais pas y aller, puis entendre tous les autres enfants dire à quel point la fête était bonne.

« Ou ‘voici mes nouvelles chaussures de foot’… et j’ai eu les miennes à la vente aux enchères de l’église avec du papier journal pour les faire tenir avec du ruban adhésif.

« Vous haussez les épaules et acceptez le fait que vous êtes pauvre et que vous n’avez rien. C’était le mieux que je pouvais avoir parce que ça m’a donné envie de choses que je ne pouvais pas avoir.

Au moment où il a impressionné les patrons lors des essais pour Gladiators, Michael avait déjà réussi dans la vie avec une belle maison qui comprenait une piscine intérieure.

Cependant, il n’a jamais pris son succès pour acquis, et il a été d’autant plus agréable pour les premières difficultés qu’il a eues dans la vie.

« C’était génial plus tard quand j’ai tout construit pour que je puisse donner toutes les belles choses et avoir toutes les belles choses », dit-il. « Tous mes enfants sont allés à l’école privée. Mon fils vient d’être diplômé du MIT (Massachusetts Institute of Technology), la meilleure université au monde, et j’ai dû financer cela pendant quatre ans. J’ai eu de la chance d’avoir les moyens financiers de le faire, mais je suis parti de rien. Tu ne pouvais pas devenir plus pauvre parce que je n’avais rien.

Michael avec son fils Dean sur Good Morning Britain[/caption]