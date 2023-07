J’étais la « fille météo la plus chaude du monde » – maintenant j’ai une nouvelle carrière surprenante, dit Yanet Garcia

LA femme qui était autrefois surnommée la météorologue la plus chaude du monde a maintenant une carrière très différente.

Yanet Garcia s’est fait connaître en tant que météorologue en faisant les prévisions météorologiques pour Televisa Monterrey à Nuevo León, au Mexique, après une carrière courte mais assez réussie en tant que mannequin.

Yanet Garcia est devenu célèbre en présentant la météo pour Televisa Monterrey au Mexique Crédit : Instagram

Le Mexicain travaille maintenant comme entraîneur personnel et a une page OnlyFans Crédit : Yanet Garcia

Yanet a un énorme succès sur Instagram Crédit : Getty

Playboy lui a donné le titre, disant qu’elle « encourage les gens à regarder les prévisions météo ».

Pendant un certain temps, elle a été extrêmement populaire, attirant un large public au programme d’informations locales.

Yanet n’était pas seulement une grande attraction au Mexique, mais aussi dans le monde entier, car des extraits de ses segments météo ont été publiés sur YouTube, constituant une vaste armée d’adeptes.

Elle a également forgé une sorte de carrière d’actrice mineure, apparaissant dans Sharknado 5: Global Swarming and Bellezonismo en 2017 en 2019.

L’homme de 33 ans a travaillé pour le bulletin d’information de 2013 à 2019 avant de démissionner puis de déménager aux États-Unis.

Après avoir quitté Televisa Monterrey, elle s’est inscrite en tant qu’entraîneur personnel et a lancé sa propre application de fitness appelée FitPlan.

Elle a également annoncé qu’elle rejoignait OnlyFans, après avoir accumulé un énorme succès sur YouTube et Instagram, où elle compte quelque 14,8 millions de followers.

Les fans de l’ancienne présentatrice météo paient désormais 15 £ (20 $) par mois pour son contenu OnlyFans, s’assurant qu’elle est connue sous le nom de « The Mexican Weather Girl », le surnom qu’elle a gagné en apparaissant à la télévision.

Yanet a déjà été forcée de démentir les rumeurs selon lesquelles elle aurait eu des implants aux fesses, insistant sur le fait que sa silhouette est le résultat d’années de travail acharné dans le gymnase.

Auparavant, Yanet était sorti avec YouTuber Doug Censor Martin, autrement connu sous le nom de FaZe Censor.

On pense qu’il l’a larguée pour passer plus de temps sur Call of Duty en 2018.

Elle serait également sortie en 2021 avec l’ancien joueur de football américain Lewis Howes, gourou de la vie, bien que cette relation semble désormais terminée.

Yanet s’est fait un nom sur la scène sportive mondiale lorsqu’elle a reçu un coup de pied dans les fesses à la télévision mexicaine pour « bonne chance » lors de l’ouverture de la Coupe du monde 2018 au Mexique.

Playboy l’a surnommée « la météorologue la plus chaude du monde » Crédit : Yanet Garcia

Yanet pose souvent dans des bikinis étriqués pour ses fans Instagram Crédit : Yanet Garcia