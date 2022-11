J’étais la fille la plus forte du monde surnommée ‘Girl Hercule’ et je pouvais soulever 4 fois mon propre poids mais maintenant je suis méconnaissable

LA fille la plus forte du monde surnommée “Girl Hercules” a stupéfié le monde avec ses muscles surhumains – mais maintenant elle a l’air complètement méconnaissable.

Varya Akulova est devenue virale à l’adolescence lorsqu’elle pouvait soulever quatre fois son propre poids malgré sa silhouette légère et ses muscles minuscules.

Varya Akulova est devenue connue dans le monde entier comme la fille la plus forte du monde Crédit : chaîne de découverte

Son père Uri pense qu’elle a un gène spécial qui lui donne une super force Crédit : Facebook

‘Girl Hercules’ a stupéfié le monde avec ses muscles surhumains Crédit : YouTube

Ses parents ont remarqué pour la première fois la force inhabituelle de leur fille alors qu’elle n’était qu’un tout-petit, et elle a commencé à participer – et à gagner – des compétitions de dynamophilie à l’âge de sept ans.

Elle a accompli l’un de ses exploits de force les plus célèbres à seulement 10 ans, lorsqu’elle a réussi à renverser son père Uri, âgé de 17 ans et demi, lors d’un match de lutte.

Uri dit que sa fille était déjà plus forte que lui à l’âge de 12 ans et pense que son côté de la famille a un gène de force rare que peu d’autres ont.

L’arrière-grand-père de Varya a réussi l’exploit étonnant de porter 2 600 livres sur son dos en 1910.

Varya a établi ses nombreux records du monde avec une relative facilité, car son père ne l’a laissée montrer qu’environ 75% de sa force maximale pour des raisons de santé et de sécurité.

Malgré sa force étonnante, Varya ne mesurait que 5 pieds et pesait un peu plus de huit pierres, et ne mangeait que des nouilles et de l’eau, car c’était tout ce que la famille pouvait se permettre à l’époque.

Maintenant, “Girl Hercules” semble méconnaissable – mais ne montre aucun signe de ralentissement.

De plus en plus forte, elle a été formée à l’acrobatie, à la boxe, au kick boxing, à la lutte et à la jonglerie de cirque.

Sur une photo, Varya porte une robe noire et elle semble moins mince, mais ne donne toujours aucune indication évidente sur sa force mystérieuse.

Elle se produit également régulièrement au cirque, où on la voit soulever facilement son collègue sur ses épaules.

Maintenant adulte, Varya a abandonné son régime alimentaire à base de nouilles, trouvant régulièrement de la place pour des œufs sur du pain grillé, des macaronis et de la viande.

Elle boit également un verre de lait par jour pour le calcium.

Mais malgré son incroyable succès, Varya souhaite que sa force ne soit pas si secrète et aimerait devenir visiblement plus grande et plus volumineuse.

Elle a déclaré: “Je ne prends pas de stéroïdes, je ne prends que des multivitamines. J’aimerais pouvoir être grande, vraiment grande: 190 cm et peser plus de 100 kg, comme mon père.”

En plus de sa force physique, elle est également très intelligente et a appris à lire à l’âge de trois ans seulement.

‘JEUNE BODYBUILDING’

Varya n’est pas le seul jeune bodybuilder à avoir l’air méconnaissable des années après être devenu célèbre.

Tristyn Lee est devenu célèbre lorsque les fans ont commencé à remarquer son physique de gladiateur dans les vidéos que l’adolescent a mises en ligne.

Dans un post Instagram intitulé “S’entraîner m’a sauvé la vie”, Tristyn partage un court clip comparant son moi de 15 ans à la machine de musculation qu’il est aujourd’hui.

Il suit un régime strict et dit qu’il va au gymnase au moins deux fois par jour.

Le jeune bodybuilder affirme que son physique déchirant vient du fait qu’il évite complètement le sucre et suit un régime céto riche en protéines sans aucun repas de triche.

Malgré son incroyable succès, Varya souhaite être plus grande. Crédit : Facebook