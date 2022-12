“J’étais juste un porte-parole rémunéré”

Shaquille O’Neal veut clarifier une chose : il ne croit pas à la cryptographie, s’il l’a jamais fait. C’est après avoir été nommé dans un recours collectif contre l’échange de crypto-monnaie en faillite FTX le mois dernier, pour avoir fait la promotion de l’entreprise en une publicité de juin. Dans une interview avec CNBC Make It cette semaine, l’homme d’affaires de 50 ans et Basketball Hall of Famer a répondu à des questions sur sa relation avec FTX tout en discutant de ses autres projets commerciaux. O’Neal a une longue histoire d’investissement dans les entreprises qu’il promeut, y compris son entreprise actuelle, La maison amusante de Shaq, un événement annuel mi-festival, mi-carnaval. Ces investissements se déroulent souvent : O’Neal gagne plus en dehors du terrain qu’il ne l’a fait en tant que star de la NBA, il a déclaré à “Real Sports with Bryant Gumbel” de HBO en 2018. Mais en ce qui concerne FTX, dit-il, il n’était qu’une célébrité dans une publicité. “Beaucoup de gens pensent que je suis impliqué, mais je n’étais qu’un porte-parole rémunéré pour une publicité”, a déclaré O’Neal.

L’effondrement de FTX prend au piège les investisseurs célèbres

Mardi, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, de orchestrer une fraude “effrontée” de plusieurs années, détournant les fonds des clients pour son profit et celui de son fonds spéculatif crypto, Alameda Research. Bankman-Fried a été arrêté lundi par les autorités des Bahamas, ce qui a probablement conduit à une extradition et à un procès aux États-Unis, a rapporté CNBC. Il devra faire face à au moins huit chefs d’accusation de la part des procureurs fédéraux du district sud de New York, dont plusieurs chefs de complot et de fraude. Les clients n’ont pas pu retirer de fonds de FTX depuis que la société a déclaré faillite le mois dernier. Selon un dossier de mise en faillite de FTX, pas moins d’un million de créanciers ne savent pas s’ils récupéreront un jour leur argent. Le recours collectif contre O’Neal est une procédure judiciaire distincte des accusations du gouvernement fédéral. Il allègue que les porte-parole de FTX “ont contrôlé, promu, aidé à [or] participé activement” à un complot visant à “commercialiser de manière agressive” l’entreprise. D’autres athlètes et célébrités des publicités de FTX – dont Steph Curry, Tom Brady et le comédien Larry David – ont également été nommés dans le procès. Le Texas enquête maintenant séparément sur certains endosseurs célèbres de FTX pour violation potentielle des lois sur les valeurs mobilières de l’État, selon Bloomberg.

‘Je ne comprends pas [crypto]donc je vais probablement rester à l’écart’