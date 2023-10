Obtenir le titre de Joueur de l’année quelques mois après avoir fait son entrée dans l’équipe première signifierait sûrement que tous les chemins mèneraient à une carrière de footballeur de haut niveau.

Mais pour une star qui a atteint cet objectif en 2014, qui est le fils d’un ancien footballeur, a décidé de suivre une voie différente dans le sport – et semble désormais méconnaissable depuis ses années de joueur.

6 Diego Poyet a fait irruption sur la scène footballistique en 2014 Crédit : getty

Rencontrez Diego Poyet – fils de l’ancien joueur de Chelsea et Tottenham ainsi que de l’ancien manager de la Premier League Gus Poyet – qui semblait assuré d’atteindre le plus haut niveau lorsqu’il passera par l’académie de Charlton, tout en remportant également des sélections pour les moins de 16 ans et les moins de 17 ans d’Angleterre. côtés.

Agé de 19 ans, il a fait ses débuts en janvier 2014 et a fait 23 apparitions dans l’équipe première des Addicks et a joué un rôle clé en les aidant à éviter la relégation du Championnat.

Ses performances lui ont même valu le prix du joueur de l’année.

Mais en partie grâce au chaos actuel en dehors du terrain à The Valley sous la direction de l’ancien propriétaire controversé Roland Duchatelet, Poyet a choisi de ne pas prolonger son contrat, à la grande déception des fans de Charlton.

« Après environ trois ou quatre semaines [after the season ended] Charlton m’a contacté et je n’étais pas vraiment satisfait de l’offre qu’ils m’ont faite », a-t-il déclaré plus tard à Sky Sports en 2018.

« J’étais au club depuis six ou sept ans et j’avais des relations étroites avec de nombreux joueurs et cette offre me faisait me sentir sous-estimé, compte tenu du temps que j’avais passé au club et que je venais de gagner joueur. de l’année. »

Au lieu de cela, il a signé pour son rival londonien West Ham pour un contrat de quatre ans.

C’était malgré le fait que son père, qui était alors manager de la Premier League Sunderland, voulait le signer, mais réalisait plus tard qu’avoir son fils au Stadium of Light pourrait provoquer une rupture dans le vestiaire.

Les plus lus en Championnat

6 Poyet a déclaré qu’il ne se sentait plus le bienvenu à West Ham Crédit : getty

Mais après avoir cherché un nouveau départ après une fin de carrière décevante à Charlton, Poyet n’a fait que 10 apparitions senior pour les Hammers et a été envoyé avec trois prêts à Huddersfield, MK Dons et un retour d’une demi-saison à Charlton.

Après avoir eu du mal à obtenir des minutes régulières dans l’est de Londres et après que Slaven Bilic, alors manager, l’a informé qu’il n’était pas dans ses plans, le contrat de Poyet a été mutuellement résilié en août 2016.

Le jeune cherche ensuite à relancer sa carrière en Argentine et à Chypre. Cependant, il n’a pas pu obtenir suffisamment de minutes à Godoy Cruz en raison du trop grand nombre de joueurs étrangers dans le club.

« J’y suis resté six mois et je n’ai pu jouer que dans la Copa Libertadores, où l’on peut inscrire de nouveaux joueurs pour cela mais pas pour la ligue », a déclaré Poyet à Sky Sports.

6 Bilic a dit à Poyet qu’il pouvait partir Crédit : GETTY

« C’était un cauchemar, c’était la pire période de ma vie. J’étais en Argentine, je vivais seul, je m’entraînais semaine après semaine et pendant six mois, je ne pouvais qu’attendre la Copa Libertadores.

« Quand cela s’est produit, l’entraîneur hésitait à me faire jouer car je n’avais pas joué un match depuis des mois et il a dû décider s’il voulait faire jouer un joueur qui n’avait pas joué et qui n’était pas en forme. »

Son séjour à Pafos l’a vu recommencer à jouer au football régulièrement, faisant 22 apparitions au cours de la saison 2017/18. Mais alors qu’il cherchait à rejoindre un club roumain à la fin de la campagne, son transfert ne s’est jamais concrétisé, le laissant agent libre pendant deux ans.

A 23 ans et sans transfert potentiel à l’horizon, Poyet a mis un terme à sa carrière.

6 Poyet a vu de l’action pour Godoy Cruz en Copa Libertadores mais cela n’a pas fonctionné Crédit : AFP

Mais ce n’était pas la fin de son parcours dans le football puisque désormais, âgé de 27 ans, Poyet aide son père en tant qu’entraîneur.

Il l’a d’abord aidé à l’Universidad Catolica et faisait partie de leur équipe lorsqu’ils ont remporté la Supercoupe du Chili 2020 retardée contre leurs rivaux Colo-Colo.

Gus a ensuite été nommé manager de l’équipe nationale grecque en février 2022, avec Diego en tant qu’entraîneur adjoint, les aidant à obtenir une promotion en Ligue B de la Ligue des Nations.

Ils ont également fait un excellent bilan lors des qualifications pour l’Euro 2024 puisqu’ils se retrouvent troisièmes d’un groupe qui comprend la France et les Pays-Bas.

6 La famille Poyet a remporté ensemble un trophée au Chili Crédit : Instagram – @diegopoyet

À propos de Diego en tant qu’entraîneur, Gus a déclaré à talkSPORT.com avec Professeur de casino Royaume-Uni: « Il est très honnête et très fort en termes d’opinion, donc vous savez que vous pouvez compter sur lui, il ne va pas dire oui parce que je suis son père. Il dira non et pourquoi il le pense.

«J’ai dit à plusieurs reprises que j’avais besoin de gens comme ça autour de moi. Je n’aime pas quand les gens sont toujours d’accord avec moi, car alors je serais un pire entraîneur. J’ai besoin de défis et il me les lance.

Mais le passage de joueur à entraîneur n’est pas le seul changement apporté par Poyet, car il semble désormais totalement méconnaissable après ses années à courir au milieu de terrain pour Charlton et West Ham.

Sa silhouette mince et ses longues mèches appartiennent désormais au passé grâce à son nouvel amour pour la salle de sport et l’haltérophilie.

6 L’amour de Poyet pour l’haltérophilie lui a laissé un physique impressionnant Crédit : instagram:@diegopoyet

Les photos sur son Instagram montrent qu’il est plus musclé que jamais, et il a récemment publié une photo de ses quads super forts dans une salle de sport à Athènes.

Gus a ajouté : « D’après ce que j’ai compris, parce que je ne suis pas un spécialiste, il est à 100 % dans tout ce qu’il fait – jusqu’au sommet.

« Par exemple, nous sommes allés dîner un jour et les gens prenaient une bière ou un verre de vin – aucune chance. Il ne touche pas à l’alcool. Jamais.

« On a fini le dîner et on a mis trois ou quatre desserts au milieu ; de vrais desserts. Je les aime, mais il n’y touche pas.

« Donc, sa façon de se comporter, quel est son objectif, il est à 100 pour cent, il n’est pas à 99 pour cent. Sa façon de s’entraîner, savoir quand il a besoin de grandir, quand il a besoin de mincir, quand il a besoin de faire une sorte de régime, tout va bien.

« Il en est content. Je le regarde et je l’admire, mais je suis une personne différente. C’est incroyable la façon dont il a pris la décision d’arrêter le football…

« Et en termes d’aide, il est mon assistant. Evidemment il est très honnête et très fort dans son opinion, donc tu sais que tu peux compter sur lui, il ne va pas dire oui parce que je suis son père. Il dira non et pourquoi il le pense.

«J’ai dit à plusieurs reprises que j’avais besoin de gens comme ça autour de moi. Je n’aime pas quand les gens sont toujours d’accord avec moi, car alors je serais un pire entraîneur. J’ai besoin de défis et il me les lance.

Les photos sur son Instagram montrent qu’il est plus musclé que jamais, et il a récemment publié une photo de ses quads super forts dans une salle de sport à Athènes.