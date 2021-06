« J’étais jeune »: l’as anglais Foden, 21 ans, remercie Southgate pour sa seconde chance après le scandale de l’hôtel avec des beautés islandaises

Foden et sa collègue starlette Mason Greenwood ont été renvoyés chez eux en disgrâce en septembre, quelques heures seulement après avoir fait leurs débuts lors de la victoire de l’Angleterre en UEFA Nations League contre l’Islande à Reykjavik.

Le duo a été surpris en train de faire entrer clandestinement deux jeunes locaux dans l’hôtel de l’équipe d’Angleterre en violation des réglementations strictes de Covid, faisant la une des journaux à la maison.

Foden a raté la prochaine série d’internationaux anglais avant d’être rappelé en novembre, tandis que Greenwood a été contraint d’attendre jusqu’en mai lorsqu’il a été nommé dans l’équipe provisoire d’Angleterre pour l’Euro 2020, pour se retirer en raison d’une blessure.

Les deux beautés islandaises aux cheveux blonds au centre de la rangée – Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir et sa cousine Lara Clausen – ont admis plus tard que l’incident avait été un « grosse erreur » après avoir rencontré le duo de footballeurs sur les réseaux sociaux.

« Nous ne savions même pas qui était Phil, » a déclaré Gunnarsdottir de la star de Man City, qui entretient une relation à long terme avec Rebecca Cooke et avec qui il a un fils, Ronnie.

« J’ai demandé à Phil qui il était. Je ne suis pas tellement dans le football. Je ne regarde pas du tout le football. Nous ne savions même pas que Mason jouait pour Man United.

Mais avec l’incident maintenant fermement derrière lui, Foden a déclaré au camp d’Angleterre cette semaine qu’il était reconnaissant à Southgate de lui avoir accordé un sursis malgré le tollé suscité par ses singeries dans sa chambre.

« J’ai fait une énorme erreur » Foden a déclaré à la base de Three Lions’ St George’s Park.

« J’étais jeune. Mais Gareth a dit que si je continue à bien faire et à jouer, je devrais avoir une autre opportunité.

« J’ai donc dû travailler dur pour cela et il n’y a pas beaucoup de managers qui vous donneraient une autre opportunité, donc je dois beaucoup remercier Gareth de m’avoir donné une autre chance. »

Foden a terminé la saison avec 16 buts et 10 passes décisives pour Man City dans toutes les compétitions, faisant partie intégrante de leur campagne victorieuse en Premier League.

La star née à Stockport a également été nommée PFA Young Player of the Year.

A la veille de l’Euro 2020, où l’Angleterre entame dimanche sa campagne contre la Croatie à Wembley, Foden a opté pour une nouvelle coiffure blonde qui a fait des comparaisons avec le grand Paul Gascoigne et son look distinctif pour l’édition 1996 du tournoi.

Phil Foden est prêt. pic.twitter.com/ju4bjU0KWV – MUNDIAL (@MundialMag) 8 juin 2021

« J’ai la même coupe de cheveux depuis des lustres maintenant, alors j’ai pensé essayer quelque chose de nouveau » dit Foden.

«Je me suis réveillé ce matin avec beaucoup de comparaisons avec Gazza et Eminem, alors oui, c’était mon propre truc et les gens l’ont transformé en autre chose.

« Ils (ses coéquipiers anglais) ont dit qu’ils l’avaient aimé, donc c’est positif. Tout a été positif, ce qui m’a surpris.

La préparation de l’Angleterre à l’Euro 2020 a été caractérisée autant par la politique que par la tactique, au milieu d’une dispute sur les fans huant les joueurs pour s’être mis à genoux avant les matchs d’échauffement contre l’Autriche et la Roumanie.

Le patron de Three Lions, Southgate, a écrit cette semaine une lettre ouverte schmaltzy aux supporters disant qu’il pensait que les joueurs ne devraient jamais simplement « s’en tenir au football. »

« Nos joueurs sont des modèles. Et, au-delà des limites du terrain, nous devons reconnaître l’impact qu’ils peuvent avoir sur la société », a écrit l’ancien défenseur de 50 ans.

«Nous devons leur donner la confiance nécessaire pour défendre leurs coéquipiers et les choses qui comptent pour eux en tant que personnes.

« Je n’ai jamais cru que nous devions nous en tenir au football. »

Sur le terrain, l’Angleterre a été décevante lors de ses deux matchs d’échauffement, bien que les deux se soient déroulés sans un éventail de talents après que des stars de Manchester City et de Chelsea aient rejoint le camp tardivement après leurs efforts en Ligue des champions.

Les fans se demandent encore ce que Southgate a en tête pour sa formation de départ contre la Croatie dimanche, mais Foden en forme est très désireux de figurer et semble jouer un grand rôle dans les ambitions de son pays cet été.