Worsque je rencontre James O’Brien, quelques semaines seulement avant la sortie de son nouveau livre, How They Broke Britain. C’est un récit accablant de la façon dont le pays s’est retrouvé dans le désordre actuel, et des personnages qu’il tient pour les plus responsables – Rupert Murdoch, Jeremy Corbyn et Andrew Neil font partie de ceux qui ont leur propre chapitre. Tout comme Liz Truss, dont le poste de Premier ministre qui a ravagé l’économie et qui a ravagé l’économie est considéré comme la conclusion inévitable d’une pollution de nos écosystèmes politiques et médiatiques par des mensonges et de la corruption pendant des années.

C’est une fin intéressante, mais O’Brien craint d’avoir sauté le pas. Nous parlons de la conférence du parti conservateur et, compte tenu des nouvelles franchement loufoques qui en découlent, Nigel Farage rejoindra-t-il les conservateurs ? Liz Truss pourrait-elle être la chef des conservateurs encore? – il se demande si nous n’avons pas encore atteint le point le plus bas de cette sombre période politique. Doit-il encore l’écrire ?

« Il y a 50 % de moi qui pense que je devrais le faire parce que ce genre de choses va droit au cœur du problème », dit-il. « Mais une autre partie de moi pense que c’est parfait, parce que j’explore des thèmes comme la « farageification » du parti conservateur et la pop Farage dansant avec Priti Patel. Je ne pourrais pas vraiment demander une preuve plus convaincante de ma thèse.

Entretien d’O’Brien avec Nigel Farage (au-dessus de) était une masterclass sur la façon de démanteler une fausse personnalité. Photographie : Sébastien Bozon/AFP/Getty Images

Portant une casquette de baseball et des baskets, O’Brien est silencieux et a l’air un peu étourdi pendant que nous attendons le café préalable à l’entretien. Il revient tout droit de son émission, trois heures de discussions radio frénétiques sur LBC, qui « peuvent être fatigantes », avoue-t-il. Assez incroyablement, il fait cela depuis près de 20 ans, même si de nombreux auditeurs n’ont commencé à y prêter attention qu’à l’approche du Brexit, époque à laquelle O’Brien est devenu un nom connu.

Durant cette période tumultueuse, son émission est devenue une oasis de bon sens pour de nombreuses personnes de la gauche qui vote pour le maintien du vote – voici quelqu’un, souvent la tête dans les mains, soulignant les dommages que nous étions sur le point de nous infliger, d’une manière que d’autres médias les médias semblaient bizarrement avoir peur de le faire. Son entretien médico-légal de 2014 avec un Farage clairement non préparé, c’était une masterclass sur la façon de démanteler un faux personnage en moins de 20 minutes. «Je suis remercié partout et les gens peuvent devenir émus», dit O’Brien. «Parfois, ils disent: ‘Votre émission était le seul endroit où ce que je pouvais considérer comme la réalité était décrit avec précision.’ Et c’est ce que j’ai essayé de faire dans le livre.

C’est peut-être l’espresso qui réconforte O’Brien aujourd’hui, mais j’ai l’impression que c’est l’allumage de mon dictaphone. Il adore parler et il est incroyablement doué pour cela – il peut être incisif, explorateur, accablant, vif d’esprit, empathique et réconfortant en l’espace d’une heure de son émission. Il peut aussi se montrer, de manière moins positive, un peu suffisant et pompeux par moments, notamment il y a quelques années où il prenait un grand plaisir à démonter sans cesse les arguments fragiles du public qui venait à son émission. Il s’agit d’un homme qui a écrit un jour un livre, publié avec son visage sur la couverture, intitulé Comment avoir raison.

Certes, O’Brien n’est pas sans critiques. À droite, des gens comme Dominic Raab font valoir qu’il est un brandon dangereusement gauchiste. Certains à gauche le considèrent comme rien de plus qu’un conservateur habillé de gauche. En réalité, il siège assez au centre, un « adulte » louant Starmer et aimé par les électeurs restants. #Foule FBPE (FollowBackProEU), décrit par un de mes amis comme « le papa centriste par excellence ». Il penche à gauche sur de nombreuses questions, mais a tendance à tergiverser lorsque les choses se compliquent : peu après notre entretien, la situation à Gaza éclate et O’Brien se demande à l’antenne si Israël devrait ou non se conformer au droit international.

O’Brien inspire peut-être la colère, mais ces jours-ci, il est moins combatif – le résultat, dit-il, de sa thérapie pour la colère qu’il portait avec lui (« Cela m’a aidé à comprendre pourquoi j’avais vécu ma vie les poings levés). »). Il écoute plus qu’il ne se bat et, par conséquent, en apprend davantage sur l’expérience de personnes qui admettent être « tombées » dans le piège des fausses promesses du parti conservateur. “Quand ils ont la gentillesse de vous dire que vous les avez aidés à changer d’avis, vous ressentez presque une sorte de responsabilité d’essayer d’expliquer ce qui se passe de manière invisible”, dit-il à propos de son livre.

« Idéalement, plus il y aura de compréhension, moins il y aura de colère incohérente »… O’Brien de LBC.

Compte tenu des crises et des scandales sans fin qui ont eu lieu au cours des cinq dernières années, il est facile d’oublier certains des comportements sordides qui ont eu lieu. Comment ils ont brisé la Grande-Bretagne semble donc être un document utile à avoir – la voix cinglante d’O’Brien fournit un compte rendu complet des actions et des déclarations égoïstes de ceux qui ont détenu le pouvoir en Grande-Bretagne.

« Il était important de le mettre sur papier le plus tôt possible, car la vitesse à laquelle les choses sont passées sous silence et oubliées est supersonique », explique O’Brien. «Il y aura beaucoup de gens qui, sur une page sur deux, diront ‘Oh, putain.’ Je le savais à moitié, mais je ne le savais pas que du tout.'”

Ce sont à ces personnes que le livre s’adresse principalement – ​​non pas aux anoraks de Westminster, mais aux curieux de politique qui réalisent que quelque chose ne va vraiment pas dans ce pays, mais qui n’ont pas encore complètement fait le point. “Quelque chose est brisé en Grande-Bretagne, et c’est la relation fondamentale avec la vérité objective”, dit O’Brien. “J’espère donc que ce livre deviendra une sorte de pierre de Rosette, ou au moins une boussole pour naviguer dans les océans de conneries.”

Bien sûr, revivre tout ce désastre peut être assez déprimant. Comme l’émission d’O’Brien, si vous écoutez trop souvent (« Vous ne pouvez pas écouter trop souvent ! » proteste-t-il), vous pouvez vous sentir irrité mais impuissant. « Eh bien, ce n’est pas une solution. Ce n’est pas une prescription», admet-il. Mais il espère que si les gens voient comment la corruption fonctionne en coulisses, alors la colère sera plus facile à gérer. « Vous pouvez être en colère contre une déclaration dégoûtante d’un ministre de l’Intérieur au sujet des réfugiés. Mais si on y voit l’aboutissement d’un processus, je pense que la colère se dissipe. Idéalement, plus il y aura de compréhension, moins il y aura de colère incohérente.

O’Brien à propos de Jeremy Corbyn : “En 2019, je savais que le Brexit était une cause perdue, en grande partie à cause de ses défauts personnels et de ses antécédents.” Photographie : Oli Scarff/AFP/Getty Images

Il y a cependant des critiques à l’égard d’O’Brien qui n’ont pas de temps pour sa colère. Ils soulignent que lorsque Jeremy Corbyn est arrivé, un homme politique proposant un changement radical et un ensemble de politiques très alignées sur celles d’O’Brien, il l’a rapidement déclaré inéligible. O’Brien pense que ces critiques sont exagérées. La grande majorité de ses émissions de radio tournaient autour de « l’horreur de Boris Johnson », dit-il. De plus, il a en fait voté pour le parti travailliste de Corbyn en 2017 et 2019, bien que principalement parce qu’il appréciait la députée de sa propre circonscription (Brentford et Ruth Cadbury d’Isleworth) et espérait que Keir Starmer – alors secrétaire fantôme pour la sortie de l’UE – pourrait aider à empêcher un Brexit cataclysmique. « Mais, en 2019, je savais que c’était une cause perdue, en grande partie à cause de [Corbyn’s] défauts personnels et à ses antécédents. Et aussi parce que je suis un animateur téléphonique et que des gens m’appelaient tous les jours pour me dire ce qu’ils pensaient de la politique. J’ai probablement été la personne la moins surprise en Grande-Bretagne lorsque des recherches ont montré qu’il était la principale raison pour laquelle les gens ne votaient pas pour le parti travailliste.»

C’est un peu frustrant de lire le chapitre d’O’Brien sur l’influence pernicieuse de Murdoch – dans lequel il déplore que même Tony Blair et Gordon Brown se sentent obligés d’apaiser le magnat des médias. Corbyn a sûrement été le premier chef d’un parti traditionnel à fuir la presse de Murdoch et à tenter de parler aux électeurs via d’autres plateformes ?

À propos de Rupert Murdoch : « Vous devez l’affronter. » Photographie : Dan Kitwood/Getty Images

“Eh bien, vous devez affronter Murdoch”, dit-il. « Ils ne se sont battus avec personne. Ils se contentaient de se féliciter mutuellement pour la pureté de leur idéologie. Ils auraient pu s’en prendre au Mail. Ed Miliband l’a fait !

Eh bien, oui, et nous savons tous ce qui s’est passé là-bas.

O’Brien lui-même a entrepris ce que l’on pourrait appeler un voyage politique. Né d’une mère célibataire adolescente, il a été adopté à l’âge de 28 jours et élevé par des parents aimants à Kidderminster. Il n’aimait pas l’école – il a été battu par un ancien directeur et a développé le don du bavardage afin d’éviter les bagarres avec d’autres enfants – et dit qu’au moment où il s’est inscrit à la London School of Economics, il n’était tout simplement pas très politiquement engagé. engagé du tout. Lorsqu’il s’est retrouvé à la radio, on pouvait le trouver épousant des opinions qui le font grincer des dents maintenant. « J’aurais soutenu que nous avions besoin d’enseignants plus stricts. J’étais horrible à propos de l’obésité, très stupide à propos de choses comme ça.

Sur le vote pour Boris Johnson : “Je n’y prêtais tout simplement pas attention.” Photographie : Matt Dunham/AP

En 2008, O’Brien a voté pour que Boris Johnson devienne maire conservateur de Londres. «Je n’y prêtais tout simplement pas attention», admet-il. Il apprécie la proposition d’une amnistie pour les immigrés illégaux. “Ken Livingstone semblait s’éloigner un peu du fond, et Johnson semblait être un personnage affable et plein d’entrain.”

De plus, dit-il, « personne n’avait fait ce que je fais aujourd’hui dans un livre à ce moment-là de l’histoire ». S’il est peut-être vrai qu’il n’existait pas de livres consacrés aux échecs de Johnson à cette époque (contrairement à ceux qui jonchent aujourd’hui les étagères des librairies), il y avait suffisamment de preuves documentées démontrant qu’il n’était pas apte à occuper ce poste. Même en 2008, beaucoup d’entre nous étaient aussi incrédules à l’idée de voter pour Johnson qu’il l’était à l’idée de voter pour le Brexit. Comment est-ce arrivé?

« Ce n’était pas comme si j’étais entré dans cet isoloir en disant : « Ouais, Boris ! » », dit-il. “Je suis entré dans cet isoloir, probablement 52/48, et j’ai fait fausse route.” Il sourit à cela – un sourire incroyablement espiègle…