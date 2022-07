J’étais furieux après que ma prothèse ait été retirée de la campagne de positivité corporelle lorsqu’ils ont pris une photo sans consentement

Un modèle BRIT a été laissé furieux après que sa prothèse ait été retirée d’une campagne de positivité corporelle et que sa photo ait été prise sans son consentement.

Sian Green-Lord a déclaré que cette décision était « au-delà du mal » et l’avait laissée « tremblante de rage ».

Un modèle britannique de positivité corporelle a déclaré que sa photo avait été prise sans consentement et aérographiée pour cacher sa jambe prothétique Crédit : Le ministère de l’Égalité

Sian Green-Lord, basé à Leicester, a déclaré que le montage était “au-delà du faux” Crédit : Instagram

Le ministère espagnol de l’Égalité a récemment publié une annonce montrant cinq femmes d’âges, de formes et de tailles différents se relaxant sur une plage et l’intitulait : “L’été est aussi à nous”.

Sian – une mère d’un enfant et conférencière motivatrice – a partagé sa déception dans une vidéo Instagram.

Elle a déclaré: “Je ne sais même pas comment expliquer la quantité de colère que je ressens en ce moment.

“Un de mes amis vient d’être porté à mon attention sur le fait que le gouvernement espagnol utilise mon image pour une campagne de positivité corporelle, mais ils ont supprimé ma jambe prothétique.

“Je tremble littéralement. Je suis tellement en colère.”

Le modèle de positivité corporelle basé à Leicester a ajouté: “Il y a une chose qui utilise mon image sans ma permission. Mais il y a une autre chose qui modifie mon corps.

“Mon corps, avec ma jambe prothétique. Oh mon Dieu, je tremble. Je ne sais littéralement même pas quoi dire, mais c’est au-delà du mal.”

Sian s’est fait amputer la jambe à l’âge de 24 ans après avoir été renversée par un taxi alors qu’elle était en vacances à New York.

Elle mangeait un hot-dog avec un copain quand le taxi jaune est monté sur le trottoir et l’a percutée.

Cela survient alors que deux autres femmes qui ont participé à la campagne ont déclaré que leurs images avaient été prises sans autorisation.

Nyome Nicholas-Williams, 30 ans, est vue en bikini doré sur l’image.

Elle a déclaré que la photo avait été prise sur sa page Instagram et modifiée sans son consentement.

Elle a déclaré au Metro: “C’est juste un rappel qu’en tant que femme noire, mon corps est toujours surveillé et en tant que femmes en général, nos corps ne sont toujours pas les nôtres.”

Elle a déclaré que l’artiste à l’origine de la campagne avait depuis été en contact et lui avait proposé de la payer – mais qu’elle n’avait pas encore entendu parler du gouvernement espagnol.

Raissa Galvão, une mannequin brésilienne, affirme également que son image a été entaillée.

La campagne a été lancée plus tôt ce mois-ci par le ministère et l’Institut de la femme.

Il était destiné à lutter contre “la grossophobie, la haine et la remise en cause des instances non normatives”, a indiqué l’Institut la semaine dernière.

Arte Mapache, qui a conçu l’affiche, s’est depuis excusée sur Twitter et a déclaré qu’elle paierait les modèles impliqués.

Le Sun en ligne avait contacté le ministère de l’Égalité pour commentaires.