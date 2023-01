J’étais furieux après avoir trouvé un supplément «arnaque» sur la facture du café en plus de mon petit-déjeuner de 16 £, mais cela divise l’opinion

Un DINER a été choqué après avoir trouvé un lourd supplément ajouté à leur facture de café en plus de leur petit-déjeuner de 16 £.

Le gourmand furieux a divisé les opinions en ligne après avoir révélé que le coût de son brunch avait été augmenté en choisissant simplement de brouiller leurs œufs.

Le restaurant est resté furieux après avoir découvert que le café avait glissé un supplément pour les œufs brouillés Crédit : Reddit

Dans un fil Reddit détaillant leur rage, ils ont expliqué qu’ils avaient visité un café à Adélaïde, en Australie, pour leur premier repas de la journée.

Le client affamé regardait le menu complet lorsqu’il a repéré le petit-déjeuner «Whole Hog» pour 27,90 $.

Mais en lisant la répartition des articles inclus dans le brunch coûteux, ils ont réalisé que le café avait glissé un supplément sournois.

Le plat à 27,90 $ comprend du bacon, du chorizo, des champignons, des tomates cerises, des pommes de terre rissolées, des fèves au lard et du pain turc grillé, ainsi que l’œuf au choix du client.

Pourtant, malgré l’offre d’œufs comme vous le souhaitez, le restaurant avait ajouté une dépense de 2 $ pour les clients qui les voulaient brouillés.

Le client s’est retrouvé avec un mauvais goût dans la bouche après avoir découvert le coût supplémentaire “par portion”.

Ils ont décidé de porter leur dilemme culinaire devant le tribunal de l’opinion publique après s’être sentis indignés par la règle du barmy.

Le post de Reddit disait: “Pourquoi suis-je facturé 2 $ pour que mes œufs soient brouillés par opposition à d’autres méthodes?”

Cela porterait la facture totale du restaurant à 29,90 $, pour avoir simplement préféré les œufs brouillés aux œufs pochés ou frits.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient en émoi face à la majoration bizarre, la qualifiant d'”arnaque” – mais certains n’étaient pas opposés à payer les frais de 2 $.

L’un d’eux a déclaré: “C’est juste vraiment désagréable, malhonnête et collant.

“Certainement pas comment je ferais des affaires. Nous avons besoin de moins de ces pratiques commerciales minables dans le monde.”

Un autre a fulminé: “Qu’est-ce que c’est, c’est déjà extrêmement cher comme c’est le cas pour un gros petit déjeuner.”

Et un troisième a écrit: “Les restaurants deviennent de plus en plus chers, semble-t-il.”

Mais d’autres ont défendu les frais supplémentaires du café pour les œufs brouillés, affirmant que de nombreux restaurants ont cessé de les proposer car cela “ralentit la ligne”.

L’un d’eux a écrit: “Le travail supplémentaire et l’endroit où je travaille le font.

“Pour les œufs pochés, ils peuvent garder une casserole d’eau chaude et bouillante. Pour les œufs au plat et brouillés, ils doivent laver la casserole à chaque fois.

“Le supplément de 2 $ est probablement plus dissuasif pour faciliter les choses pour la cuisine que pour payer le travail supplémentaire de la cuisine.”

Un deuxième a déclaré: “C’est assez courant sur de nombreux menus de petit-déjeuner à Adélaïde. Beaucoup d’endroits n’offrent même pas d’œufs brouillés car cela ralentit la file d’attente.”

Et un troisième a ajouté: “Ingrédients et main-d’œuvre supplémentaires nécessaires.”

Le Redditor a ensuite mis à jour les utilisateurs désireux de savoir pourquoi ils avaient choisi de dîner dans un café aussi coûteux.

Ils ont expliqué: “Ouais, je sais que c’est très cher.

“Probablement la dernière fois que j’y vais. Mais c’est vraiment de la bonne nourriture et du café malgré le prix.

“Et j’avais vraiment faim d’un gros petit déjeuner ce matin alors j’ai cédé.”

Ils ont affirmé que la surtaxe était “certainement une nouvelle chose qu’ils ont introduite” car ils ne l’avaient jamais remarqué auparavant.