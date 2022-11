J’étais furieux après avoir été refoulé du service au volant de McDonald’s – c’est scandaleux et d’autres sont d’accord

DEUX retraités sont devenus furieux après avoir été refoulés d’un service au volant McDonald’s – ils disent que c’est scandaleux et d’autres sont d’accord.

Karen Moseley, 67 ans, et Dian Rawlinson, 71 ans, disent qu’elles visitent régulièrement leurs Maccies locales pour un cheeseburger et n’ont aucun problème à commander via le service au volant sur leurs scooters de mobilité.

Dian Rawlinson et son amie Karen Moseley n’ont jamais eu de problème pour commander via le service au volant de McDonald’s sur leur scooter de mobilité – jusqu’à cette semaine Crédit : MEN Media

Mais, le couple affirme qu’ils ont été refoulés d’un autre Lincoln McDonald’s et ont dû attendre à l’extérieur pour être servis car ils n’étaient pas autorisés à « conduire ».

Les femmes affirment avoir été choquées lorsque le responsable leur a dit que les personnes en scooter de mobilité ne pouvaient pas être servies en raison de la police d’assurance du géant de la restauration rapide.

Karen a déclaré: “Ils n’auraient pas dû faire ça. Juste parce que je suis handicapée en fauteuil roulant.

“Je me sentais vraiment bouleversé par tout cela. J’ai une plaque d’immatriculation sur le devant de la mienne. Tout est enregistré.”

Le couple s’offre souvent un cheeseburger, pour “se tapir l’estomac” avant de prendre des médicaments, en passant par le service au volant.

Mais, ils ne pouvaient pas croire ce qui s’est déroulé mercredi.

Karen a dit qu’ils avaient dû attendre dehors parce qu’ils ne pouvaient pas entrer leurs scooters à l’intérieur du restaurant et avaient du mal à marcher.

Elle a dit que quelqu’un est sorti pour prendre leur commande et qu’au moment où elle leur a été remise, il faisait “froid”.

L’homme de 67 ans a déclaré: “Nous avons attendu sur le parking et un homme est finalement sorti pour prendre notre commande et l’a apportée.

“Je me suis senti humilié.”

Dian a ajouté: “J’étais bouleversée et blessée. J’avais l’impression d’être victime de discrimination à cause de mon âge.

“J’ai 71 ans et j’ai eu un accident vasculaire cérébral. C’est pourquoi j’ai parfois du mal à me tenir debout et à marcher.”

Les dames disent qu’elles se sont plaintes au McDonald’s, car elles ne comprenaient pas pourquoi l’utilisation du service au volant était un problème dans un joint, mais pas dans l’autre.

The Sun Online a contacté McDonald’s pour un commentaire.

