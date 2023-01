J’étais finaliste sur l’apprenti – le calendrier de tournage brutal de la BBC et les tâches exténuantes m’ont laissé en larmes

UNE ANCIENNE candidate apprentie s’est ouverte sur le calendrier de tournage intense et les tâches exténuantes – y compris des interviews «brutales» consécutives de six heures qui l’ont laissée en larmes.

L’ambitieuse Camilla Ainsworth, 27 ans, a participé à l’émission emblématique de la BBC en 2018 à seulement 22 ans et a terminé son passage en tant que finaliste.

Pennsylvanie

Camilla a été finaliste derrière le propriétaire de la marque de maillots de bain Sian Gabbidon dans la série 2018[/caption]

L’une des plus jeunes de The Apprentice, elle a impressionné les experts de l’industrie avec sa marque de lait de noix – ratant de peu la première place du propriétaire de la marque de maillots de bain Sian Gabbidon.

Avant la nouvelle série – qui commence ce soir – Camilla a déclaré qu’elle n’avait “aucun regret” d’avoir participé à l’émission, mais a averti que ce n’était pas une promenade de santé.

Elle a révélé qu’il n’y avait pas d’assistance en coulisses pour les candidats – et que l’émission est “tellement plus difficile qu’il n’y paraît”.

Elle a rappelé de longues journées et des départs à 3 heures du matin et après seulement quatre heures de sommeil, ainsi que les étapes d’entretien “brutales” qui ont laissé les candidats en larmes.

En savoir plus sur l’apprenti IL SIGNIFIE AFFAIRES Dans la vie de la star de The Apprentice, Tim Campbell oh ! Alan Sugar se querelle avec Gordon Ramsay alors qu’il l’accuse d’avoir “arnaqué” The Apprentice

Camilla, qui travaille maintenant comme consultante en affaires, de Deansgate, Manchester, a déclaré: «Je voulais participer à l’émission parce que j’ai toujours été une téléspectatrice passionnée.

« J’ai vite découvert que c’est une machine bien huilée. C’est un spectacle pas comme les autres.

“Tout ce que vous voyez dans la série est réel – même les premiers départs. Vous ne dormez que trois à cinq heures par nuit.

« La salle de réunion ne ressemble à aucune atmosphère que vous ne rencontrerez jamais. Cela dure des heures et personne n’est autorisé à parler à son tour.

“La partie la plus difficile a été le processus d’entretien – six heures passées sur le gril dans des entretiens consécutifs.

“C’était brutal. Nous avons tous été déchirés, je pense que chacun de nous a pleuré.

“Mais je n’ai aucun regret d’avoir participé à la série, ni quoi que ce soit que j’y ai fait. C’était la plus difficile, mais l’une des meilleures choses que j’aie jamais faites.

Camilla a déclaré que le programme était difficile avant même de s’y mettre – avec un processus brutal de sélection des candidats.

Elle a rappelé “cinq ou six étapes différentes” du processus de candidature, y compris des tests d’alphabétisation et psychologiques.

Une fois dans l’émission, cela n’a fait que devenir plus difficile – comme elle l’a dit en entrant dans la maison, les téléphones des candidats ont été emportés.

Elle a dit : « Vous êtes dans une bulle, complètement séparé du monde extérieur.

“Les gens disent ‘pourquoi ne cherchez-vous pas simplement des choses sur Google ?’ mais vous n’avez accès à rien de ce genre – vous n’avez même pas le moyen de lire l’heure.

Camilla a expliqué que la vie en tant que candidate n’est pas un jeu d’enfant, même en dehors de la salle du conseil d’administration – car leurs journées n’ont «pas de structure établie».

Elle a révélé qu’elle dormirait en moyenne quatre heures par nuit, couplée à de longues journées et à des tâches difficiles.

Elle a déclaré: «Vous vous couchez souvent très tard et vous ne savez pas à quelle heure vous serez réveillé.

“Vous vous réveillez avec des caméras dans votre visage – ce n’est pas non plus un début de journée très paisible.”

Elle a ajouté: “J’ai aussi une très mauvaise vue, donc je me suis toujours réveillée confuse avant d’avoir la chance de mettre mes contacts.”

Mais elle a dit qu’entrer dans la salle de réunion était le plus grand défi et a été un choc pour elle à cause de la difficulté réelle.

Contrairement à ce qu’il semble dans la série, les candidats passent très peu de temps dans une pièce avec l’emblématique magnat des affaires Lord Sugar.

Camilla a déclaré que les candidats “ne sont pas assis à discuter avec lui” en dehors du tournage – et qu’il est séparé d’eux.

“Vous ne le voyez que deux fois par tâche – la présenter, et encore une fois dans la salle de réunion”, a-t-elle déclaré.

“Lui et ses conseillers ont des conversations entre eux mais pas avec les candidats.”

Elle a dit que l’expérience de la salle de conférence est « pétrifiante » au début – et peut « durer des heures ».

« C’est tellement pire qu’il n’y paraît à l’écran. Comme aucune autre atmosphère que vous ne rencontrerez jamais », a déclaré Camilla.

“Personne n’est autorisé à parler, donc vous mijotez dans vos propres pensées en vous demandant ce qui va être évoqué.

“Vous commencez à vous habituer à chaque nano-détail exploré, mais c’est toujours fatiguant mentalement et physiquement.”

Camilla a révélé que la partie la plus difficile de toute l’expérience était la semaine des entretiens – qui voit les derniers candidats grillés sur leurs propres plans d’affaires.

Elle se souvient de “cinq ou six heures” d’interviews consécutives – et c’était une journée qui “a rendu tout le reste facile en comparaison”.

Elle a déclaré: «Chacun d’entre nous a pleuré ce jour-là. Nous étions tous déchirés.

« C’est la plus intense qu’une interview puisse jamais être – vous êtes grillé pendant des heures.

“C’était vraiment bien d’avoir des perspectives différentes, mais c’est brutal.”

Mais malgré les tâches exténuantes et les interviews, Camilla s’est qualifiée pour la finale – et s’est assurée une place de deuxième.

Elle a déclaré : « Je me suis fixé comme objectif d’atteindre la finale et j’ai pris beaucoup de risques pour y arriver.

“Je me sentais tellement bouleversé d’apprendre que j’étais dans les cinq derniers – c’était capital.

“Même tout ce temps plus tard, nous sommes tous dans une discussion de groupe WhatsApp et nous sommes tous de très bons amis parce que presque personne ne peut se rapporter à ce que nous avons vécu, sauf les uns les autres.”

Après avoir transmis les rênes de son entreprise laitière, Mylk Plus, elle vit et travaille maintenant à Manchester en tant que consultante en affaires.

Elle sent que les opportunités qu’elle a eues en participant à l’émission lui ont permis d’ouvrir cette voie – car elle a maintenant son “appartement de rêve et sa voiture de rêve”.

Bien qu’elle ait raté de peu la première place de The Apprentice, elle a déclaré qu’elle n’avait “aucun regret” d’avoir participé à l’émission et des décisions qu’elle avait prises pendant celle-ci.

Elle a déclaré: “Tout ce que j’ai fait dans l’émission, je peux le justifier.

« Je ne suis pas une personne qui s’attarde sur le passé ou qui regrette des choses.

« Participer à The Apprentice est l’une des meilleures choses que j’ai jamais faites.

Instagram

Camilla avait sa propre entreprise de lait de noix[/caption] Social

Elle est maintenant consultante en affaires à Manchester[/caption]

L’apprenti commence ce soir à 21h sur BBC One.