J’étais fier de travailler dans le pétrole et le gaz. Mais avec les licenciements et les réductions de salaire, tout ce qui m’importait, c’était mon équipage

Cette chronique à la première personne est écrite par Dave Mackenzie qui travaillait comme soudeur à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

Je me tenais dans la baie 5 dans un atelier de soudure sombre et enfumé dans un parc industriel sans âme à Calgary. Ce qui était autrefois un espace de travail propre, ordonné et bien équipé était désormais un gâchis.

Des dessins d’ingénieurs étaient éparpillés partout. Les listes de coupe manquaient, les outils cassés s’accumulaient et l’équipe précédente avait réussi à construire une partie d’une structure de traitement du gaz à l’envers.

“Que sommes-nous Faire ici ?” pensai-je.

C’était l’hiver dernier. Je faisais ce travail depuis près d’une décennie et je n’avais jamais vu le moral aussi bas.

Les équipes de soudage que j’ai supervisées font partie intégrante mais invisible du secteur pétrolier et gazier, la plus grande industrie de l’Alberta. Travaillant nuits et jours dans la périphérie de Calgary, nous fabriquons des structures massives pour des champs de pétrole et de gaz éloignés – environ 35 mètres de long et pesant plus de 100 tonnes.

C’est une industrie très décriée. Après des années d’austérité, réductions d’impôts du gouvernement et la hausse des prix de l’énergie nous avait finalement redonné espoir. Mais contrairement aux booms précédents, cette fois il n’y a pas beaucoup de nouveaux investissements .

L’un des collègues de Dave Mackenzie utilise une torche de soudage à l’atelier. (Dave Mackenzie)

Sans travail régulier, les ateliers de soudure avaient réduit leurs effectifs et réduit les salaires de ceux qui restaient. Lorsque de gros travaux arrivaient, les ateliers faisaient venir des soudeurs de la même manière qu’ils faisaient venir de l’acier et des électrodes de soudage.

Alors laissez-les partir. Mais il s’agissait de personnes, pas de consommables.

C’est pourquoi j’ai gardé mes objectifs modestes. Protégez mon équipage, maintenez la qualité du travail et accomplissez ce que nous pouvions dans notre quart de travail – dans cet ordre. Aujourd’hui, il était évident que nous n’allions pas respecter nos délais.

Soudain, j’ai entendu quelqu’un crier : « Homme à terre ! Homme à terre !

Mon cœur a raté un battement. J’étais parti, courant dans la direction de cette voix.

J’ai tourné le coin dans la baie 6, passé Hermingildo, qui manœuvrait une poutre en I en place avec le pont roulant.

J’ai fait une embardée vers la droite, j’ai escaladé un tas de cornières lâches et j’ai coupé jusqu’à la travée 7.

Plié de douleur sur le sol du patin de la pompe se trouvait Russ. Il avait bien plus de 60 ans, avait des cheveux gris bouclés et un sourire de joueur de hockey. Il avait servi en Bosnie avec les Forces canadiennes et avait travaillé pendant des années comme soudeur de nuit avant d’être transféré dans mon équipage. J’ai aimé cet habitant du Cap-Breton dès le début.

Russ tenait son genou gauche. Sa jambe inférieure était grotesquement mal alignée.

« Russ ! Que s’est-il passé ?

Pas de réponses.

J’ai regardé Lauren qui était en haut d’une échelle à proximité. Plus tôt ce quart de travail, elle avait vu que Russ avait mal et avait proposé de changer de travail. Mais “c’est un vieux Caper têtu”, a-t-elle déclaré.

Originaire de Sydney Forks, en Nouvelle-Écosse, Laurn avait son propre entêtement. Face à des tâches ingrates, à la fois dures et ennuyeuses (la pire combinaison dans un atelier de soudure), elle les attaquait avec une détermination que je ne pouvais qu’envier.

Russ se tordait de douleur. Je suis tombé à genoux, prêt à donner les premiers soins. Il m’a fait signe de partir.

Deux membres d’équipage d’une équipe de soudage travaillent sur une grande structure métallique. (Dave Mackenzie)

Le reste de l’équipage se rassembla.

Tomo était là, un chef d’équipe qui était toujours là en cas de besoin – comme le moment où les tuyaux d’oxyacétylène ont pris feu, brûlant juste à côté de bouteilles de gaz à haute pression. Son cri nous a sauvés du désastre ce jour-là.

Nicole était là aussi. L’une des rares Calgariennes nées et élevées de l’équipe, elle s’est classée quatrième au concours de soudage de Compétences Canada alors qu’elle était à l’école secondaire Notre Dame. Mais trois licenciements au cours de ses cinq premières années en tant que soudeuse l’ont aigrie sur l’industrie.

Russ a essayé de nous rassurer. “Je vais bien”, a-t-il dit.

J’avais des doutes.

“Passez-moi ce fardage,” dit-il en serrant les dents.

Un morceau de bois de quatre par quatre, aussi long que sa jambe et tout aussi lourd, fut glissé vers lui par un membre de l’équipage. Il la plaça à côté de son genou mal aligné et leva le poing.

Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Le fardage était l’enclume et le poing de Russ était le marteau. Il s’est écrasé le genou entre les deux.

J’ai sursauté sous le choc. Je pense que nous l’avons tous fait.

La jambe était à nouveau miraculeusement droite. Russ était de retour sur ses pieds, souriant, désolé.

Il devait subir une opération de remplacement d’une semaine à l’autre, a-t-il dit à tout le monde, et parfois son genou sortait. Il n’y a rien d’autre à faire que de le marteler et de continuer. Il nous a assuré qu’il allait bien, a pris son casque de soudeur et s’est remis au travail.

Soulagé, le reste de l’équipage s’éloigna. Alors que je retournais à la baie 5 pour comprendre comment couper cette structure à l’envers, j’ai pensé à qui nous étions et à ce que nous faisions là-bas.

Cet équipage venait de partout dans le monde et de tous les coins du Canada. Certains avaient choisi la soudure dès la sortie du lycée, mais la plupart, comme moi, y étaient tombés par hasard. Il y avait un ingénieur de l’Inde dont les titres de compétences n’étaient pas reconnus au Canada et une autre personne qui avait été conducteur de char patrouillant dans la zone démilitarisée pendant son service militaire coréen. Hermingildo semblait avoir fait tous les travaux à sa disposition depuis son immigration des Philippines, du repassage de pantalons pour une entreprise de mode à la conduite de taxis.

Le soudage pour le pétrole et le gaz est un travail sale et quelque peu dangereux. C’est dur pour notre corps. J’ai eu l’impression que la plupart d’entre nous étaient d’accord avec ça. Nous avons choisi ce métier et cette industrie parce qu’à une époque, c’était quelque chose dont on pouvait être fier et une façon d’aller de l’avant. Ces jours-ci, on a l’impression que ce n’est plus le cas.

Dave Mackenzie avec son casque de soudeur dans sa nouvelle boutique — une salle de classe de lycée. (Dave Mackenzie)

J’ai quitté cet équipage plus tôt cette année. J’enseigne maintenant aux lycéens comment souder, en croyant et en espérant qu’il y aura toujours un besoin de artisans qualifiés — sinon dans le pétrole et le gaz, alors ailleurs.

Mais je pense souvent à cet équipage. Tous sauf deux ont finalement été licenciés ou ont démissionné de leur propre gré. Je me demande si, comme le genou cassé de Russ, nous n’étions pas tous un peu cassés, accrochés du mieux que nous pouvions.

