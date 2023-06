J’étais enseignant jusqu’aux dernières pièces de mon sac à main et je faisais face à une expulsion par mon propriétaire maintenant je gagne 60 000 £ par mois

Une ANCIENNE enseignante qui n’avait plus que quelques pièces de monnaie dans son sac à main et qui risquait d’être expulsée par son propriétaire a raconté comment elle a changé sa vie et gagne maintenant jusqu’à 60 000 £ par mois.

Louise Roberts, 40 ans, a raconté comment les fermetures de 2020 l’ont laissée dans une spirale descendante qui l’a laissée presque sans le sou – rappelant comment elle a été laissée en larmes par sa situation.

Louise Roberts a raconté comment elle s’était remise de la ruine en utilisant OnlyFans

La blonde célibataire a lancé OnlyFans en 2021 et a fait cinq chiffres au cours de ses deux premiers mois Crédit : Louise Roberts

Louise a partagé un cliché de son sac à main avant de lancer OnlyFans et a déclaré qu’elle n’avait que suffisamment d’argent pour acheter un poulet rôti pour lui durer une semaine. Crédit : Louise Roberts

Mais alors qu’elle était au bord de la ruine, elle a décidé de reprendre le contrôle – en créant un compte OnlyFans, rassemblant rapidement des légions de fans dévoués.

Et elle n’a pas regardé en arrière depuis – même lorsqu’elle se souvient des jours sombres alors qu’elle pleurait au volant de sa Fiat 500.

« À un moment donné, j’avais assez d’argent dans mon sac pour payer un poulet rôti pendant une semaine », a-t-elle déclaré à The Sun Online.

Louise a pris une photo de son petit sac à main en cuir qui ne contenait qu’une douzaine de pièces et elle a pleuré sur ce qu’elle faisait de sa vie.

« C’était mon genre de moment le plus bas, et j’ai pensé plutôt que de pleurer, je vais prendre des photos à ce moment-là parce qu’un jour ça fera une histoire épique quand je la renverserai », a déclaré Louise, d’Essex.

Après avoir quitté son ex-mari, ses animaux de compagnie et sa maison, Louise a pris sa petite voiture et est partie en voyage pour retrouver sa liberté.

Et maintenant, elle dit qu’elle se sent « plus puissante » et « plus sexy » que jamais.

Elle a lancé ses OnlyFans en janvier 2021 et risquait d’être expulsée de son appartement en mai – mais rien n’aurait pu la préparer à des fortunes qui étaient sur le point de commencer à arriver.

Louise a déclaré à The Sun Online: « En une semaine, j’étais complètement à découvert pour la première fois depuis longtemps.

« Et, ouais, c’est juste que ça a été un tourbillon depuis, j’ai tout fait tout seul ».

Elle a passé 13 ans en classe à enseigner les mathématiques à des élèves de 11 à 18 ans.

Mais peu de temps avant la pandémie, elle a décidé qu’elle voulait un changement et manquait de motivation pour son travail.

Au lieu de cela, elle a poursuivi une passion pour le fitness et a commencé à donner des cours dans un gymnase Virgin Active local.

Mais peu de temps après avoir commencé son tout nouveau travail, elle a été forcée de partir lorsqu’elle s’est blessée au dos.

J’ai eu 40 ans me sentant le plus sexy que je n’ai jamais ressenti auparavant Louise Robert

Et puis la pandémie a frappé, le Royaume-Uni a été plongé dans l’isolement et ses espoirs d’un nouveau départ se sont arrêtés brutalement.

Louise a été dévastée alors que sa vie semblait s’effondrer – mais après avoir touché le fond, elle a décidé de revenir en arrière en utilisant OnlyFans.

Au cours des deux premiers mois en tant que créatrice de contenu, Louise a révélé qu’elle avait gagné consécutivement environ 7 000 £.

Maintenant, le modèle ratisse six chiffres par an avec une somme époustouflante de 60 000 £ en octobre dernier.

La star d’OnlyFans a depuis pu aider ses amis et sa famille en difficulté financière et a même sauvé un ex de la faillite pendant le verrouillage grâce à ses revenus substantiels.

Et maintenant, elle est en pourparlers avec son gymnase local pour acheter le bâtiment, en utilisant l’argent qu’elle a gagné grâce à OnlyFans.

« Avant, je n’avais pas les moyens de m’abonner à une salle de sport, et maintenant je suis en train de négocier l’achat de ma salle de sport locale et c’est juste un bon sentiment parce que vous savez, je suis une petite fille blonde de 40 ans, j’ai l’impression que c’est tout à fait sans méfiance », a-t-elle déclaré.

« Quand vous entrez dans un gymnase, vous avez ces gros gars et ils sont en quelque sorte propriétaires de l’endroit et j’entre comme oui, je vais acheter cet endroit ».

Louise Roberts a quitté son emploi dans l’enseignement pour se lancer dans une carrière de modèle de fitness et OnlyFans Crédit : Louise Roberts

Le joueur de 40 ans gagne désormais jusqu’à 60 000 £ sur le site Crédit : Louise Roberts

Louise s’est également offert un tout nouveau Range Rover rutilant en signe de son immense succès – mais elle a aussi gardé sa Fiat 500 « comme un petit rappel d’où elle vient ».

Sa vieille voiture porte désormais la marque de codes QR et de publicités qui dirigent les téléspectateurs vers son site OnlyFans qu’elle utilise comme méthode pour développer sa plate-forme lors de ses déplacements.

Mais la femme qui a réussi a dit qu’elle ne se souciait pas que les gens sachent ce qu’elle fait quand ils la voient se garer car elle se sent « puissante » en sachant qu’elle a maintenant la liberté financière de vivre une vie confortable.

Et avec son immense succès vient la confiance – comme Louise l’a révélé, elle ne s’est jamais sentie « plus sexy » qu’elle ne le fait maintenant.

« J’ai eu 40 ans en me sentant la plus sexy que je n’aie jamais ressentie auparavant et cela vient en grande partie de OnlyFans et des réseaux sociaux – cela m’a donné cette confiance », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, je veux juste aller à l’encontre du code des stigmates sociaux liés à l’âge, en particulier pour les femmes.

Mais parallèlement à un regain de confiance, Louise a déclaré que les demandes bizarres qu’elle reçoit souvent lui donnent également un sens à son objectif.

Certains de ses fans dévoués ont demandé à l’amatrice de gym des clichés de ses flexions et même de manger des épinards tout en leur disant à quel point elle était forte.

« J’ai presque l’impression de donner aux gens un exutoire par lequel ils peuvent être eux-mêmes avec moi là où ils ne pourraient autrement pas être comme ça avec leurs partenaires dans la vraie vie par peur du jugement », a-t-elle déclaré.

« Je pense donc que beaucoup de gens peuvent réaliser leurs différents fantasmes bizarres et s’exprimer d’une manière dont ils ont peur dans une situation réelle – et donc dans un sens étrange, vous aidez les gens » .

Les abonnés de Louise passent principalement par ses pages de médias sociaux après avoir été fans de son contenu de fitness en ligne.

Tout au long de son parcours vers le succès, le mannequin a considérablement développé ses profils sur les réseaux sociaux et compte désormais plus de 383 000 abonnés sur son Instagram (@louise_fitcoach) et plus de 268 000 sur TikTok.

Et elle utilise ces plateformes non seulement pour promouvoir son entreprise OnlyFans, mais aussi pour partager le récit selon lequel « vous n’êtes jamais trop vieux pour prendre des risques ».

« Je veux juste continuer à diffuser ce genre d’histoire, cette inspiration et aller physiquement à l’encontre du stéréotype de l’âge », a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’être une femme célibataire de 40 ans, réussir dans les affaires dans de nombreux domaines à prédominance masculine, en particulier comme posséder une salle de sport, vous savez, c’est effrayant mais il n’est jamais trop tard pour changer de vie.

« Je veux juste continuer à m’améliorer physiquement, mentalement et financièrement ».

Cela survient après qu’une enseignante a quitté sa carrière pour devenir une star d’OnlyFans et a déclaré qu’elle se moquait bien des plaintes des parents et des collègues.

Un autre professeur de physique d’Écosse a quitté son emploi après que l’école a trouvé ses OnlyFans et a été bannie de la fête de Noël.

Louise a quitté son poste d’enseignante après avoir découvert sa passion pour le fitness Crédit : Louise Roberts