J’étais enfant quand le moratoire a commencé. En tant que dirigeant syndical, je me bats toujours pour le changement

Keith Sullivan a grandi dans une famille de pêcheurs à Calvert, sur la côte sud de Terre-Neuve. Sur la photo de droite, il avait 18 ans alors qu’il pêchait avec son père, Lloyd Sullivan. (Soumis par Keith Sullivan)

Trois décennies se sont écoulées depuis l’annonce du moratoire sur la morue à Terre-Neuve-et-Labrador en ce jour fatidique de 1992.

Je n’avais que 12 ans et j’ai grandi à Calvert à l’époque, et la pêche à la morue était le cœur et l’âme de la côte sud, de Trepassey à Bay Bulls, tout comme les communautés que tant d’entre vous appelaient chez eux.

Ma famille est restée dans la pêche après le moratoire, mais pas beaucoup d’autres. Plus de 30 000 personnes ont perdu leur gagne-pain ce jour-là et le paysage de notre province a changé à jamais.

Ce n’était pas une route facile pour ceux qui ont pris l’engagement de rester dans l’industrie. Finalement, la FFAW a réussi à gagner l’accès au crabe des neiges et à la crevette nordique pour les pêcheurs déplacés par la fermeture de la morue du Nord.

Cette diversification et l’accent mis sur la valeur ont entraîné des revenus plus élevés, tirant les pêcheurs de la pauvreté vers la classe moyenne supérieure.

Ces pêches, ainsi que des pêches telles que le flétan atlantique et le homard, ont permis à la pêche côtière de Terre-Neuve-et-Labrador de se diversifier et de se moderniser, en se concentrant sur des produits de plus grande valeur reconnus mondialement pour leur qualité. L’époque des blocs de morue congelés est révolue depuis longtemps.

Alors que nous entrions dans l’année 2020, les prix étaient sur une tendance continue à la hausse et les perspectives pour la saison étaient exceptionnelles. Mais comme nous le savons tous, rien ne s’est passé comme prévu en 2020.

Les syndicalistes sont montés les uns contre les autres

La pandémie de COVID-19 a fait des ravages dans l’ensemble du système commercial mondial et la pêche à Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas fait exception. Lorsque le monde a été fermé, le marché des produits de la mer de grande valeur est devenu incertain.

Dans le sillage de la pandémie, l’Association des producteurs de fruits de mer (ASP) et ses entreprises membres tentent désespérément de faire reculer les travailleurs. À chaque tournant, l’ASP a tenté d’éroder les parts de marché des pêcheurs et d’opposer les syndiqués aux syndiqués. Lors des négociations de ce printemps, ils ont présenté des offres de prix insultantes bien en deçà de ce que le marché indique être juste, et ils ont semé la méfiance dans les ateliers.

Keith Sullivan est président du syndicat Fish, Food and Allied Workers depuis 2014. Il affirme que l’augmentation de la valeur de la pêche a contribué à améliorer la situation économique de nombreux travailleurs de l’industrie. (Soumis par Keith Sullivan)

Au moment où nous devrions chercher des moyens de revitaliser les emplois et la classe moyenne, notre gouvernement ne parvient pas à protéger les travailleurs contre ces injustices. Les entreprises essaient de nous ramener à l’époque des commerçants et nos députés et députés élus restent les bras croisés pendant que cela se produit.

Le manque de capacité pour gérer les quotas actuels coûte cher aux pêcheurs et aux travailleurs d’usine. Les entreprises de transformation refusent d’acheter des crevettes et des holothuries aux pêcheurs côtiers, ce qui a un impact sur des milliers de travailleurs d’usine dans la province en plus des pêcheurs qui dépendent de ces pêches. Le ministre provincial des Pêches Derrick Bragg et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Bernard Davis continuent de protéger les entreprises et de promouvoir le secret entourant le traitement des informations sur la production et les ventes à Terre-Neuve-et-Labrador, laissant les pêcheurs sans possibilité de vendre leurs prises.

Le refus du gouvernement provincial de prendre des mesures significatives pour répondre aux préoccupations qui affligent la pêche côtière nuit à la prospérité économique des pêcheurs, des travailleurs d’usine et des collectivités côtières. C’est une position privilégiée de détenir une licence de transformation à Terre-Neuve-et-Labrador. Il est tout à fait clair que notre gouvernement doit faire quelque chose si ces entreprises refusent d’opérer alors qu’une pêcherie reste ouverte.

La dévastation est encore fraîche dans nos esprits

Pendant ce temps, au niveau fédéral, les pêcheurs continuent d’être traités avec mépris par le ministère des Pêches et des Océans. Comme nous le savons, les Sciences du MPO et les pêcheurs ne sont pas toujours d’accord.

C’est le 30e anniversaire du moratoire sur la morue, mais pour de nombreuses personnes de l’industrie, la dévastation est encore fraîche dans leur esprit.

La valeur de la pêche au crabe a atténué le coup porté par l’effondrement des stocks de morue. (Soumis par Eugene Howell)

Ce sont les pêcheurs qui ont d’abord sonné l’alarme sur l’épuisement du stock, et le gouvernement qui les a renvoyés.

Au cours des trois décennies qui ont suivi, nous avons mené la charge dans l’amélioration de la science en lançant des dizaines d’enquêtes et d’autres projets scientifiques – apportant des informations quantifiables des pêcheurs à la table d’évaluation scientifique.

Alors que le MPO a eu du mal à fournir des données scientifiques adéquates dans plusieurs domaines clés, notre syndicat a beaucoup investi dans la constitution d’une équipe scientifique solide dotée d’un scientifique des pêches à temps plein et d’autres membres du personnel de soutien scientifique, ce qui nous a permis de combler bon nombre des lacunes laissées par le gouvernement fédéral.

Mais malgré ces 30 années et tous les progrès qui ont été réalisés, les pêcheurs n’ont toujours pas une place valorisée à la table et le MPO continue d’ignorer les pêcheurs et leurs contributions. Nous avons été témoins d’une tendance inquiétante de décisions qui vont à l’encontre de la logique – une divergence entre la concentration sur la science et les faits réels et la prise de décisions uniquement pour apaiser la doctrine écologiste. Du maquereau à la crevette du golfe, les décisions récentes du MPO ne sont pas étayées par des preuves scientifiques solides.

La plupart des membres de la FFAW-Unifor sont actuellement plongés dans leur période la plus occupée de l’année, mais nous restons concentrés sur ces problèmes généraux qui affectent la vie quotidienne de nos membres. Nous travaillons quotidiennement dans les coulisses pour résoudre les problèmes aux niveaux fédéral et provincial, afin d’apporter des changements significatifs pour les travailleurs de cette province.

Ce n’est certainement pas une bataille facile ou facile à mener, mais c’est une bataille à laquelle je suis fier de faire partie et à laquelle j’espère contribuer au cours des 30 prochaines années.

