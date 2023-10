J’étais en Israël lorsque le Hamas a attaqué – nous devons maintenant réfléchir à l’absurdité de tuer et d’être tué | Daphné Baram

je était à court de mots pendant quelques jours. Des amis de Grande-Bretagne et d’ailleurs ont partagé leurs inquiétudes et ont demandé des informations et un contexte. Je n’ai pas l’habitude que mes mots me manquent, mais cette fois, ils l’ont fait. J’ai lu des articles incisifs en hébreu rédigés par des amis plus sages. Je voulais juste ramper sous un rocher et pleurer. Aujourd’hui, les mots sont enfin venus.

J’étais à Jérusalem vendredi soir et ma nièce Maya, 11 ans, voulait m’héberger pour la nuit dans sa chambre nouvellement décorée, en face de l’appartement de ma mère. Je me suis réveillé tôt le matin au son d’une alarme. Maya a fait la grimace et a agité la main avec dédain, puis, presque automatiquement, elle s’est levée et a ouvert la voie vers « l’espace sûr » dans les escaliers, où ma famille, avec les autres voisins du bâtiment de huit étages, s’est rassemblée, et nous J’ai attendu le bruit de l’explosion qui nous indiquait que nous pouvions retourner à l’appartement. Cela s’est produit encore six fois au cours de la matinée.

Ma tante, qui nous rendait visite, me disait silencieusement que nous devions nous occuper de ma mère, qui avait perdu son bras en 1967 dans des circonstances similaires. Mais ma mère a juste sorti le linge de la machine à laver et est allée l’accrocher sur le toit, comme vous le faites.

Pendant ce temps, les nouvelles commençaient à affluer du sud. Des horreurs qui défient toute croyance, des terroristes dans les kibboutz et dans les villes frontalières de Gaza, des familles cachées dans des locaux sécurisés, des familles tuées en masse, des otages emmenés à Gaza. Certaines personnes que je connais, des parents d’amis. L’oncle d’un ami se cache sous un bateau chaviré ; l’amie d’un ami a écouté au téléphone le meurtre de la famille de sa sœur ; le neveu d’un ami tué lors d’une rave, la fille d’un cousin a échappé de justesse à la même rave.

Message après message, la catastrophe se déroule. Ce que nous ne pouvions pas imaginer, mais nous l’avons toujours su : que si vous gardez 2 millions de personnes dans le plus grand camp de concentration de la planète et que vous en bombardez à mort des milliers à l’occasion, vous créez un volcan qui est voué à vous exploser au visage un jour, provoquant d’horribles atrocités dans son sillage. Mais ce n’était que la moitié du compte.

L’autre a frappé beaucoup plus durement la plupart des Israéliens : l’appareil d’État était tombé en panne. Les habitants du sud se cachaient dans des pièces sûres, sous des lits et dans des armoires, espérant et croyant que de l’aide arrivait ; que dans ce genre de situation, l’armée et la police viendraient à leur secours en quelques minutes. Mais personne n’est venu.

Ils ont dû attendre une journée entière, appelant les rédactions télévisées et chuchotant leurs appels à l’aide ; beaucoup n’ont pas survécu. L’armée n’était nulle part en vue. Quelques unités ont été anéanties par les forces d’invasion palestiniennes, mais la majeure partie de l’armée était stationnée loin en Cisjordanie, protégeant les provocations des colons au cœur des villages palestiniens.

00:05:56 « Du paradis à l’enfer » : des témoins décrivent l’attaque du festival Supernova – vidéo

Le Premier ministre est apparu à la télévision en promettant vengeance, rivières de sang et boules de feu, aux personnes toujours retenues captives et dont les proches ont été pris en otage – sans même évoquer ce qu’il allait faire pour les sauver de cette situation. Depuis, l’énorme mauvaise gestion du pays sous son gouvernement imprudent a été révélée. Les soldats de réserve se plaignent du manque de ravitaillement, les civils se portent volontaires pour préparer à manger pour eux et pour d’autres personnes déracinées et abandonnées. Le gouvernement recherche une image victorieuse de la destruction à Gaza, comme si on ne nous avait pas montré les résultats de tels massacres des milliers de fois, en vain.

Un ministre déclare : « Nous devons être cruels maintenant et ne pas trop penser aux captifs. » Ses propos évoquent la controversée « directive Hannibal » – qui oblige les unités de l’armée israélienne à faire tout ce qui est nécessaire pour récupérer un soldat enlevé, mort ou vivant.

Mais nourrir le désir de vengeance de certains Israéliens ne sauvera pas Benjamin Netanyahu et ses acolytes.

Ce jour de jugement, comme celui de 1973, sera aussi leur jour de malheur. Les manifestations qui ont englouti Israël au cours des derniers mois et qui se sont désormais transformées en un esprit déterminé de serviabilité et de volontariat se retourneront contre eux. Que cela s’accompagne d’une nouvelle compréhension de la futilité de l’occupation et du blocus de Gaza est une autre question. Les Israéliens disent souvent que les Arabes ne comprennent que le langage de la force, mais c’est le plus souvent un triste reflet de notre propre nature.

Nous ressentons de la peur, de la colère et de l’impuissance : tout Israël est en état de guerre. Mais la vengeance n’est pas la solution | Orly-Noy En savoir plus

Mon vol de retour vers le Royaume-Uni était réservé pour samedi soir et je l’ai fait, laissant ma famille derrière moi le cœur lourd. En attendant l’embarquement, une autre alarme retentit. Qui aurait cru que l’espace sûr à l’aéroport était la boutique hors taxes ? Alors que je me demandais s’il ne s’agissait pas simplement d’un astucieux stratagème marketing, j’ai reçu un message de mon frère et d’un autre ami. La roquette contre laquelle nous nous abritions était tombée juste entre leurs maisons.

Attila, le chauffeur de taxi, est venu me chercher à Luton et était plein de discussions. Il voulait surtout savoir pourquoi les gens se faisaient du mal. Si je l’avais su, j’aurais peut-être eu le cœur de lui citer Rihanna : « Tais-toi et conduis. »

Le dimanche, c’était faire la lessive, me distraire en regardant le football avec des amis et appeler mon père en Israël pour lui annoncer la seule bonne nouvelle du week-end : West Ham a fait match nul contre Newcastle. Je suis reconnaissante que l’étage destiné aux personnes vulnérables de sa maison de retraite soit souterrain. Il y est en sécurité. « Décrivez-moi ce deuxième but », a-t-il demandé, et les larmes sont revenues. J’ai du mal à décrire des objectifs ; et à retenir ses larmes.

Mercredi, je dois parler et jouer lors d’une conférence à l’Université Brunel au sujet de mes recherches de doctorat, qui portent sur le stand-up comique des immigrants au Royaume-Uni. Je n’ai aucune idée de comment je vais le faire. La seule chose qui me vient à l’esprit, ce sont les mots du philosophe juif français Emmanuel Levinas, que j’ai croisés dans mes recherches sur la communication avec « l’autre », que ce soit à travers le rire ou toute autre incarnation de l’expérience : « Le visage de l’autre dans sa précarité et son manque de défense, c’est pour moi à la fois la tentation de tuer et l’appel à la paix, le « tu ne tueras pas ».

Rien ne semble plus farfelu pour le moment que la paix et l’interdiction de tuer, mais il n’y aura pas de vie si nous n’y parvenons pas.