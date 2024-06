J’étais en forme et en bonne santé et j’étais sur le point d’avoir 33 ans lorsqu’on m’a diagnostiqué un « cancer de personne âgée » malgré l’absence d’antécédents familiaux. C’est mon message à tous les jeunes Australiens

Par Carina Stathis pour Daily Mail Australie









Une jeune mère de deux enfants a été contrainte d’arrêter de travailler et de suspendre ses études lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer qui a changé sa vie, une semaine avant son 33e anniversaire.

Melissa Dunmore, de Melbourne, a appris la nouvelle le 8 février après que les chirurgiens ont découvert une tumeur de 20 cm dans son côlon ainsi que 11 minuscules polypes précancéreux.

Melissa avait un cancer de l’intestin de stade trois. Elle n’avait aucun antécédent familial de la maladie et ses seuls symptômes étaient un léger manque de fer et une petite quantité de sang dans ses selles.

Toujours en train d’apprendre la nouvelle, la mère a été confrontée à un programme de traitement intense et, en trois semaines, a subi une intervention chirurgicale pour retirer tout son gros côlon et les ganglions lymphatiques environnants.

Pour ajouter à son stress, sa famille a également été contrainte de déménager après que son mari Jak, électricien, ait perdu son emploi suite à la fermeture de son employeur.

Une jeune mère de deux enfants a été contrainte d'arrêter de travailler et de suspendre ses études lorsqu'elle a reçu un diagnostic bouleversant de cancer de l'intestin une semaine avant son 33e anniversaire.

Melissa Dunmore, de Melbourne, a appris la nouvelle le 8 février après que les chirurgiens ont découvert une tumeur de 20 cm dans son côlon ainsi que 11 minuscules polypes précancéreux.

Après que Melissa ait donné naissance à son deuxième enfant, Lakyn, il y a 18 mois, elle a remarqué du sang dans ses selles et a pensé que cela était lié à la naissance et aux hémorroïdes qui en ont résulté.

À l’époque, elle travaillait occasionnellement dans le commerce de détail, n’avait droit à aucun congé annuel et ne trouvait pas suffisamment inquiétant de consulter un médecin.

Mais en novembre 2023, elle s’est réveillée en se sentant « vraiment malade » et avait d’intenses douleurs à l’estomac accompagnées de saignements rectaux. Elle s’est donc rendue aux urgences où elle s’est effondrée.

Les médecins n’ont pas été en mesure d’effectuer une coloscopie en raison de la préparation intestinale requise. Melissa a donc été inscrite sur une liste d’attente urgente.

« On m’a dit que je devais être vu dans les 30 jours et que je ne pouvais pas attendre plus de deux semaines… J’ai fini par attendre trois mois parce que ma demande urgente de coloscopie s’est perdue dans le système », a-t-elle déclaré.

« En janvier, je n’avais toujours rien entendu et je vérifiais constamment mon téléphone et répondais à chaque appel téléphonique. »

Même si le saignement continuait, il avait ralenti et « n’était pas si grave ». Pendant ce temps, son médecin généraliste avait effectué des analyses de sang qui ont montré qu’elle avait un faible taux de fer, un symptôme connu du cancer de l’intestin.

Melissa a finalement réussi à réserver la coloscopie qui a changé sa vie.

«Je me suis réveillée en convalescence et mon mari était là avec moi», se souvient-elle.

« Le chirurgien est venu, a fermé le champ et mon cœur s’est serré. Il a dit : « Ce n’est pas bon » et je me souviens avoir regardé le visage de mon mari : il était blanc comme un fantôme.

«Nous sommes rentrés à la maison et avons pleuré en nous tenant l’un l’autre. Nous ne savions pas à ce moment-là à quel point c’était grave ni si cela s’était propagé.

Melissa a ensuite dû annoncer la nouvelle à ses deux jeunes enfants.

«Je me suis assis avec eux deux et je leur ai expliqué en termes simples ce qui n’allait pas. Ils savaient que j’allais subir une coloscopie et le lendemain, après l’avoir découvert, j’ai dit « les médecins ont trouvé un très gros germe dans mon corps qui doit être éliminé », a-t-elle déclaré.

« Ma fille a froncé le visage et a dit « Ew maman! » C’était une conversation assez légère car ils sont encore si jeunes et ne comprennent pas très bien.

«Ce n’est pas quelque chose que vous pensez devoir dire à vos enfants. Mais nous sommes une famille très ouverte et nous parlons toujours de sentiments.

Mais en novembre 2023, elle s'est réveillée en se sentant « vraiment malade » et avait d'intenses douleurs à l'estomac accompagnées de saignements rectaux. Elle s'est donc rendue aux urgences où elle s'est effondrée.

« Le chirurgien est venu, a fermé le champ et mon cœur s'est serré. Il a dit : « Ce n'est pas bon » et je me souviens avoir regardé le visage de mon mari : il était blanc comme un fantôme », se souvient-elle.

La première fois que Melissa est revenue d’une chimiothérapie avec un flacon connecté au port situé dans sa poitrine, ses enfants ont eu de nombreuses questions.

Elle leur a expliqué que c’était « le médicament qui va la guérir même si cela semble un peu effrayant » et ils ont bien géré la situation.

Melissa a commencé la chimiothérapie le 18 avril et ses 12 cycles se termineront fin septembre.

Au cours des premières semaines, la dose de médicament était si forte qu’elle souffrait d’une neuropathie (mains froides et sensibles) et sa gorge s’était fermée, de sorte qu’elle ne pouvait plus boire de liquides.

Sa dose a été diminuée, mais elle a quand même ressenti des effets secondaires courants, notamment des vomissements, de la diarrhée, de la fatigue, des bouffées de chaleur et l’absence de règles.

Avec Melissa en traitement et en traitement toutes les quelques semaines, son mari est maintenant un père au foyer qui s’occupe des dépôts scolaires et des courses.

Le couple vit de ses économies tout en restant chez les parents de Jak et est reconnaissant d’avoir de la famille à proximité pour les aider avec les enfants.

Depuis le début du traitement, Melissa a perdu 15 kg, a subi une perte musculaire et perd ses cheveux.

« J’ai su dès que j’ai entendu le mot « cancer » que la perte de cheveux allait avec », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’était toujours pas préparée à ce que sa vie allait changer.

« Émotionnellement et mentalement, j’ai de bons et de mauvais jours. Il y a des moments où je me demande « Puis-je faire ça ? » mais j’ai la chance d’avoir un très bon réseau de soutien autour de moi.

Melissa a également été orientée vers Peter Mac pour des tests génétiques afin de déterminer si ses enfants auront besoin de tests précoces et de coloscopies à partir de 16 ans.

En partageant son histoire, elle espère que les jeunes se rendront compte que le cancer de l’intestin n’est pas la « maladie des personnes âgées » qu’on leur fait croire.

« Soyez en phase avec votre corps, votre santé, vos habitudes de toilette, vérifiez si vos seins ne contiennent pas de grumeaux, faites tout », a-t-elle déclaré.

« S’il vous plaît, parlez à des professionnels et à des amis des problèmes de santé, ne vous contentez jamais d’ignorer les choses. »

