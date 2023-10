Une mère EN Deuil a eu le choc de sa vie lorsque son fils adolescent l’a appelée par vidéo lors de ses propres funérailles, dans ce qu’elle pensait être une blague cruelle.

Alors que Vilma Fuentes pleurait sur ce qu’elle pensait être le cadavre de son fils Adonay Urbina, il lui a téléphoné et lui a dit qu’il était vivant.

La famille pleurait le cercueil d’Adonay lorsqu’elle a reçu un appel Crédit : Jam Press

Adonay a appelé sa mère et lui a parlé en vidéo Crédit : Jam Press

Le 13 octobre, le corps imbibé de sang d’un adolescent a été retrouvé par un passant dans la ville de La Entrada, au Honduras.

Le visage du cadavre était fortement défiguré par de multiples blessures par balle à la tête et au cou.

Les membres de la famille avaient initialement identifié le cadavre comme étant celui d’Osman grâce à une cicatrice de brûlure sur un bras et ont commencé les préparatifs pour enterrer le garçon.

Cependant, lors de la veillée, les proches de l’adolescent « décédé » ont été stupéfaits lorsqu’ils ont reçu un appel vidéo de sa part.

Maman Vilma a déclaré aux médias locaux : « Nous avons été surpris parce que des amis ont dit : ‘Voici Osman’. Je pensais que c’était une blague. »

Adonay avait quitté son domicile trois semaines plus tôt pour tenter de se rendre aux États-Unis et aurait appelé sa mère depuis la frontière entre le Guatemala et le Mexique pour lui dire : « Je suis ici, à la frontière. Je suis vivant, je ne suis pas mort.

La famille, stupéfaite, a rapidement appelé la police pour expliquer la situation bizarre et déterminer qui était réellement le mort.

Les agents se sont rendus au domicile et ont découvert que le cadavre était probablement celui de Jimmy Sarmiento, un jeune de 15 ans porté disparu.

Les proches de Sarmiento ont été appelés sur les lieux, ont confirmé que le corps était bien le sien et ont emporté le cercueil.

Vilma a déclaré aux médias locaux : « La vérité est qu’ils se ressemblent. Nous avons nettoyé et pleuré le corps, mais ce n’était pas lui. Nous avons été confus, et la police aussi.

La grand-mère d’Adonay Urbina a ajouté : « Je suis heureuse que mon petit-fils soit en vie. »

En juin, une femme « morte » est revenue à la vie lors de ses propres funérailles, quelques heures seulement après que sa famille ait reçu son certificat de décès.

Bella Monotya avait été placée dans son cercueil à 14 heures, selon les médias locaux.

Environ quatre heures plus tard, ses proches ont ouvert le cercueil pour changer de vêtements mais Bella a commencé à reprendre son souffle.

Et une fillette de trois ans s’est réveillée lors de ses propres funérailles l’année dernière après que les médecins auraient dit à tort à ses parents qu’elle était décédée d’une maladie d’estomac.

Camila Roxana Martinez Mendoza a été déclarée décédée 12 heures avant le service du 17 août, mais a commencé à s’agiter alors qu’elle était coincée dans le cercueil.