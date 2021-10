« J’étais en colère contre lui »: la sensation de l’UFC Casey O’Neill révèle la rangée d’arbitres lors de la victoire vicieuse de TKO contre Antonina Shevchenko (VIDEO)

O’Neill, redoutablement agressif, a éliminé Shevchenko – la sœur de la championne des poids mouches Valentina – avec une mutilation au sol et à la livre dans les phases finales du deuxième tour de leur ferraille à l’UFC Vegas 38 samedi, se terminant par au moins deux horribles tirs sans réponse. qui a obligé Chris Tognoni à intervenir.

Cela a valu à O’Neill un bonus de 50 000 $ pour la performance de la nuit et un troisième début de soirée depuis février, lorsqu’elle a éliminé Shana Dobson avant de soumettre Lara Procopio en juin.

« J’étais juste en colère contre lui parce que j’ai été touché cinq fois, et il m’a dit ‘montre-moi quelque chose' », le joueur de 23 ans a parlé de la réticence apparente de Tognoni à sauver Shevchenko.

« Je l’ai frappée peut-être 20 fois et il n’a rien dit. J’ai demandé : ‘où est son avertissement ?' »

Certains téléspectateurs ont accepté, Tognoni étant accusé de mettre en danger la sécurité de Shevchenko. « Il dit à O’Neill de se battre après qu’elle ait mangé trois coups de poing en contrôle latéral, mais quand O’Neill est en monture et qu’il pleut des coudes, il est juste assis là à se détendre », dit l’un, affirmant que le fonctionnaire avait fait preuve d’un manque de cohérence.

La victoire d’O’Neill semblait rarement mise en doute. « Je voulais obtenir le TKO parce qu’il ne semble pas qu’ils donnent de bonus pour les soumissions », a déclaré l’Australien né en Écosse. « Je voulais ce bonus de 50k.

« Elle avait le plus de valeur de nom et était la personne la plus reconnue que j’aie jamais combattue. Elle était connue pour être dure et difficile à ranger, surtout debout, alors je voulais y aller et prouver à quel point j’étais dur et que je peuvent ranger n’importe qui qu’ils mettent devant moi.

« Les gens la considèrent comme la sœur de Valentina, alors ils pensent que cela la rend meilleure que peut-être ce qu’elle est. J’aime ça. Je retire tous ses fans d’une victoire dominante.

« Il y avait encore beaucoup de questions sur moi, seulement deux combats – tout le monde vous considère toujours comme une recrue dans votre année recrue. J’espère que maintenant, après avoir terminé ma première année avec l’UFC, les gens me considèrent comme un concurrent . »

L’ancienne championne des poids paille Eternal MMA a déclaré que son objectif contre sa rivale plus expérimentée était de « Abattez-la et battez-la, noyez-la. »

« C’est mon plan de match avec tout le monde », O’Neill a expliqué. « Mon rythme et ma pression sont bien trop durs pour tout le monde, surtout au sol. Dès que je l’ai descendue, j’ai su que je pouvais la submerger et l’achever. »

Dédiant sa victoire au regretté combattant du MMA Kyle Reyes, décédé à l’âge de 30 ans le mois dernier, O’Neill a révélé qu’elle pouvait désormais abandonner temporairement ses trois séances d’entraînement par jour.

« Mes entraîneurs auront une crise cardiaque si je dis que je vais y entrer n’importe quand avant mars », a-t-elle plaisanté. « Je vais prendre la nouvelle année et travailler sur mes compétences. »