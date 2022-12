J’étais “dévasté” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Meghan Markle a été ouverte sur le fait qu’elle avait eu des pensées suicidaires pendant la grossesse de son premier enfant, Archie, aujourd’hui âgé de 3 ans, suite à l’assaut des critiques des médias. Dans le quatrième épisode de Harry et Meghan docu-séries, Prince-Harry révèle comment il a réagi en découvrant ces informations déchirantes sur sa femme.

“J’étais dévasté. Je savais qu’elle se débattait. Nous étions tous les deux en difficulté. Mais je n’ai jamais pensé que cela arriverait à ce stade », a déclaré le prince Harry. «Et le fait que cela soit arrivé à ce stade, je me suis senti en colère et honteux. Je ne l’ai pas particulièrement bien géré. Je l’ai traité comme un Harry institutionnel, par opposition à mon mari Harry. Et ce qui a pris le pas sur mes sentiments, c’est mon rôle royal. J’avais été formé pour m’inquiéter davantage de ce que les gens vont penser si nous n’allons pas à cet événement. On va être en retard. Et en y repensant maintenant, je me déteste pour ça. Ce dont elle avait besoin de moi, c’était bien plus que ce que je pouvais donner.

la maman de Meghan, Doria Ragland, se souvient du moment où elle a découvert à quel point sa fille se débattait. “Je me souviens qu’elle m’a dit ça. Qu’elle voulait se suicider », dit Doria. «Et cela m’a vraiment brisé le cœur parce que je savais… Eh bien, je savais que c’était mauvais. Mais être constamment harcelée par ces vautours, s’attaquer à son esprit. Qu’elle penserait en fait à ne pas vouloir être ici. Ce n’est pas facile à entendre pour une mère.

Dans les docu-séries, Doria se met à pleurer. “Et je ne peux pas la protéger. H ne peut pas la protéger », ajoute-t-elle. Meghan dit qu’elle “voulait aller quelque part pour obtenir de l’aide, mais je n’en avais pas le droit. Ils s’inquiétaient de ce à quoi cela ressemblerait pour l’institution.

Le prince Harry admet que la famille royale “savait à quel point c’était mauvais” pour Meghan. Il poursuit: “Ils ont pensé: ‘Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement s’en occuper?’ Comme pour dire : ‘Eh bien, vous savez, tout le monde s’en est occupé, pourquoi ne peut-elle pas s’en occuper ?’ Mais c’était différent. C’était vraiment différent. Mais en fait, si vous enlevez tout ça et dites : ‘D’accord, d’accord, c’était exactement la même chose. Croyons-nous donc toujours qu’elle aurait dû tout sucer comme les autres membres de la famille? Ou pense-t-on qu’il est peut-être temps que nous arrêtions?

Le duc de Sussex poursuit en affirmant que personne au sein du cabinet n’aurait de conversations avec les rédacteurs en chef des médias pour se retirer avec Meghan. Le prince Harry se souvient : “Mon père m’a dit : ‘Chéri, tu ne peux pas affronter les médias. Les médias seront toujours les médias. J’ai dit: “Je suis fondamentalement en désaccord”. ” Meghan a révélé sa lutte passée au monde lors de son entretien de mars 2021 avec Oprah Winfrey.

Le prince Harry et Meghan ont finalement pris des mesures drastiques pour se protéger et protéger leur famille. Après avoir accueilli leur fils en mai 2019, le couple a annoncé en janvier 2020 qu’il démissionnerait en tant que membre de la famille royale. Après des tensions prolongées avec la famille royale, le couple a quitté le Royaume-Uni en mars 2020. Ils résident actuellement en Californie et ont accueilli une fille Lilibet Dianequi a maintenant 1. Tous les épisodes de Harry et Meghan sont maintenant disponibles sur Netflix.

