J’étais déprimé et paranoïaque après avoir pris trois pierres – je pensais que je ressemblais à une baleine, révèle Peter Andre

PETER Andre a révélé qu’il se débattait avec son image corporelle après avoir pris trois pierres de poids.

Le joueur de 50 ans a admis qu’il était difficile d’être à la hauteur des célèbres photos de lui-même avec un six pack ondulant au début de sa carrière.

Alamy

Pete – photographié ici en 2002 – a dit qu’il fut un temps où il avait pris du poids[/caption]

Et il a dit qu’il était toujours aux prises avec des «problèmes psychologiques» après avoir été pris en vacances après sa prise de poids.

Pete a expliqué qu’à une époque dans la trentaine, il mangeait « de la pizza, du chinois, tout ce qui me tombait sous la main, toute la journée, tous les jours ».

Mais ce n’est que lorsqu’il a vu une photo de lui que les choses ont commencé.

Il a dit OK ! Magazine : « J’étais seul sur une plage des Bahamas, alors j’ai enlevé ma chemise et je suis allé dans l’eau. La mer était vraiment agitée et quand je suis sorti, je me souviens que j’avais le souffle coupé. Il y avait un photographe paparazzi dans les arbres et il a dû me surprendre à respirer.

« La photo a été envoyée dans le monde entier et c’était la première fois que les gens me voyaient comme ça depuis les premiers jours. Je me souviens des gros titres – ‘André pile sur le peloton’. Les gens qui étaient plus lourds que moi auraient pu penser : « Mais il a l’air bien », mais dans ma tête, je ressemblais à Brendan Fraser dans The Whale. Nous ne voyons jamais ce que les autres voient.

« Maintenant, j’ai ce lien psychologique avec quelque chose et cela m’empêche de me promener librement sur la plage – je ne le ferai tout simplement pas. C’est ridicule. »

Pete a ajouté : « Après ce temps sur la plage, je me suis dit : « Je dois faire quelque chose » et j’ai commencé tous les régimes à la mode – faibles en glucides, sans graisses, etc. et vous savez quoi ? Pendant environ cinq ans, j’ai été complètement déprimé parce que la nourriture était la seule chose que j’aimais.

Il dit que sa vie a changé lorsqu’il a commencé à sortir avec sa femme Emily et qu’il est maintenant en paix avec son apparence.

La star a maintenant écrit un livre intitulé It’s Fine pour aider les gens coincés dans une boucle malheureuse de régime.

peterandre/Instagram

Pete – photographié ici avec sa famille – est maintenant heureux de son apparence[/caption]