J’étais dégoûté de quitter I’m A Celebrity en premier – j’étais le favori pour gagner et je l’ai fait, dit la légende de l’émission Jimmy Bullard

Jimmy Bullard, légende de I’M A Celebrity, s’est délecté de son rôle de bouffon de la jungle – laissant les fans et les camarades de camp en colère avec ses plaisanteries énergiques.

Bien qu’il ait été l’un des premiers favoris pour être couronné roi du camp en 2014, il est devenu en quelques jours le premier candidat à être élu dans un énorme choc.

L’opinion des téléspectateurs a semblé changer après un échange entre lui et le copain de X Factor, Jake Quickenden, dans lequel le footballeur à la retraite a demandé pourquoi la personnalité médiatique était célèbre et quel était son talent, certains confondant son humour avec de l’intimidation.

Cependant, Jimmy a rapidement rebondi après le revers et a depuis vu sa carrière dans les médias s’épanouir, décrochant un concert de présentation majeur sur Sky’s Soccer AM ainsi que dans des émissions populaires telles que Celebrity MasterChef et le jeu télévisé ITV Play To The Whistle.

Dans une interview exclusive après avoir fait équipe avec KFC pour le lancement du pub de livraison The Colonel’s Arms, il a déclaré à propos de son séjour dans la jungle : “Tout d’abord, c’est toujours l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites, ridicule, pas de nourriture . Il y a eu quelques fois où je me suis dit ‘c’est un peu trop, je dois y aller’. Je dois marcher.’

“J’étais le premier sorti. Je suis passé de favori, ce que je sais maintenant, à premier, donc personne n’était plus vidé que moi quand j’ai découvert cela. J’ai pensé ‘oh mon dieu, j’ai bouleversé ça’.

Jimmy a rapidement surmonté sa déception en savourant un festin de plats délicieux au complexe cinq étoiles Versace sur la Gold Coast australienne après sa sortie.

Il a poursuivi: “Quand vous sortez pour la première fois, vous êtes un peu vidé, mais croyez-moi, être dans cet hôtel et avoir de la nourriture avec vous, c’est comme si ce n’était pas un mauvais concert.

« C’est une excellente occasion de rencontrer une variété de gens. C’est dur là-dedans en termes de dynamique. J’ai trouvé ça dur.

“Les gens demandent toujours ‘est-ce que c’est la même chose que lorsque vous le regardez ? Avez-vous de la nourriture à part ? Vous n’obtenez pas de nuffin’.





Même si son séjour dans la jungle a été plus court qu’il ne l’aurait souhaité, Jimmy en a fait assez pour gagner une légion de nouveaux fans qui ne connaissaient pas son travail sur le terrain de football pour Peterborough United, Wigan Athletic, Fulham et Hull. Ville.

Il a déclaré: “J’ai toujours dit que c’était moi l’agent qui m’avait engagé là-dessus, je lui dois beaucoup de remerciements parce que si je n’avais pas fait cette jungle, honnêtement, je ne crois pas que je ferais Soccer AM, qui est mon travail de base, et faire le travail que je fais maintenant. Si je ne m’exprimais pas et que je n’avais pas peur d’être moi-même. Cela me donne une plate-forme sans l’ombre d’un doute.

“Il n’y avait que les gars, les gars, les gars qui m’ont vraiment reconnu en jouant au football, comme les 18 à 35 ans, et quand je suis sorti de la jungle, je me souviendrai toujours d’une famille, une mère et deux filles, venez vers moi et m’a dit “tu es l’homme drôle de la jungle”, et la dynamique a changé, donc c’était bien.

Jimmy se régalera à nouveau cette semaine après être devenu le propriétaire de The Colonel’s Arms – le seul pub où vous pouvez vous faire livrer KFC directement à votre table.

Pendant une semaine seulement, le pub traditionnel, réinventé par KFC, permettra aux fans de la Coupe du monde d’assister à un match avec de la bière et du poulet à volonté.

Jimmy a déclaré: «Nous avons décidé d’ouvrir The Colonel Arms, qui est un pub entouré de KFC, c’est génial. Il y a des écrans géants pour regarder le football et vous pouvez vous faire livrer une pinte à votre table, ce qui est très unique. Vous avez des fléchettes, des jeux classiques, un espace VIP, c’est la télé projetée jusqu’aux yeux. C’est juste un endroit génial pour regarder votre football, prendre une pinte avec vos amis et manger du poulet comme vous le faites, vous savez.

Et il n’a pas fallu plus d’une seconde à Jimmy pour dérouler sa commande préférée : un Zinger Tower Meal.

“Les frites, les haricots et la salade de chou sont des incontournables”, a-t-il déclaré. «Et puis un Pepsi pour le laver. J’aime la sauce. De temps en temps, je change mes habitudes et je vais à la sauce.

L’Angleterre a peut-être faibli la nuit dernière contre les États-Unis, mais Jimmy a été impressionné par leur match d’ouverture contre l’Iran qui les a vus s’imposer 6-2.

« C’était un bon début. Je pense que nous avons très bien joué. Nous avions l’air puissants et forts, il n’y a que l’Iran mais vous avez vu ce que l’Iran a fait au Pays de Galles.

“Chaque nation mérite une place et il n’y a pas de matchs faciles, et je le dis en tant que footballeur professionnel et ancien ex-athlète. La Coupe du monde en général s’annonce bien, j’adore ça. Chaque match que j’attends avec impatience, il y a eu quelques bouleversements. Je pense que nous avons une nation qui va tous nous surprendre, eh bien je l’espère.

