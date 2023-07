J’étais dans une ÉNORME émission de télévision pour enfants et j’ai été arrêté dans la rue par des fans, puis tout s’est arrêté… Je tuerais pour y revenir

Une star d’une émission télévisée POPULAIRE a révélé comment il avait l’habitude d’être arrêté dans la rue par des fans et a dit qu’il ferait n’importe quoi pour y revenir.

Daymon Britton, 45 ans, a joué le leader des jeunes Dominic ‘Dom’ Meredith dans le drame CBBC Byker Grove entre 2002 et 2006.

SWNS

Daymon Britton a joué le leader des jeunes Dominic ‘Dom’ Meredith sur Byker Grove[/caption]

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé qu’Ant et Dec ramenaient l’émission classique des années 90, 17 ans après sa dernière apparition sur nos écrans.

Le drame à succès était centré sur un club de jeunes à Byker, Newcastle, et a fait de nombreuses stars, dont Ant McPartlin, 47 ans, et Declan Donnelly, 47 ans.

Daymon, qui est apparu après le départ du duo Geordie, a déclaré que son passage dans la série était un « rêve ».

Se remémorant avec émotion le sommet de la série, l’ancienne star a déclaré qu’il était heureux que le drame emblématique revienne sur les écrans.

Daymon a déclaré: « C’était un rêve d’être dans la série à ce moment-là.

« Quand j’étais impliqué, je me faisais souvent remarquer par les gens lors de mes déplacements.

« Les étudiants de tout le pays le regardaient à la suite le dimanche lorsqu’ils avaient la gueule de bois. Je me ferais beaucoup remarquer dans les pubs aussi.

«Vous seriez reconnu par les enfants et les mamans dans les supermarchés, puis par les étudiants qui boivent le week-end.

« Vivre à Newcastle à cette époque, c’était incroyable. »

Depuis l’annonce du redémarrage, Daymon, qui dirige actuellement The Dumping Ground – un spin-off du programme préféré des enfants Tracey Beaker – a déclaré qu’il avait été inondé de messages.

Daymon a déclaré : « C’est incroyable. Je reçois tellement de messages de gens.

« C’est quelque chose que vous ne pensez jamais entendre, c’est tellement excitant. »

Et il a ajouté qu’il aimerait être impliqué dans le redémarrage.

Il a ajouté en plaisantant: « Je vais frapper aux portes, je dois déterminer à qui parler pour pouvoir les haranguer à propos de leur présence. »

Byker Grove a été lancé en 1989 et a atteint 11 millions de téléspectateurs un épisode à son apogée.

L’émission a abordé des thèmes adultes controversés, lui donnant une portée bien au-delà de la démographie normale.

Ant et Dec ont commencé dans la série en tant que PJ et Duncan, utilisant plus tard leurs noms de personnages pour lancer une carrière pop.

Bien qu’ils n’aient pas travaillé avec le célèbre duo, Daymon a déclaré qu’ils avaient clairement laissé leur marque sur l’endroit.

Il a déclaré: «Leur personnage faisait toujours partie du bâtiment quand je suis entré. Les gens parlaient encore d’eux.

«Ils flottaient toujours le drapeau de Byker Grove après leur départ et étaient de grands ambassadeurs du spectacle.

« Avant Byker Grove, l’accent Geordie n’était pas représenté à la télévision. Tout le monde a essayé de l’imiter une fois qu’il a été diffusé, cela ressemblait à une représentation appropriée.

Et il a ajouté qu’il était « vraiment triste » lorsque le spectacle a été mis hors service.

Le drame de CBBC a diverti les enfants britanniques pendant 17 ans jusqu’au dernier épisode diffusé en 2006.

En regardant en arrière avec de bons souvenirs, Daymon a déclaré: «J’avais 24 ans quand je suis arrivé, à ce moment-là, je pensais que mes jours d’acteur étaient passés.

« Le spectacle était tellement génial pour moi, il a lancé la deuxième partie de ma carrière d’acteur et m’a ouvert beaucoup de portes.

« Les jeunes n’avaient pas d’autres débouchés pour obtenir des conseils sur la grossesse chez les adolescentes ou la toxicomanie, il n’y avait pas vraiment de sites Web où aller chercher de l’aide.

« Les producteurs lisaient des lettres envoyées par des jeunes et une fois ils ont pleuré sur une lettre envoyée par une jeune fille qui était enceinte.

« Elle leur disait merci et comment un épisode axé sur une grossesse chez les adolescentes l’a vraiment aidée. »

Daymon monte actuellement la 11e série de The Dumping Ground, qui a été tournée dans le nord-est.

