Thomas Tuchel a admis que sa défaite face à Manchester United avec le Paris Saint-Germain en octobre 2019 l’avait envoyé dans un « endroit très sombre » pendant deux jours, mais a ajouté que ses rencontres précédentes pouvaient aider Chelsea à battre United lors du choc crucial de la Premier League dimanche.

Le joueur de 47 ans était en charge du PSG lorsqu’il s’est écrasé de manière dramatique de la Ligue des champions contre United, devenant le premier club à perdre un match à élimination directe après avoir remporté le match aller 2-0 à l’extérieur.

Marcus Rashford a marqué une pénalité de temps d’arrêt après qu’une décision controversée de handball ait été accordée par un examen VAR pour donner à United une victoire 3-1 dans la nuit – progressant sur des buts à l’extérieur – laissant Tuchel désemparé.

« Je peux être très honnête avec vous, après ce match, j’ai passé deux jours dans un endroit très sombre », a-t-il déclaré. «Je peux vous dire que je n’ai pu parler à personne ou penser à autre chose que cette défaite.

«C’était peut-être la pire défaite que j’ai vécue parce que cela venait de nulle part et était en quelque sorte, dans les circonstances où il est arrivé, deux jours un endroit sombre pour un entraîneur.

« Je ne l’ai plus jamais vécu et pas avant. C’était dans les circonstances de ce match, comment nous y sommes arrivés, la pression autour du club concernant les huitièmes de finale, l’histoire d’avant et la façon dont le résultat du premier match. et la façon dont le deuxième match s’est déroulé, la décision du VAR à la dernière minute.

« Cela venait de nulle part et c’est pourquoi ce coup a été difficile à prendre. Comme je l’ai dit, j’étais deux jours dans un endroit sombre, puis nous avons donné deux jours de congé et je pense toujours que c’était le meilleur pour tout le monde et après ça, ça C’est parfois comme ça dans le sport et il est de votre devoir de se lever et d’accepter une défaite est parfois nécessaire pour grandir et se développer et se poser des questions décisives.

« Cela peut faire mal mais la récompense était un an plus tard, presque la récompense parfaite, lorsque nous sommes arrivés pour la première fois en finale. Nous avons parcouru un long chemin pour cela. Dans certains moments, vous faites face à l’adversité. C’est souvent triste mais cela rend vous plus fort. «

Le PSG a perdu 1-0 contre le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière et Tuchel a été limogé en décembre alors qu’il était en tête d’un groupe qui comprenait également deux matchs contre United, une défaite 2-1 à domicile et une victoire 3-1 à Old Trafford.

Chelsea affronte United dans le but de combler un écart de six points sur l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer et de remonter dans le top quatre de la Premier League.

« Nous avons malheureusement perdu les deux matches à domicile, mais nous pourrions gagner les deux matches à l’extérieur », a ajouté Tuchel.

« Ce sont des résultats assez étranges. Nous espérons pouvoir renverser la vapeur et gagner aussi à domicile, mais comme vous pouvez le voir, ils sont toujours invaincus lors des matches de Premier League à l’extérieur et cela signifie que le défi est de taille.

« Ils aiment avoir de l’espace, jouer aux contre-attaques, utiliser leur vitesse et absorber votre vitesse dans leur propre moitié de terrain et utiliser leur vitesse sur les contre-attaques et toute la qualité dont ils disposent. Mais cela aide beaucoup car nous avons joué deux fois consécutives des années contre eux. Ce furent des matches difficiles. Nous utiliserons ces connaissances et nous préparerons à partir de demain.

Thomas Tuchel de Chelsea a déclaré qu’il était prêt pour le défi de Manchester United. Photo de Neil Hall – Piscine / Getty Images

Tuchel a insisté sur le fait qu’il était un « entraîneur différent » de son temps au PSG après avoir révélé qu’il avait demandé conseil à d’autres personnes occupant des postes de direction, y compris le directeur de ses deux jeunes filles Emma et Kim.

« [I speak with] des enseignants, des inconnus, des professeurs de classes », a-t-il dit.

«La personne qui dirige l’école de mes filles, ça peut être une conversation d’une demi-heure. Les gens qui vendent des trucs. Cela n’a pas vraiment d’importance.

« Il n’est pas important que vous parliez aux plus grands noms ou aux plus grands gars du monde, c’est une question de leadership avec les gens et cela peut inclure les enseignants et toute autre personne qui a la responsabilité des gens et des groupes. Là, vous pouvez vous inspirer.

« Mais je parle aussi aux dirigeants du sport, aux dirigeants de différentes organisations et parfois quand il y a du temps et que vous leur parlez, vous obtenez de l’influence et vous avez vos notes et des années plus tard, vous parcourez vos notes et trouvez des trucs où vous vous sentez plus Le leadership, selon mon expérience, est un changement constant.

« C’est aussi le besoin d’adapter constamment son style à ce qui est nécessaire, à son groupe et de se changer, de se développer, de grandir. J’ai absolument pour objectif de ne plus être le même coach que je l’étais en général, dans [Borussia] Dortmund ou même à Paris. Ce n’est tout simplement pas possible et ce n’est pas ce que je veux être.

« Certaines valeurs restent avec moi et certaines méthodes que vous changez et adaptez constamment parce que c’est ainsi que je ressens mon rôle. Je veux faire partie de tout ce groupe, de Chelsea et je veux montrer l’exemple. Je me sens très bien dans le moment et j’espère que nous pourrons rester comme ça. «